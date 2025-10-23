Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/10): Πού θα δείτε τα ματς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Ασυμβίβαστοι

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.