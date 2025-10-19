Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η ΕΠΟ δεν πρόκειται να κάνει πίσω με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό του προπηλακισμού του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, σύμφωνα με την καταγγελία-σοκ από την ίδια την ομοσπονδία, στα επίσημα της «ΟΠΑΠ Αρένα», πριν από το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΠΟ θα καταγγείλει το συμβάν στον αθλητικό και στον ποδοσφαιρικά εισαγγελέα, δηλαδή στην ποινική και στην αθλητική δικαιοσύνη, αντίστοιχα. Αλλωστε, η ομοσπονδία «φωτογράφισε» όσα θα επακολουθήσουν από τη θέση που διέρρευσε η ΕΠΟ, καθώς τονίζει ότι «η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους».

Η ΕΠΟ θα στραφεί κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών καθώς αναφέρει: «Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς».

Η ΕΠΟ θα καταγγείλει το συμβάν και στην UEFA. Αν και ο Λανουά πρέπει να έχει επικοινωνήσει ήδη με την επιτροπή διαιτησίας της.

Η θέση της ΑΕΚ για την καταγγελία της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά

Με αφορμή την καταγγελία της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό του Λανουά, η ΑΕΚ αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη. Δεν υπήρξε προπηλακισμός, Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα (κάτω όροφος). Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο. Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο. Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους»

Ας δούμε τι γράφει ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ για τέτοια συμβάντα, μετά την καταγγελία-σοκ της ομοσπονδίας περί προπηλακισμού του Λανουά:

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις ομάδων – Ευθύνη ομάδων

α) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο το οποίο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

β) Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της τάξης.

Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με μία ομάδα, με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην (εν γένει) κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση, εκ μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιμωρείται από τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Απειλές – Εκφοβισμός -Βία

(συμπεριφορές εκτός του εν γένει χώρου των γηπέδων)

Οποιοσδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο, μεταξύ των οποίων και τα δικαστικά ή δικαιοδοτικά όργανα ή μέλος ενός οργάνου, με απειλές ή με άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ τουλάχιστον και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο έως πέντε (5) έτη. Ως εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο θεωρείται κάθε πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε ιδιότητα εξ αυτών που προβλέπονται στο καταστατικό, στους κανονισμούς και στις προκηρύξεις της ΕΠΟ, των διοργανωτριών αρχών και των Ε.Π.Σ. καθώς και κάθε πρόσωπο που ανήκει στα όργανα ή σε υπηρεσίες αυτών με οποιαδήποτε σχέση. Οποιοσδήποτε που εμπίπτει στον παρόντα κώδικα και χρησιμοποιεί βία ή προσπαθεί να επηρεάσει με βία μία ομάδα ή έναν αξιωματούχο αγώνα ή ένα εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο ή ένα μέλος οργάνου, όπως ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, για να προβεί σε ορισμένες ενέργειες ή να τον παρεμποδίσει εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο από το να ενεργήσει ελεύθερα στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ τουλάχιστον, και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο πέντε (5), τουλάχιστον, ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί βία, υπό μορφή σωματικής βλάβης ή τρομοκρατικής ενέργειας κατά διαιτητών ή μελών Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή μετόχων ή ενός εντεταλμένου εν γένει ποδοσφαιρικού οργάνου ή μέλους οργάνου (όπως ορίζεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο), εκτός γηπέδου και διαπιστωθεί η συμμετοχή μέλους Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή μεγαλομετόχου ΠΑΕ με τη μορφή ηθικού ή φυσικού αυτουργού, το φυσικό πρόσωπο αυτό θα τιμωρείται με ισόβια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και ομάδα θα τιμωρείται με αφαίρεση έξι (-6) βαθμών. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου αφορούν συμπεριφορές που δεν έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και εντός του εν γένει χώρου του γηπέδου.

Ο κώδικας δεοντολογίας αναφέρει τα εξής:

Υποενότητα 3: Προστασία ατομικών δικαιωμάτων και δυσφήμιση ποδοσφαίρου

Άρθρο 22 Προστασία της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα σέβονται την σωματική και πνευματική ακεραιότητα των λοιπών εμπλεκομένων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Διασφαλίζουν ότι τα ατομικά δικαιώματα κάθε προσώπου με το οποίο έρχονται σε επικοινωνία και επηρεάζεται από τις πράξεις τους προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και διαφυλάσσονται.

Άρθρο 23 Προστασία της προσωπικότητας και της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Απαγορεύεται η συμπεριφορά, που, είτε μέσω λόγων είτε μέσω έργων, είναι ικανή να βλάψει την τιμή και την υπόληψη, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια άλλου, καθώς και κάθε συμπεριφορά διάκρισης ή εκφοβισμού (σωματική ή ψυχολογική) που αποσκοπεί στην απομόνωση ή απομάκρυνση ενός προσώπου.

Ως τέτοια συμπεριφορά νοείται ενδεικτικά η χρήση υβριστικών, σεξιστικών, ρατσιστικών και εν γένει απαξιωτικών εκφράσεων για την προσωπικότητα άλλου ατόμου, καθώς και η χρήση ανάλογου είδους χειρονομιών, όπως και η χρήση κάθε είδους σωματικής ή ψυχολογικής βίας.

Άρθρο 24 Παραβάσεις Καταστατικού – Κανονισμών ΕΠΟ