Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19 Οκτωβρίου 2025 | 23:47

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Spotlight

Η ΕΠΟ δεν πρόκειται να κάνει πίσω με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό του προπηλακισμού του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, σύμφωνα με την καταγγελία-σοκ από την ίδια την ομοσπονδία, στα επίσημα της «ΟΠΑΠ Αρένα», πριν από το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΠΟ θα καταγγείλει το συμβάν στον αθλητικό και στον ποδοσφαιρικά εισαγγελέα, δηλαδή στην ποινική και στην αθλητική δικαιοσύνη, αντίστοιχα. Αλλωστε, η ομοσπονδία «φωτογράφισε» όσα θα επακολουθήσουν από τη θέση που διέρρευσε η ΕΠΟ, καθώς τονίζει ότι «η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους».

Η ΕΠΟ θα στραφεί κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών καθώς αναφέρει: «Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς».

Η ΕΠΟ θα καταγγείλει το συμβάν και στην UEFA. Αν και ο Λανουά πρέπει να έχει επικοινωνήσει ήδη με την επιτροπή διαιτησίας της.

Η θέση της ΑΕΚ για την καταγγελία της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά

Με αφορμή την καταγγελία της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό του Λανουά, η ΑΕΚ αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη. Δεν υπήρξε προπηλακισμός, Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα (κάτω όροφος). Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο. Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο. Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και  κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους»

Ας δούμε τι γράφει ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ για τέτοια συμβάντα, μετά την καταγγελία-σοκ της ομοσπονδίας περί προπηλακισμού του Λανουά:

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις ομάδων – Ευθύνη ομάδων

  1. α) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο το οποίο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

β) Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της τάξης.

  1. Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με μία ομάδα, με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην (εν γένει) κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση, εκ μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιμωρείται από τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Απειλές – Εκφοβισμός -Βία

(συμπεριφορές εκτός του εν γένει χώρου των γηπέδων)

  1. Οποιοσδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο, μεταξύ των οποίων και τα δικαστικά ή δικαιοδοτικά όργανα ή μέλος ενός οργάνου, με απειλές ή με άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ τουλάχιστον και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο έως πέντε (5) έτη. Ως εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο θεωρείται κάθε πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε ιδιότητα εξ αυτών που προβλέπονται στο καταστατικό, στους κανονισμούς και στις προκηρύξεις της ΕΠΟ, των διοργανωτριών αρχών και των Ε.Π.Σ. καθώς και κάθε πρόσωπο που ανήκει στα όργανα ή σε υπηρεσίες αυτών με οποιαδήποτε σχέση.
  2. Οποιοσδήποτε που εμπίπτει στον παρόντα κώδικα και χρησιμοποιεί βία ή προσπαθεί να επηρεάσει με βία μία ομάδα ή έναν αξιωματούχο αγώνα ή ένα εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο ή ένα μέλος οργάνου, όπως ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, για να προβεί σε ορισμένες ενέργειες ή να τον παρεμποδίσει εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο από το να ενεργήσει ελεύθερα στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ τουλάχιστον, και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο πέντε (5), τουλάχιστον, ετών.
  3. Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί βία, υπό μορφή σωματικής βλάβης ή τρομοκρατικής ενέργειας κατά διαιτητών ή μελών Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή μετόχων ή ενός εντεταλμένου εν γένει ποδοσφαιρικού οργάνου ή μέλους οργάνου (όπως ορίζεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο), εκτός γηπέδου και διαπιστωθεί η συμμετοχή μέλους Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή μεγαλομετόχου ΠΑΕ με τη μορφή ηθικού ή φυσικού αυτουργού, το φυσικό πρόσωπο αυτό θα τιμωρείται με ισόβια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και ομάδα θα τιμωρείται με αφαίρεση έξι (-6) βαθμών.
  4. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου αφορούν συμπεριφορές που δεν έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και εντός του εν γένει χώρου του γηπέδου.

Ο κώδικας δεοντολογίας αναφέρει τα εξής:

Υποενότητα 3: Προστασία ατομικών δικαιωμάτων και δυσφήμιση ποδοσφαίρου

Άρθρο 22 Προστασία της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας

Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα σέβονται την σωματική και πνευματική ακεραιότητα των λοιπών εμπλεκομένων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Διασφαλίζουν ότι τα ατομικά δικαιώματα κάθε προσώπου με το οποίο έρχονται σε επικοινωνία και επηρεάζεται από τις πράξεις τους προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και διαφυλάσσονται.

Άρθρο 23 Προστασία της προσωπικότητας και της γενετήσιας αξιοπρέπειας

  1. Απαγορεύεται η συμπεριφορά, που, είτε μέσω λόγων είτε μέσω έργων, είναι ικανή να βλάψει την τιμή και την υπόληψη, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια άλλου, καθώς και κάθε συμπεριφορά διάκρισης ή εκφοβισμού (σωματική ή ψυχολογική) που αποσκοπεί στην απομόνωση ή απομάκρυνση ενός προσώπου.

Ως τέτοια συμπεριφορά νοείται ενδεικτικά η χρήση υβριστικών, σεξιστικών, ρατσιστικών και εν γένει απαξιωτικών εκφράσεων για την προσωπικότητα άλλου ατόμου, καθώς και η χρήση ανάλογου είδους χειρονομιών, όπως και η χρήση κάθε είδους σωματικής ή ψυχολογικής βίας.

Άρθρο 24 Παραβάσεις Καταστατικού – Κανονισμών ΕΠΟ

  1. Τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα καθώς και οι ερασιτεχνικές και επαγγελματικές ενώσεις, οι ΠΑΕ και τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΟ.
  2. Η τυχόν παράβαση ή μη συμμόρφωση των παραπάνω νομικών και φυσικών προσώπων με το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΟ, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων ποδοσφαιρικών οργάνων, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα που έχουν, καθώς και οποιαδήποτε εκ μέρους τους ενέργεια που αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των ως άνω, εάν δεν προβλέπεται και τιμωρείται από άλλη διάταξη του παρόντος ή του Καταστατικού ή άλλου κανονισμού της ΕΠΟ, τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Κώδικα μόνο εφόσον τελείται με πρόθεση και όταν εξαιτίας αυτής προκλήθηκε άμεση βλάβη σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα.
  3. Παράλληλα κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα -όπως ειδικότερα αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο- συνδέονται με αυτή, εκτός αν οι ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ίδιας της ομάδας τους.

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Εγκλημα στη Γκάνα: Υποσχέθηκαν επαγγελματικό συμβόλαιο σε 18χρονο Σενεγαλέζο γκολκίπερ και τον δολοφόνησαν
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Εγκλημα στη Γκάνα: Υποσχέθηκαν επαγγελματικό συμβόλαιο σε 18χρονο Σενεγαλέζο γκολκίπερ και τον δολοφόνησαν

Σοκαριστική δολοφονία στην Αφρική. Νεκρός στη Γκάνα βρέθηκε ο 18χρονος Σενεγαλέζος τερματοφύλακας Σεΐκ Τουρέ, αφού πρώτα τον εξαπάτησαν με την υπόσχεση ότι θα γίνει επαγγελματίας

Σύνταξη
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα
Premier League 19.10.25

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα

LIVE: Τότεναμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άστον Βίλα για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Super League 19.10.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
Μπάσκετ 19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ (vid)
Μπάσκετ 19.10.25

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ (vid)

Με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ και τους Φουρνιέ - Γουόκαπ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο (81-66) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…
Ολυμπιακοί Αγώνες 19.10.25

Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι ζητά αξιοπρεπή σύνταξη για τους Ολυμπιονίκες: «Να δοθεί λύση γρήγορα, γιατί ο κόσμος αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
