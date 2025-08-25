Αναστάτωση προκάλεσε πρόσφατα στο θέρετρο Camp Richardson της Καλιφόρνια η απρόσμενη επίσκεψη που έκανε μέσα στη νύχτα σε γνωστό παγωτατζίδικο της περιοχής μια πελώρια καφέ αρκούδα. Το ζώο εισέβαλε στο κατάστημα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου και κατευθύνθηκε κατευθείαν στον πάγκο με τα παγωτά.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ελ Ντοράντο, η αρκούδα, που οι ντόπιοι έχουν ονομάσει «Fuzzy», πυροδότησε τον συναγερμό της επιχείρησης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο «με το ζόρι πίστεψαν στα μάτια τους», ενώ οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το ζώο να κοιτάζει την κάμερα με ένα «ένοχο» βλέμμα, έχοντας πιαστεί κυριολεκτικά επ’ αυτοφώρω.

Η αρκούδα τελικά αποχώρησε, αλλά μόνο αφού… απόλαυσε έναν ολόκληρο κουβά με παγωτό φράουλα.

Παρά την εντυπωσιακή «επιδρομή», οι ζημιές ήταν περιορισμένες, καθώς δεν προκλήθηκαν φθορές στο κατάστημα και ο καθαρισμός ολοκληρώθηκε σχετικά γρήγορα



Σύμφωνα με τις αρχές, η αρκούδα, δοκίμασε και άλλες γεύσεις, αφήνοντας πίσω μισοφαγωμένα δοχεία και αποτυπώματα από τις πατούσες της στο πάτωμα του καταστήματος.

Ωστόσο, η επιχείρηση αναγκάστηκε να πετάξει όλο το απόθεμα παγωτού για λόγους υγιεινής, όπως αναφέρει η New York Post.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν απολύμανε τα νύχια της πριν μπει μέσα», είπε χαριτολογώντας ο William Boas, αντιπρόεδρος του Camp Richardson. «Οπότε έπρεπε να αντικατασταθούν όλα τα παγωτά».