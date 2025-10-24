Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά στους «πράσινους» ο Ράφα Μπενίτεθ (vid+pics)
Ο Ράφα Μπενίτεθ πραγματοποίησε την Παρασκευή (24/10) την πρώτη του προπόνηση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda – Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
- Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
- Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση στην ομάδα.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την πρώτη παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο Κορωπί.
Οι άνθρωποι του τριφυλλιού έκαναν επίσης γνωστό ότι ο άλλοτε προπονητής των Λίβερπουλ, Ρεάλ, Ίντερ και Νάπολι θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:00 στο Κορωπί.
«Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Η δουλειά αρχίζει», ανέφερε ο λογαριασμός του Παναθηναϊκού στο Instagram, δημοσιεύοντας τις δύο πρώτες φωτογραφίες του Ράφα Μπενίτεθ με τη φόρμα της ομάδας, κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησής του με το «τριφύλλι».
Οι σχετικές αναρτήσεις του Παναθηναϊκού για Μπενίτεθ:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
- Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
- Παναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda – Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
- Τροχαία: Ειδική επιχείρηση σε Μάνδρα και Αγία Βαρβάρα – Πέντε συλλήψεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις