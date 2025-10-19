Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Θύμα επίθεσης έπεσε ο Στεφάν Λανουά και ο πρόεδρος της ΚΕΔ υπέστη σοκ με όσα έζησε στην «ΟΠΑΠ Αρένα», πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Το περιστατικό έγινε γνωστό από την ΕΠΟ και σύμφωνα με πληροφορίες από την ομοσπονδία πήγε στα επίσημα του του γηπέδου, καθώς είχε ορίσει τον εαυτό του και σε ρόλο παρατηρητή διαιτησίας του ντέρμπι των δικεφάλων, όταν άγνωστοι τον προπηλάκισαν. Σύμφωνα πάντα με όσα διέρρευσαν οι δράστες τον έβριζαν και τον έφτυναν. Ο Λανουά αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο. Ο Γάλλος έχει πάει σε πολλά γήπεδα ως παρατηρητής διαιτησίας ή για να δει αγώνα, όμως ποτέ δεν δέχθηκε επίθεση. Να που έγινε στην «ΟΠΑΠ Αρένα» και η ΑΕΚ απειλείται με μεγάλη τιμωρία.

«Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο», αναφέρει η ΕΠΟ. Και προσθέτει: «Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά. Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς».

