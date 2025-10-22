Πειθαρχική δίωξη στην ΑΕΚ για τον προπηλακισμό του Στεφάν Λανουά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Μετά τα όσα έγιναν στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (19/10) και τον προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι στην OPAP Arena, οπαδοί της Ένωσης έβριζαν και έφτυναν τον Λανουά, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο, όπου μάλιστα βρισκόταν με τον ρόλο του παρατηρητή διαιτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΠΟ, ο Γάλλος παράγοντας ένιωσε ότι απειλείται και αποχώρησε από το γήπεδο στο ημίχρονο του αγώνα, αφού πρώτα ενημέρωσε τον διαιτητή, ενώ από την μεριά της η Ένωση αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Κάπως έτσι, οι Κιτρινόμαυροι θα βρεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Λίγκας και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ».