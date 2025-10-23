sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
Europa League 23 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Με δύο απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις συνεχίζουν στο Europa League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζουν Λιλ (23/10, 22:00) και Φέγενορντ (23/10, 17:30), αντίστοιχα.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκές εκτός έδρας μάχες απόψε (23/10) για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με τον Δικέφαλο να κοντράρεται με τη Λιλ (22:00), ενώ οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Φέγενορντ (17:30), για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ψάχνει την πρώτη της νίκη (έχει 1 βαθμό σε 2 ματς), ενώ αυτή του Χρήστου Κόντη θέλει να «σβήσει» την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και να ανέβει στους 6 βαθμούς.

Να «σπάσει το ρόδι» θέλει ο ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη σημασία της αναμέτρησης και για το πώς προσεγγίζει τι συγκεκριμένο παιχνίδι. «Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Εμείς πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς και πάνω από όλα να είμαστε πειθαρχημένοι. Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ ψηλά μετά τις δυο νίκες που κάναμε, αλλά παίζουμε με μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στα αγωνιστικά, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του για το κρίσιμο ματς απέναντι στη Λιλ ούτε τον Οζντόεφ, ούτε τον Τάισον. Αντίθετα επέστρεψε στην αποστολή ο Παβλένκα.

Να ρεφάρει την ήττα από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς θέλει ο Παναθηναϊκός

Ο τεχνικός των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης, έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του δύσκολου ματς με την ολλανδική ομάδα, αναφέρθηκε στο dna του συλλόγου το οποίο βοηθάει τους παίκτες να μεταμορφώνονται σε τέτοια ματς, ενώ τόνισε πως αν η ομάδα ακολουθήσει το πλάνο και μείνει συγκεντρωμένη σε όλη την διάρκεια του αγώνα, τότε είναι αισιόδοξη πως μπορεί να πάρεις τους επιθυμητούς βαθμούς.

«Έχουμε αντίπαλο μία πολύ καλή ομάδα. Επειδή έχουν κάνει κακό ξεκίνημα σκέφτονται σίγουρα το αυριανό ματς, παρ’ ότι έχουν ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων. Στα αγωνιστικά, Ρενάτο Σάντσες, Φακούντο Πελίστρι και Σίριλ Ντέσερς θα απουσιάσουν, με τον τελευταίο να έχει αντικατασταθεί από τον Πάντοβιτς στην ευρωπαϊκή λίστα

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ελλάδα 23.10.25

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Διαψεύδει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, τόσο τον υπουργό Υγείας όσο και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που έκαναν λόγο για ενημέρωσή της σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι. «Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. Αναλυτικά η ανακοίνωση […]

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
