14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14 Απριλίου 2026, 12:49

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Στην γκλαμουριά του Τσάμπιονς Λιγκ μετά από μια σεζόν που έκλεισε με την κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ (στον τελικό με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και μαζί με όνειρα για ακόμη καλύτερες μέρες για τον σύλλογο που πάντα ψάχνει το κάτι παραπάνω, αλλά μένει στην «σκιά» των κορυφαίων της Πρέμιερ Λιγκ. Για την Τότεναμ που έφτασε έως τους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ με πολύ καλή παρουσία στην League phase (5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν) και εκεί βρήκε… τοίχος από την Ατλέτικο (ήττα 5-2 εκτός, νίκη 3-2 εντός) σταματώντας μια πορεία με θετικό πρόσημο.

Και ποιος να το έλεγε πως στα μέσα του Απρίλη η Τότεναμ θα ζούσε την πιο σκοτεινή ώρα της σύγχρονης ιστορίας της, ούσα ήδη στην ζώνη του υποβιβασμού (18η θέση με 30 βαθμούς μετά από 32 αγωνιστικές) ψάχνοντας μια τεράστια ανατροπή για να μην ζήσει την απόλυτη καταστροφή, με ή χωρίς εισαγωγικά…

Μηδέν νίκες στο 2026 και 45% πιθανότητες υποβιβασμού…

Και πώς να μην έχει μπλέξει για τα καλά η Τότεναμ από την στιγμή που αγνοεί την νίκη μέσα στο 2026! Ναι, είμαστε στις 14 Απριλίου 2026 και το τελευταίο χαμόγελο στα χείλη των Λονδρέζων ήρθε στις 28 Δεκεμβρίου 2025, με το διπλό (0-1) επί της Κρίσταλ Πάλας. 14 αγωνιστικές ακολούθησαν στην Πρέμιερ Λιγκ με την Τότεναμ να μετράει μόλις 5 ισοπαλίες… Και μετά την ήττα από την Σάντερλαντ (1-0) την τελευταία αγωνιστική ξέρει πως έχει μπροστά της έναν… Γολγοθά να ανέβει καθώς υπάρχουν 6 πολύ δύσκολες αναμετρήσεις, ψυχολογία στο ναδίρ και οι βασικοί αντίπαλοι της στη «μάχη» για την σωτηρία βρίσκονται σε «καλό φεγγάρι», καθώς τόσο η Γουέστ Χαμ και η Νότιγχαμ όσο και η Λιντς που έκανε τεράστιο διπλό στο Ολντ Τράφορντ έχουν βρει σε μεγάλο βαθμό τις «απαντήσεις» που χρειάζονται.

Με την Τότεναμ να έχει πλέον σύμφωνα με τα πιο γνωστά και έγκυρα σάιτ 45% πιθανότητες για να ζήσει για πρώτη φορά τον υποβιβασμό από την Πρέμιερ Λιγκ.
Το αρνητικό της σερί με τις 14 αγωνιστικές χωρίς νίκη την γυρνάει βλέπετε στο… 1935 (!!!) με την Τότεναμ να έχει ζήσει τον υποβιβασμό την σεζόν 1977-78, πριν καν δημιουργηθεί η Πρέμιερ Λιγκ.

Τι φταίει…

Και όλα αυτά; Για τον 9ο πιο ακριβό σύλλογο στον κόσμο (χρηματιστηριακή αξία στα 802 εκατ. ευρώ) που προφανώς θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ αν τελικά πάρει τον δρόμο για την Τσάμπιονσιπ. Ένας σύλλογος που τα τελευταία χρόνια επένδυσε εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη του, όχι μόνο σε παίκτες και προπονητές αλλά και στο θαυμάσιο γήπεδο που έχτισε, ένα από τα ομορφότερα και πιο σύγχρονα στον κόσμο. Και όμως τώρα βλέπει την «κλεψύδρα» να αδειάζει. Τι την οδήγησε σε αυτή την δεινή θέση; Οι πολλοί και συνεχόμενοι τραυματισμοί με παίκτες – κλειδιά όπως οι Τζέιμς Μάντισον και ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι που δεν έχουν παίξει ούτε λεπτό φέτος λόγω σοβαρών τραυματισμών στο γόνατο. Ο βασικός τερματοφύλακας Βικάριο χειρουργήθηκε πρόσφατα πολλοί άλλοι παίκτες έχουν χάσει μεγάλα διαστήματα.

Την ίδια ώρα, οι προπονητές διαδέχονται ο ένας τον άλλο με τον Τόμας Φρανκ στον Ιγκόρ Τούντορ και τώρα τον Ντε Τσέρμπι που έκανε ντεμπούτο στην ήττα με την Σάντερλαντ και ήρθε για να μείνει μόνο αν η ομάδα σωθεί. Την ίδια ώρα η Τότεναμ καταγράφει μια σειρά από αρνητικά ρεκόρ έχοντας μόλις 2 νίκες (από τις 7 που έχει κάνει συνολικά) στην έδρα της στην Πρέμιερ Λιγκ. Αν η Τότεναμ δεν μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση; Θα είναι ο πρώτος υποβιβασμός της από το 1977-78 αλλά και η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη και πλούσια ομάδα (9η πλουσιότερη στον κόσμο σύμφωνα με το Deloitte) πέφτει στη Τσάμπιονσιπ. Όσο για τις οικονομικές συνέπειες; Μιλάμε για καταστροφή καθώς θα απωλέσει ένα ποσό στα 250 εκατ. λίρες από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εισιτήρια ενώ το χρέος του νέου γηπέδου (περίπου 1 δισ. λίρες) θα γίνει βαρύ φορτίο.

Τα έξι ματς έως το φινάλε

Η Τότεναμ ξέρει πλέον πως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια η υπόθεση σωτηρία. Όπως και να έχει ψάχνει μια επική επιστροφή και ανατροπή των δεδομένων στα έξι ματς που απομένουν. Και όταν μιλάμε για Πρέμιερ Λιγκ, ξεχάστε τον όρο «εύκολο ματς». Το Σάββατο που μας έρχεται η Τότεναμ υποδέχεται την Μπράιτον ενώ ακολουθούν κατά σειρά, Γουλβς και Άστον Βίλα εκτός έδρας, η Λιντς στο Λονδίνο, το ντέρμπι με την Τσέλσι εκτός έδρας και φινάλε με την Έβερτον στην έδρα της.

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Βάιος Μπαλάφας
Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Βάιος Μπαλάφας
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Ελλάδα 14.04.26

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26 Upd: 21:18

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Ελλάδα 14.04.26

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Ο λόγος 14.04.26

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
The Economist 14.04.26

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Θεσσαλονίκη 14.04.26

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

