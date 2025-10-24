Τι γράφουν τα ΜΜΕ στη Γαλλία για τον ΠΑΟΚ: «Ταπείνωσε τη Λιλ»
Ύμνοι από τα γαλλικά ΜΜΕ στον ΠΑΟΚ για τη νίκη κόντρα στη Λιλ (4-3), σκληρή κριτική στο σύνολο του Ζενέσιο.
Για κατάρρευση, ταπείνωση και εφιαλτικό πρώτο μέρος κάνουν λόγο τα γαλλικά ΜΜΕ για τη χθεσινή ήττα της Λιλ απέναντι στον ΠΑΟΚ (4-3).
Οι Γάλλοι βρέθηκαν πίσω με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο και τα μέσα της χώρας κατακεραυνώνουν την εμφάνιση του συνόλου του Ζενέσιο και από την άλλη αποθεώνουν το Δικέφαλο του Βορρά για την επικράτηση.
Μερικά από τα σχόλια των γαλλικών ΜΜΕ που… εξαπολύουν τα βέλη τους στη Λιλ και υμνούν τον ΠΑΟΚ:
«Η Λιλ κατέρρευσε αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο και «πνίγηκε», δεχόμενη τρία γκολ στο 18’, 23’ και 42’».
«Ταπεινωμένη στο πρώτο ημίχρονο, η Λιλ αντέδρασε πολύ αργά απέναντι στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης (3-4)».
«Οι φίλαθλοι περίμεναν ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση της Λιλ. Αντ’ αυτού, είδαν ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια μια παράτολμη αντίδραση που δεν στάθηκε αρκετή. Από τα πρώτα λεπτά, ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων».
