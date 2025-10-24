Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, μέσα από τις 21 πιο χαρακτηριστικές ατάκες του

Ευθύς, αυτοσαρκαστικός, ενίοτε κυνικός, αλλά και με αρκετό φλεγματικό χιούμορ, το οποίο προφανώς απέκτησε από τη μακρά θητεία του στη Λίβερπουλ και γενικότερα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο «πολύς» Ράφα Μπενίτεθ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, μέσα από 21 απολαυστικές του ατάκες.

Αυτές είναι ι 21 πιο χαρακτηριστικές ατάκες του Ράφα Μπενίτεθ

1. «Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν έναν παπά πάνω σε ένα βουνό από ζάχαρη».

2. Η διαφορά μεταξύ κάποιων ποδοσφαιριστών δεν αφορά πάντα την ποιότητά τους, αλλά τη νοοτροπία τους».

3. «Όταν ήμουν στη Βαλένθια, η γυναίκα μου είπε ότι θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Είχε δίκιο και για να τιμήσει την περίσταση μου ζήτησε ένα καινούργιο ρολόι. Της αγόρασα το ρολόι, αλλά μετά είπε ότι θα κερδίζαμε το Κύπελλο UEFA και ότι όταν το καταφέρουμε ήθελε ένα άλλο ρολόι. Τώρα λέει ότι θα κερδίσουμε το Champions League (σ.σ. όταν ήταν στη Λίβερπουλ) και ότι θα θέλει ένα ακόμα πιο ακριβό ρολόι. Η γυναίκα μου έχει πολλή αυτοπεποίθηση και πολλά ρολόγια!»

4. «Αν η Τσέλσι είναι αφελής και αγνή, τότε εγώ είμαι η Κοκκινοσκουφίτσα».

5. «Πρέπει να περιμένεις μέχρι το φινάλε και στο τέλος της σεζόν μπορείς να πεις αν ήταν καλή ή κακή μια σεζόν».

6. «Αν έχεις ένα αυτοκίνητο και κερδίσεις έναν αγώνα, δεν μπορείς να συμβιβαστείς απλώς με αυτό. Πρέπει να προσπαθήσεις να το βελτιώσεις. Εμείς είμαστε ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά πάντα θέλεις έναν μεγαλύτερο κινητήρα.

8. «Σαν προπονητής είσαι σημαντικός μερικές φορές και κάνεις λάθη, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι οι συνεργάτες και οι παίκτες σου. Μην με αποκαλέσετε «the special one (ο εκλεκτός)»».

9. «Η οικογένειά μου είναι πραγματικά ευτυχισμένη εδώ στη Λίβερπουλ και είμαι προετοιμασμένος η κόρη μου να μιλά με προφορά Σκάους (τοπική διάλεκτος που ομιλείται στο Λίβερπουλ και το Μέρσεϊσάιντ), παρόλο που μερικές φορές είναι πρόβλημα για μένα».

10. «Πρωταθλήτρια είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς. Έαν η Γιουνάιτεντ έχει περισσότερους, σημαίνει απλά οτι έχει περισσότερους. Τίποτα παραπάνω».

11. «Κερδίζοντας τρόπαια με έχει κάνει στο να βάλω κιλά».

12. «Όπως πάντα είμαι συγκεντρωμένος στην προπόνηση και στο να κοουτσάρω την ομάδα μου».

13. «Το να δουλεύεις σκληρά και να έχεις τη στήριξη και την πίστη των σου μέχρι το τέλος, σε πάει πιο μακριά».

14. «Αν μιλάς για διαφθορά, μπορείς να μιλάς για πολλά πράγματα στη ζωή».

15. «Πώς μπορείς να πεις στη γυναίκα σου οτι φεύγεις από το σπίτι απλά για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου και μετά να μην γυρίσεις για πέντε ημέρες;».

16. «Δεν μπορείς να ελέγξεις την αγορά, δεν μπορείς να ελέγξεις τους παίκτες, δεν μπορείς να ελέγξεις τα κλαμπ. Μπορείς να προσπαθήσεις – αλλά εμείς κάναμε το καλύτερο δυνατό»

17. «Όταν έχεις μια σειρά παιχνιδιών που κερδίζεις συνεχώς, γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτό θα τελειώσει».

18. Ο Κένι Νταλγκλίς, είναι η πρώτη μου επιλογή για τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της Λίβερπουλ επειδή ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα».

19. «Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου, αλλά ίσως πέρασε από του Μουρίνιο επειδή αυτό έκανε η Τσέλσι στον Τσάμπι Αλόνσο δύο σεζόν πριν».

20. «Δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα, με εξαίρεση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε!»

21. «Οσο η ομάδα μου δεν κερδίζει κάποιο πέναλτι θα είμαστε οκ. Αν όμως είναι όπως πριν από δύο χρόνια, τότε θα χρειαστώ γιατρό».