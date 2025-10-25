sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
Ποδόσφαιρο 25 Οκτωβρίου 2025

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Ράφα Μπενίτεθ ως τον νέο προπονητή της ομάδας, με συνέντευξη Τύπου που έγινε στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ρόστερ της ομάδας, τους στόχους που θέτει και την αγωνιστική του φιλοσοφία, αλλά και στον συμπατριώτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Ευχαριστώ τον κύριο πρόεδρο και όλους εσάς που πιστεύετε σε εμένα. Όταν ξεκινήσμαε τις ομιλίες μας εντυπωσιάστηκα με την ιδέα και το πρότζεκτ. Είναι εύκολο να λες για πρότζεκτ. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μία ομάδα με σκέψη και νοοτροπία νικητή», ανέφερε αρχικά, αφότου πήρε τον λόγο από τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος ήταν αυτός που παρουσίασε τον Ισπανό τεχνικό. Κάτι που σημειωτέον, ο πρόεδρος των «πρασίνων» έκανε για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια και τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Και συμπλήρωσε: «Είμαι κάποιος που ξεκινά και δουλεύει σκληρά από την αρχή. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ που με σκεφτήκατε σαν δυνατότητα να είμαι επικεφαλής αυτού του πρότζεκτ. Βλέπω ανθρώπους που είναι πραγματικοί επαγγελματίες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα μας να μας βοηθήσουν. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με καλούς επαγγελματίες που πρέπει να δουλέψουν μαζί. Δεν ξεκινάμε από το 0, ξεκινάμε ήδη από κάτι υπαρκτό.

Πρέπει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που βρισκόταν παλιά. Αναλύουμε την ομάδα, τους παίκτες και βεβαίως έχουμε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Αυτό που είναι βασικό είναι να μπορέσουμε να απολαύσουμε μαζί όλες αυτές τις στιγμές. Να πω ότι είδαμε τους αγώνες, βεβαίως το μοντέρνο ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τα άτομα με το σταφ. Εντυπωσιαστήκαμε. Αυτό που είναι σημαντικότερο για εμένα είναι η νοοτροπία. Η ομάδα έχει καλούς παίκτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή. Να δημιουργήσουμε μία ένωση με τους φιλάθλους. Ερχόμενοι εδώ το νωρίτερο και φεύγοντας από εδώ το αργότατο, θα δημιουργήσουμε μία καλή νοοτροπία. Το βασικό είναι να έχεις τη νοοτροπία».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για το πως θέλει να δουλεύει η ομάδα του: «Δουλεύαμε για πάρα πολλά χρόνια. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις μας. Μαθαίνεις από τα λάθη σου και σε βοηθάει να βελτιωθείς. Αυτό που είναι βασικό είναι να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε. Γνωρίζουμε το πλάνο του παιχνιδιού. Από την ακαδημία έρχονται παίκτες στην πρώτη ομάδα. Βεβαίως χρειάζεται χρόνος. Δεν έχει νόημα να παίζεις καλά, αλλά να μην κερδίσεις. Να βεβαιώσουμε ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να κρατάς την μπάλα στα πόδια, να έχεις τον έλεγχο. Δεν έχω μαγικό ραβδί. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε μία ομάδα με προώθηση, θα είναι ανταγωνιστικοί και στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι. Καινούργιες σκέψεις, καινούργιες ιδέες. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι οι παίκτες θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους».

Για τους στόχους: «Βεβαιότατα (σ.σ. αν είναι στόχος να επιστρέψει σε ευρωπαϊκούς ημιτελικούς ή τελικό). Ο στόχος είναι εκεί, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε βήμα βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι. Αν οι παίκτες πιστεύουν σε αυτό που θα χτίσουμε μαζί, τότε έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω στο πρότζεκτ. Θέλουμε να κερδίσουμε τον πρώτο αγώνα. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό που θέλω είναι να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό που πρέπει να εγγυηθούμε είναι ότι κάνουμε σωστή διαχείριση. Πώς μπορούμε να κάνουμε σωστή διαχείριση; Κερδίζοντας αγώνες. Ο στόχος μου είναι να βρίσκομαι στην κορυφή. Θα πολεμάμε για να κερδίζουμε. Η νίκη είναι κάτι που σε πάει πιο πέρα.

Μπενίτεθ: «Αυτό που πρέπει είναι να γνωρίσω τον κάθε έναν, να δω τη νοοτροπία του»

Για τη σχέση του με τους τεχνικούς διευθυντές: «Είμαι προπονητής, όμως πιστεύω στη σχέση με τον τεχνικό διευθυντή. Το παν είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα να πω ότι θέλω αυτόν τον παίκτη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε και με τον τεχνικό διευθυντή. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί».

Για το υπάρχον ρόστερ: «Η ομάδα είναι καλή. Γνωρίζω ότι έχουμε καλούς παίκτες, υπάρχει πίστη, υπάρχει αυτοπεποίθηση. Είδα στην τηλεόραση τον αγώνα, σκόραραν πρώτοι, μετά δέχθηκαν τέρματα και έχασαν. Αυτό που πρέπει είναι να γνωρίσω τον κάθε έναν. Να δω τη νοοτροπία. Να δεις πόσο ανταγωνιστικός ή πόσο μαχητικός θα είναι. Χθες στην πρώτη προπόνηση είδα κάποιους παίκτες. Πρέπει να υπάρχει μία συλλογική συνεργασία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν τιμιότερος απέναντί σας. Οι παίκτες που έχουμε δίνουν το παν στον αγωνιστικό χώρο και τα αποτελέσματα θα το δείξουν αυτό».

Για τους οπαδούς των «πράσινων» και τη δική τους «δίψα» για τα τρόπαια: «Θα πρέπει να είναι κοντά μας, ξέρουμε ότι αν η ομάδα κάνει σωστά τη δουλειά της, ο κόσμος θα είναι κοντά μας. Όλοι μαζί θα το κάνουμε. Όλοι θέλουμε βοήθεια. Το βασικό είναι να ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει ο σύλλογος. Προσπαθεί να πάει μπροστά. Να προχωρήσει».

Για την κατάκτηση τίτλων: «Το αν θα πάρουμε τους τίτλους εξαρτάται και από την τύχη, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η νίκη και η ήττα, θα πρέπει να κάνεις το σωστό στο γήπεδο. Να το κατανοήσουν όλοι πως θα στοχεύουμε στους τίτλους».

Για το ματς με τον Αστέρα: «Προφανώς. Αν καταλαβαίνεις το τάιμινγκ, η ομάδα έπαιξε, μετά ταξίδεψε, άρα το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχω στη διάθεσή μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα χθες ήταν να δω ποιος μπορεί να παίξει αύριο. Θα έχουμε όλη τη γνώση, θα μιλήσουμε και με τους γιατρούς. Γνωρίζοντας τι γίνεται με τον κάθε παίκτη θα πάρουμε τις αποφάσεις. Θα περιμένουμε, σήμερα θα έχω περισσότερη πληροφόρηση».

Για τους Ισπανούς στη χώρα μας: «Εκπλαγήκαμε διότι είδαμε ότι άνθρωποι εδώ μιλούν ισπανικά. Υπήρχαν και παίκτες που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Σισέ, Ισπανοί προπονητές, όπως ο Φερνάντο, ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει το σταφ που δίνει την πληροφόρηση που χρειάζεσαι. Έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά. Το σημαντικό είναι πώς θα βελτιώσουμε το δικό μας επίπεδο».

Για το αν μίλησε με Σισέ, Λέτο, Γκαρσία: «Ειλικρινά δεν μίλησα με τον Λέτο. Δεν είχα την ευκαιρία, αλλά θα μιλήσω. Ο Σισέ μου είπε στο Παρίσι ‘Πανάθα μόνο’. Μου είπαν οι άνθρωποι ότι χάρηκαν κάθε στιγμή εδώ».

Για τον Μεντιλίμπαρ: «Όχι δεν μίλησα μαζί του. Αλλά τον γνωρίζω. Ήμασταν αντίπαλοι. Θα πω ότι θα υπερασπιστώ τον σύλλογό μου, αλλά αν τα καταφέρνει μπράβο του. Όταν τον έχω απέναντί μου θα κοιτάξω να τον κερδίσω».

«Εάν μιλήσουμε για τακτική…»

«Εάν μιλήσουμε για τακτική μπορούμε να μιλήσουμε για διάφορα. Αν μιλήσουμε για περιοχές, πρέπει να το δω με τους ανθρώπους. Πρέπει πρώτα να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Να ακούσω τι σκέφονται. Μπορεί να έχεις έντεκα παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τους παίκτες μας», ανέφερε ο Μπενίτεθ και συμπλήρωσε:

«Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ισορροπία. Οι ομάδες που κερδίζουν διοργανώσεις, είναι εκείνες που κερδίζουν βάζοντας γκολ, αλλά δεν δέχονται γκολ. Εάν βάσεις πάρα πολλά γκολ είναι σημαντικό, αλλά χρειάζεται ισορροπία. Δεν είναι εύκολο να πετυχαίνεις τόσα γκολ, όσο καλή ομάδα να έχεις (σ.σ. τα μεγάλα αποτελέσματα με Ρεάλ, Λίβερπουλ κλπ). Το 60% των γκολ μπαίνουν με τρανζίσιον με 6-7 πάσες. Θα κοιτάξουμε να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παρεμφερές. Η ιδέα που θέλουμε να είμαστε σίγουροι, είναι ότι μεγιστοποιούμε την ποιότητα των παικτών μας στην επίθεση, αλλά χωρίς να είμαστε ανοικτοί.

Αυτό που θέλω είναι καλούς επαγγελματίες. Η διοίκηση θα με ρωτήσει την άποψή μου, αλλά δεν έχω θέμα να δουλέψω με οποιονδήποτε. Πάνω από όλα πρέπει να έχεις καλή συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Ως προπονητής δεν θα επιβάλλω κανέναν, αν με ρωτήσουν την άποψή μου, θα την πω. Θα θέλουμε κάποιον ο οποίος θα εργαστεί σκληρά».

Το μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας

«Το βασικό είναι να κάνεις το σωστό για να κερδίσεις με τη βοήθεια και των φιλάθλων. Οπωσδήποτε απαιτητικοί, αλλά πάντοτε δίπλα μας. Όταν εκνευρίζεσαι μερικές φορές με τον σύλλογο, είναι γιατί έχεις το πάθος. Το βασικό είναι να κοιτάς το καλύτερο, να επιδιώκεις το καλύτερο. Το βασικό είναι εάν η ομάδα τα πηγαίνει καλά και οι φίλαθλοι θα είναι από πίσω να τη βοηθήσουν. Χρειάζεται βοήθεια από όλους. Εάν μου την πείτε μετά από έναν αγώνα θα είναι κάτι δίκαιο, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει η ομάδα. Προσπαθεί να πάει μπροστά, να προχωρήσει».

Αλαφούζος: «Ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο»

Αναλυτικά όσα είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος:

«Ο Παναθηναϊκός προχωράει μπροστά με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή μέρα δεν είναι μία νέα αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναβάθμιση. Υποδεχόμαστε τον κ. Μπενίτεθ, έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναγέννησης του Παναθηναϊκού.

Κορυφώνεται με το νέο γήπεδο στο κέντρο της Αθήνας. Ένα γήπεδο που δεν είναι μία νέα έδρα αλλά έναν πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και το μέλλον του συλλόγου. Αντάξιο της ιστορίας και των φιλοδοξιών της ομάδας. Καλοσωρίζουμε τον κ. Μπαλντίνι ως σύμβουλο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Ο κ. Μπαλντίνι είναι μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έχει υπηρετήσει με επιτυχία Ρόμα, Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εμπειρία, το κύρος και η στρατηγική σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κόντη. Έναν εξαιρετικό προπονητή και άνθρωπο που στάθηκε για άλλη μία φορά στο πλευρό της ομάδας. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Παπαδημητρίου για τα 2,5 χρόνια για όσα προσέφερε. Με την έλευση του νέου προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και στοχεύει ψηλότερα από ποτέ, εκεί που του αξίζει να βρίσκεται, στην κορυφή. Ο κ. Μπενίτεθ έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της καριέρας.

Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας αλλά είναι ένας ηγέτης που γνωρίζει πως να εμπνέει και να καθοδηγεί μία ομάδα. Γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα την αγωνία κάθε οπαδού του Παναθηναϊκού να δει την ομάδα ψηλότερα από ποτέ. Με την ίδια επιθυμία και πάθος έχω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα και εγώ και ελπίζω να έχω και στο μέλλον. Ξέρω ότι θέλετε να πούμε πολλά για το παρελθόν και το παρόν και θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγες εβδομάδες. Για το παρελθόν και το παρόν αλλά το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό».

