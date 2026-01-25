Καναδάς: Μητέρα φτιάχνει παγωτό στο χιόνι στους -15°C και γίνεται viral
Για το παγωτό χρησιμοποίησε μόλις τρία υλικά και στη συνέχεια άφησε το τσουχτερό κρύο να κάνει όλη τη δουλειά
Όταν το κρύο «χτυπά κόκκινο», η έμπνευση… παγώνει ευχάριστα. Μια μαμά από τον Καναδά βρήκε τον πιο πρωτότυπο τρόπο για να φτιάξει σπιτικό παγωτό, μετατρέποντας το χιόνι σε αυτοσχέδιο καταψύκτη και έγινε viral.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media, η γυναίκα δείχνει πώς εκμεταλλεύτηκε τις ακραίες θερμοκρασίες των -15 βαθμών Κελσίου, φτιάχνοντας παγωτό απευθείας πάνω στο χιόνι.
Με μόλις τρία υλικά -κρέμα, ζάχαρη και βανίλια- τοποθετεί το μείγμα σε ένα μπολ έξω στην αυλή, αφήνοντας το τσουχτερό κρύο να κάνει όλη τη δουλειά. Δίπλα της, το παιδί της παρακολουθεί γεμάτο ενθουσιασμό, περιμένοντας ανυπόμονα να δοκιμάσει το αποτέλεσμα.
Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό NEXTA, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ: «Μια μητέρα από τον Καναδά έδειξε πώς φτιάχνει σπιτικό παγωτό σε -15°C. Κρέμα, ζάχαρη, βανίλια. Δοκιμάστε το στο σπίτι και μην ξεχάσετε τα γάντια σας».
Το viral βίντεο με το παγωτό
🍦 A mom from Canada showed a homemade ice cream recipe at −15°C
Cream, sugar, vanilla.
Try it at home. And if possible — don’t forget your mittens! pic.twitter.com/3vDyCQoYEW
— NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2026
Οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν, με πολλούς να μιλούν για «την πιο καναδική συνταγή όλων των εποχών» και άλλους να δηλώνουν ότι θέλουν να το δοκιμάσουν… αν ποτέ πιάσει τόσο κρύο.
«Θα πάγωναν τα χέρια μου πριν καν το τελειώσω», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος αναρωτήθηκε «ποιος θέλει παγωτό όταν κάνει τόσο κρύο;».
