Η Τότεναμ ψάχνει ψυχολόγο μέσω… αγγελίας στο LinkedIn (pic)

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 18η θέση της Premier League και σε πολύ δύσκολη θέση ψάχνοντας μόνο νίκες για να γλιτώσει τον υποβιβασμό, ενώ ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (25/04, 17:00) με την Γουλβς ψάχνει το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα το 2026, ενώ παράλληλα ψάχνει και ψυχολόγο για να βοηθήσει τους παίκτες.

Μετά από εισήγηση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος ανέλαβε στα τέλη Μαρτίου, επιχειρείται μια «επανεκκίνηση» και σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο σύλλογος του Λονδίνου δημοσίευσε αγγελία στο LinkedIn αναζητώντας «performance psychologist», με στόχο την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης υποστήριξης σε αθλητές υψηλού επιπέδου.

Σκοπός της κίνησης αυτής, η υποστήριξη των παικτών και τη βελτίωση της νοοτροπίας της Τότεναμ, ώστε να μπορέσει να αποφευχθεί ο υποβιβασμός.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετοί παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Τσάβι Σίμονς, συνεργάζονται ήδη με τους δικούς τους ψυχολόγους, αλλά ο σύλλογος θέλει τώρα κάποιον που θα ενσωματωθεί απευθείας στην πρώτη ομάδα.

Η αγγελία της Τότεναμ για ψυχολόγο:

Η προκήρυξη της θέσης εργασίας αναφέρει ότι όποιος προσληφθεί «θα είναι υπεύθυνος/η για την καθοδήγηση της εφαρμογής ψυχολογικής υποστήριξης για επαγγελματίες παίκτες υψηλού επιπέδου. Ο ρόλος περιλαμβάνει την παρακολούθηση των παικτών μεμονωμένα, τη συστηματική συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό απόδοσης, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη μιας κουλτούρας απόδοσης που ενσωματώνει τις ψυχολογικές διαστάσεις εντός της ομάδας»