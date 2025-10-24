Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό (vid)
Βίντεο από την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό δημοσίευσε η πράσινη ΠΑΕ.
Εποχή Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, με τον 65χρονο προπονητή να ανακοινώνεται από τους Πράσινους, το πρωί της Παρασκευής (24/10) και να πιάνει άμεσα δουλειά, ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης (26/10).
Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Ισπανού, στη χώρα μας, λίγο μετά την άφιξή του και τη διαδρομή μέχρι τις εγκαταστάσεις της ομάδας.
Δείτε το βίντεο με την άφιξη του Μπενίτεθ
Touchdown in Athens 🛬 Rafa Benítez is home ☘️ #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/afiXDPRsKk
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2025
