Ζενεσιό: «Έμπειρη ομάδα ο ΠΑΟΚ – Διαθέτει πολύ καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές»

Ομάδα με έμπειρους και καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ ο προπονητής της Λιλ Μπρούνο Ζενεσιό στη συνέντευξη Τύπου των το απόγευμα της Τετάρτης (22/10), ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων την Πέμπτη (23/10, 22:00) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Λιλουά μετρούν δύο νίκες μέχρι στιγμής, φιγουράρουν στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ βρίσκονται και σε καλή κατάσταση και στη Ligue 1. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του στην Ευρώπη μετρά 1 βαθμό ως τώρα από το 0-0 με τη Μακάμπι στην Τούμπα, ενώ έχει ηττηθεί με 3-1 στη Θέλτα.

Αναλυτικά όσα είπε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Ζενεσιό

Για τον Οζέρ και τα τρία πέναλτι που έπιασε: «Ειναι έμπειρος αλλά μόλις 25 ετών. Τώρα ανακαλύπτει μια νέα ζωή, δεν ειναι ευκολο να αφήνεις την χώρα σου και να παίζεις κάπου εντελώς διαφορετικά. Πρέπει να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα της ομάδας και θέλει να βελτιωθεί από την πρώτη μέρα που ειναι εδώ. Αυτό το δουλεύουμε καθημερινά και γνωρίζει την άποψη μου για αυτόν. Μας εχει δείξει σε παιχνίδια όπως με την Μονακό και με την Ρόμα ότι είναι εξαιρετικός. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει ένας τερματοφύλακας να βγάλει τρία πέναλτι. Σε εμάς δεν χρειάζεται να κάνει 30-35 επεμβάσεις στο ματς, απλά πρέπει να είναι σε εγρήγορση».

Για το τι φοβάται από τον ΠΑΟΚ: «Είναι μια ομάδα με έμπειρους παίκτες. Ξέρω κάποιον πολύ καλά, τον είχα στην Λυών (σ.σ Λόβρεν) και κάποιον που έπαιζε εδώ τα προηγούμενα χρόνια (σ.σ Μεϊτέ). Έχει πολύ καλούς Έλληνες παίκτες, έχει τον Τάισον που είναι εξαιρετικός. Κάναμε εμείς μια τέλεια αρχή αλλά δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμα. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, σεβόμενοι τον ΠΑΟΚ και γνωρίζοντας τις δυνατότητες μας, θέλουμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας αφού παίζουμε εντός έδρας».

Για το αν θα κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα: «Ελπίζω ο Αλεξάντρο να μπορέσει να μπει με την ομάδα και να αγωνιστεί. Είναι καλό να έχουμε όλους τους παίκτες στην διάθεση μας. Έχουμε έξι ματς σε τρεις εβδομάδες και ένα βαρύ πρόγραμμα. Προσπαθούμε να έχουμε όλους τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Κάποιοι παίζουν περισσότεροι, κάποιοι λιγότερο, αλλά θέλουμε να τους εντάξουμε στην ομάδα όλους. Πρέπει να ειναι όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ειναι μια μέρα που γίνεται κάθε μέρα και ειναι δυσκολο για έναν παίκτη αν δεν παίζει. Ότι και αν τους πω εγώ δεν θα αλλάξει το ότι δεν παίζουν. Μας λείπει ο Αλεξάντρο, αλλά είμαστε κοντά του όπως ήταν και με άλλους παίκτες που ήταν για καιρό εκτός».

Για το rotation που θέλει να κάνει και με την κατάσταση του Ζιρού: «Έχουμε ένα από τα 7 παιχνίδια σε τρεις εβδομάδες. Δεν μου αρέσει η έκφραση αυτή περί rotation αλλά θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ναι. Μια ομάδα πετυχαίνει τους στόχους τους όχι με 12-13 παίκτες, αλλά με 22-23 παίκτες ενεργούς. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές και να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο. Έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ και πρέπει να πάρουν τις ευκαιρίες τους όλοι. Γνωριζουμε ότι αν φτάσουμε στην νίκη, θα έχουμε 9 βαθμούς και θα έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν μια θέση 24αδα, αλλά εμείς έχουμε στόχο να μπούμε στους πρώτους οκτώ για να μην παίξουμε εξτρά παιχνίδια.

Τον Ιγκαμάνε τον βλέπω περισσότερο σαν επιθετικό, όχι σαν εξτρέμ. Είναι ένας παίκτης με φρεσκάδα, με αυτοπεποίθηση και μπορεί να βάζει απίθανα γκολ. Είναι καλό να τον έχουμε κοντά στο τέρμα και όχι μακριά από αυτό. Έχει βελτιωθεί στο αθλητικό κομμάτι και για αυτό γίνεται όλο και καλύτερος. Μου άρεσε με την Ναντ όχι μόνο για το γκολ αλλά για τις συνεργασίες του. Έχει πολύ δύναμη και πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Μπορεί να πάρει την θέση του Ζιρού με μεγάλη επιτυχία».

Για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ΠΑΟΚ και τι διαφορές έχει από τις γαλλικές ομάδες: «Έχουμε πολύ λίγο χρόνο να προετοιμάσουμε τα ματς. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας αντίπαλος που τον γνωρίζουμε λιγότερο από τις ομάδες που παίζουμε εδώ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχουμε ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με το σκάουτινγκ του αντιπάλου. Είναι μια ομάδα με εμπειρία αλλά και κάποιους ταλαντούχους παίκτες. Ξέρουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι τεχνικό, ο ΠΑΟΚ έχει έναν πολύ καλό τερματοφύλακα αλλά είναι τραυματίας, όμως και αυτός που μπήκε στην θέση του έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλός. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπως με την Μπραν εδώ στην έδρα μας. Πρέπει να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, όπως κάναμε με την Ναντ, ακόμα και αν δεν ήμασταν τέλειοι», κατέληξε ο Ζενεσιό

Από εκεί και πέρατους παίκτες της Λιλ εκπροσώπησε ο Ρομάν Περό, ο οποίος τόνισε πως η Λιλ θα βρει απέναντί της μία δυνατή ομάδα, τον ΠΑΟΚ:

«Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε μία καλή ομάδα, κορυφαία στο πρωτάθλημά τους, πρόσφατα νίκησαν και την ΑΕΚ στο ντέρμπι. Ωστόσο δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αύριο. Δεν θέλω να μιλήσω για παγίδες, ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα καταξιωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτει έμπειρους παίκτες», τόνισε ο αριστερός μπακ της Λιλ.