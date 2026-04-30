‘Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της
Μερίδα οπαδών σοκαρίστηκε όταν μπήκε στο διαδικτυακό κατάστημά της και διαπίστωσε ότι κυκλοφορούν προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας με το συγκεκριμένο σχέδιο
Η Τότεναμ μάλλον παίζει με τα νεύρα τον φιλάθλων της, καθώς την στιγμή που η ομάδα βρίσκεται στα πρόθυρα του υποβιβασμού από την Premier League, ανακοινώνεται μία νέα συνεργασία του συλλόγου με τη γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων «Peppa pig».
Μια μερίδα οπαδών σοκαρίστηκε όταν μπήκε στο διαδικτυακό κατάστημα της Τότεναμ και διαπίστωσε πως κυκλοφορούν προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας με το συγκεκριμένο σχέδιο.
Πρόκειται για 4 διαφορετικά καπέλα που φέρουν πάνω το σήμα των «σπιρουνιών», αλλά και το διάσημο γουρουνάκι από την εν λόγω σειρά και κοστίζουν 15 λίρες. Τη σειρά συμπληρώνουν σκουφιά, κασκόλ αλλά και παιδικές τσάντες με ανάλογα σχέδια.
🚨BREAKING: Tottenham Hotspur have announced an official partnership with Peppa Pig.
With Ipswich Town on the brink of promotion, Spurs will be the only EFL Championship club with a Peppa Pig partnership next year. pic.twitter.com/ixaqN1k3O9
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 29, 2026
Δεν είναι και το καλύτερο timing θα έλεγε κάποιος μιας και η ομάδα από το Λονδίνο παλεύει για να σώσει την κατηγορία. Φυσικά οι φίλοι της ομάδας δεν ήθελαν και πολύ για να ξεσπάσουν στα social media: «Παιδιά, είμαστε στα πρόθυρα του υποβιβασμού», ανέφερε ένας. Μερικοί δεν πίστεψαν καν πως είναι αληθινό: «Είναι αληθινό αυτό;;;».
O Tottenham está cada vez mais perto de ser REBAIXADO para a segunda divisão.
Aí o pessoal do marketing e da diretoria achou que era um bom momento para lançar uma collab com a PEPPA PIG.
Incrível pic.twitter.com/fAiirBJNhW
— Maurício Mendes (@mauriciojornal_) April 29, 2026
