Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10): Πού θα δείτε τα ματς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10) – Εκεί θα δείτε τα ματς των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
- Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
- Γερμανία: Χάνει βιομηχανικές επενδύσεις – Τι δείχνει έρευνα σε στελέχη της βιομηχανίας
- Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έφτασαν στην Αθήνα (βίντεο)
- Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference League, μονοπωλούν το ενδιαφέρον στο σημερινό (23/10) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10)
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
17:30 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Γκορζόφ Eurocup Women
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Αμπερντίν UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Μπέτις UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη UEFA Europa League
20:30 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Ντουμπάι Euroleague
21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Euroleague
22:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Νις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League
- Πάρτι με 40άρα του Γουεμπανιάμα για τους Σπερς – Ματσάρες σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη (vids)
- Γιατί μπορεί να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο ο Τερ Στέγκεν
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10): Πού θα δείτε τα ματς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
- Νέο πρόβλημα: Χωρίς Παπανικολάου κόντρα στην Μπάγερν ο Ολυμπιακός
- ΑΕΚ: Ψάχνει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League κόντρα στην Αμπερντίν
- Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις