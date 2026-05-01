ΑΠΘ: Επίθεση κατά του αντιπρύτανη Μιχαηλίδη καταγγέλλουν οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 04:00

Οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ καταγγέλλουν επίθεση κατά του αντιπρύτανη Μιχαηλίδη «από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ», με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Επίθεση κατά του αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου διοίκησης καταγγέλλουν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστοποιώντας ότι ο προπηλακισμός είχε ως αποτέλεσμα ο κ. Μιχαηλίδης να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Σωτήρη Τρυψάνη/Eurokinissi).

«Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας.

«Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης (…) μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο»

»Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.

»Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή», αναφέρεται στην ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών που εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία», τονίζουν οι πρυτανικές αρχές.

«Μηδενική» ανοχή

Και «δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του».

«Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Καταγγελίες για το σύστημα υγείας και προτεραιότητες της νέας παράταξης «Ενεργοί Ιατροί» που διεκδικεί τον ΙΣΑ
«Έχει έρθει η στιγμή ο ΙΣΑ όχι μόνο να διεκδικήσει τον ρόλο του ως επίσημου σύμβουλου τής Πολιτείας σε θέματα υγείας, αλλά και να λειτουργήσει ως θεσμός» σημειώνουν οι «Ενεργοί Ιατροί».

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

