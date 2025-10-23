Δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ευρωπαϊκές εκτός έδρας μάχες απόψε (23/10) για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με τον Δικέφαλο να κοντράρεται με τη Λιλ (22:00), ενώ οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Φέγενορντ (17:30), για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ψάχνει την πρώτη της νίκη (έχει 1 βαθμό σε 2 ματς), ενώ αυτή του Χρήστου Κόντη θέλει να «σβήσει» την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και να ανέβει στους 6 βαθμούς.

Να «σπάσει το ρόδι» θέλει ο ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη σημασία της αναμέτρησης και για το πώς προσεγγίζει τι συγκεκριμένο παιχνίδι. «Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Εμείς πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς και πάνω από όλα να είμαστε πειθαρχημένοι. Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ ψηλά μετά τις δυο νίκες που κάναμε, αλλά παίζουμε με μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στα αγωνιστικά, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του για το κρίσιμο ματς απέναντι στη Λιλ ούτε τον Οζντόεφ, ούτε τον Τάισον. Αντίθετα επέστρεψε στην αποστολή ο Παβλένκα.

Να ρεφάρει την ήττα από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς θέλει ο Παναθηναϊκός

Ο τεχνικός των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης, έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του δύσκολου ματς με την ολλανδική ομάδα, αναφέρθηκε στο dna του συλλόγου το οποίο βοηθάει τους παίκτες να μεταμορφώνονται σε τέτοια ματς, ενώ τόνισε πως αν η ομάδα ακολουθήσει το πλάνο και μείνει συγκεντρωμένη σε όλη την διάρκεια του αγώνα, τότε είναι αισιόδοξη πως μπορεί να πάρεις τους επιθυμητούς βαθμούς.

«Έχουμε αντίπαλο μία πολύ καλή ομάδα. Επειδή έχουν κάνει κακό ξεκίνημα σκέφτονται σίγουρα το αυριανό ματς, παρ’ ότι έχουν ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων. Στα αγωνιστικά, Ρενάτο Σάντσες, Φακούντο Πελίστρι και Σίριλ Ντέσερς θα απουσιάσουν, με τον τελευταίο να έχει αντικατασταθεί από τον Πάντοβιτς στην ευρωπαϊκή λίστα