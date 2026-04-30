Ποιος ανακάλυψε τελικά το παγωτό; Η απρόσμενη ιστορία της απόλυτης καλοκαιρινής απόλαυσης
The Good Life 30 Απριλίου 2026, 23:00

Ποιος ανακάλυψε τελικά το παγωτό; Η απρόσμενη ιστορία της απόλυτης καλοκαιρινής απόλαυσης

Από τα χιονισμένα βουνά της αρχαιότητας μέχρι το σύγχρονο ιταλικό gelato, ανακαλύψτε τη συναρπαστική ιστορία της απόλυτης καλοκαιρινής απόλαυσης.

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Spotlight

Το καλοκαίρι έχει μια απόλυτα ταυτισμένη, παγκόσμια γεύση: αυτή του παγωτού. Είτε πρόκειται για μια απλή μπάλα βανίλιας σε χωνάκι που λιώνει στο χέρι, είτε για ένα περίπλοκο, χειροποίητο ιταλικό gelato, το παγωτό αποτελεί την απόλυτη παρηγοριά απέναντι στη ζέστη. Πώς όμως ξεκίνησε η ιστορία αυτού του διάσημου επιδορπίου; Η διαδρομή του είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο συναρπαστική από όσο ίσως φαντάζεστε, ταξιδεύοντας μέσα από αρχαίες αυτοκρατορίες, βασιλικά παλάτια και βιομηχανικές επαναστάσεις.

Από τα χιόνια του Νέρωνα στην Αρχαία Κίνα

Σε αντίθεση με τον αστικό μύθο, το παγωτό δεν εφευρέθηκε στην Ιταλία. Οι ρίζες του χάνονται στα βάθη της αρχαιότητας. Ιστορικές αναφορές θέλουν τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρωνα, τον 1ο αιώνα μ.Χ., να στέλνει δρομείς στις κορυφές των βουνών για να του φέρουν φρέσκο χιόνι, το οποίο στη συνέχεια αναμείγνυαν με μέλι, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Ήταν, ουσιαστικά, η πρώτη πρώιμη εκδοχή του σημερινού σορμπέ.

Ωστόσο, οι πρώτοι που φαίνεται να δημιούργησαν κάτι που προσέγγιζε το σημερινό παγωτό ήταν οι Κινέζοι. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ (618-907 μ.Χ.), παρασκεύαζαν ένα παγωμένο έδεσμα βράζοντας αγελαδινό, κατσικίσιο ή βουβαλίσιο γάλα, το οποίο στη συνέχεια αναμείγνυαν με καμφορά (για άρωμα και γεύση) και το τοποθετούσαν σε μεταλλικούς κυλίνδρους μέσα σε δεξαμενές με πάγο και αλάτι για να παγώσει.

Ο Μάρκο Πόλο και η ευρωπαϊκή αναγέννηση του παγωτού

Ο θρύλος λέει ότι ο Μάρκο Πόλο επέστρεψε από την Κίνα στην Ιταλία τον 13ο αιώνα, φέρνοντας μαζί του συνταγές για παγωμένα επιδόρπια. Αυτές οι συνταγές άρχισαν να εξελίσσονται και, μέχρι τον 16ο αιώνα, το παγωτό είχε αρχίσει να κατακτά τα ευρωπαϊκά παλάτια. Η Αικατερίνη των Μεδίκων λέγεται ότι έφερε τους δικούς της Ιταλούς παρασκευαστές παγωτού στη Γαλλία όταν παντρεύτηκε τον Ερρίκο Β’, συστήνοντας το έδεσμα στη γαλλική αριστοκρατία. Εκείνη την εποχή, το παγωτό ήταν ένα εξαιρετικά ακριβό προνόμιο, προορισμένο αυστηρά για τις ελίτ, καθώς η εξόρυξη και η συντήρηση του πάγου ήταν μια πολυτελής και χρονοβόρα διαδικασία.

Η βιομηχανική επανάσταση και η γέννηση στο «χωνάκι»

Η πραγματική εκτόξευση και εκδημοκρατισμός του παγωτού έγινε τον 19ο αιώνα. Το 1843, η Αμερικανίδα Νάνσι Τζόνσον (Nancy Johnson) εφηύρε και κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την πρώτη χειροκίνητη παγωτομηχανή με μανιβέλα. Αυτή η μηχανή περιελάμβανε έναν εσωτερικό αναδευτήρα που έκανε την παραγωγή παγωτού πιο εύκολη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο βελούδινη και ομοιόμορφη υφή. Η βιομηχανική παραγωγή είχε πλέον ξεκινήσει.

Όσο για το θρυλικό χωνάκι; Εμφανίστηκε ευρέως το 1904 στην Παγκόσμια Έκθεση του Σεντ Λούις στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πιο επικρατούσα αφήγηση, ένας πωλητής παγωτού ξέμεινε από χάρτινα κυπελλάκια. Ακριβώς δίπλα του, ένας Σύρος πωλητής παραδοσιακής βάφλας (zalabia) είχε ελάχιστη πελατεία λόγω του καύσωνα. Σε μια στιγμή επιχειρηματικής έμπνευσης, ο πωλητής βάφλας τύλιξε το γλυκό του όσο ήταν ζεστό σε σχήμα κώνου, ο πωλητής παγωτού έβαλε μέσα την μπάλα, και το διάσημο “ice cream cone” είχε μόλις γεννηθεί.

Gelato vs. Ice Cream: Η τέχνη της υφής

Σήμερα, η τέχνη του παγωτού έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα γαστρονομίας, με το ιταλικό gelato να θεωρείται συχνά η κορωνίδα της. Αξίζει να σημειωθεί η θεμελιώδης διαφορά τους: το αυθεντικό gelato περιέχει λιγότερα λιπαρά από το παραδοσιακό παγωτό (χρησιμοποιεί περισσότερο γάλα και λιγότερη ή καθόλου κρέμα γάλακτος), αναδεύεται σε πολύ πιο αργές ταχύτητες (εγκλωβίζοντας λιγότερο αέρα, εξ ου και η πιο πυκνή του υφή) και σερβίρεται σε ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία, γεγονός που αναδεικνύει πιο έντονα τις καθαρές γεύσεις των υλικών του.

Από το απλό χιόνι με μέλι μέχρι τα αριστουργήματα της σύγχρονης gelateria, το παγωτό παραμένει μια παγκόσμια γλώσσα χαράς. Κάθε κουταλιά κρύβει μέσα της αιώνες ιστορίας, εφευρετικότητας και, κυρίως, ατόφιας, δροσερής απόλαυσης.

Markets
Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

googlenews

Wall Street
Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Χωρίς όρκο 30.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Μαύρο, άσπρο 30.04.26

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Σύνταξη
Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»
Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Σύνταξη
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Σύνταξη
«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Ήταν τρελό» 30.04.26

«Απλά εξαφανίστηκα» - Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Σύνταξη
Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς
Τέχνη και πολιτική 30.04.26

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ
Conference League 30.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας
Inbox 30.04.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
Europa League 30.04.26

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

