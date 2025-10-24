Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά στους «πράσινους» ο Ράφα Μπενίτεθ (vid+pics)

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση στην ομάδα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την πρώτη παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο Κορωπί.

Οι άνθρωποι του τριφυλλιού έκαναν επίσης γνωστό ότι ο άλλοτε προπονητής των Λίβερπουλ, Ρεάλ, Ίντερ και Νάπολι θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:00 στο Κορωπί.

«Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Η δουλειά αρχίζει», ανέφερε ο λογαριασμός του Παναθηναϊκού στο Instagram, δημοσιεύοντας τις δύο πρώτες φωτογραφίες του Ράφα Μπενίτεθ με τη φόρμα της ομάδας, κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησής του με το «τριφύλλι».

Οι σχετικές αναρτήσεις του Παναθηναϊκού για Μπενίτεθ:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)