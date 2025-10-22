Πειθαρχική δίωξη στην ΑΕΚ για τον προπηλακισμό του Στεφάν Λανουά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον προπηλακισμό του Στεφάν Λανουά κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Μετά τα όσα έγιναν στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (19/10) και τον προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.
Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι στην OPAP Arena, οπαδοί της Ένωσης έβριζαν και έφτυναν τον Λανουά, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο, όπου μάλιστα βρισκόταν με τον ρόλο του παρατηρητή διαιτησίας.
Σύμφωνα με την ΕΠΟ, ο Γάλλος παράγοντας ένιωσε ότι απειλείται και αποχώρησε από το γήπεδο στο ημίχρονο του αγώνα, αφού πρώτα ενημέρωσε τον διαιτητή, ενώ από την μεριά της η Ένωση αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Κάπως έτσι, οι Κιτρινόμαυροι θα βρεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Λίγκας και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ
«Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ».
