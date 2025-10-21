Παναθηναϊκός: Η άφιξη Μπενίτεθ… τελείωσε τον Παπαδημητρίου
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, μία μέρα πριν την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Αθήνα.
Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται στην Αθήνα την Τετάρτη, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Όμως ο Ισπανός προπονητής δεν θα συναντήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου…
Η ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (21/10) τη διακοπή της συνεργασίας με τον παλαίμαχο αμυντικό, ο οποίος κατείχε το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο Παπαδημητρίου είναι εδώ και μέρες άνευ αντικειμένου, αφού δεν πήρε μέρος στις επαφές για τις μεταγραφές των Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά, ούτε και στη συμφωνία με τον Ισπανό προπονητή. Άρα, με την άφιξη των νέων προσώπων στο «Γεώργιος Καλαφάτης», δεν έχει νόημα να παραμείνουν τα παλιά…
Η παρουσία του Γιάννη Παπαδημητρίου την Κυριακή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν η τελευταία του με την ιδιότητα του στελέχους του Παναθηναϊκού. Από το Τριφύλλι την περασμένη εβδομάδα διάψευσαν ότι ο Παπαδημητρίου μετρούσε αντίστροφα για την αποχώρηση του, όμως οι αποφάσεις είχαν ήδη δρομολογηθεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».
