Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ

Η Premier League επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον τίτλο του πιο πλούσιου πρωταθλήματος στον κόσμο, όχι μόνο στα μπάτζετ των ρόστερ αλλά και στις αμοιβές των «αρχιτεκτόνων» των προπονητών. Η πρόσφατη, επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι από την Τότεναμ, σε αντικατάσταση του Ίγκορ Τούντορ (δεύτερη απόλυση μετά τη Γιουβέντους), ήρθε να αναδιαμορφώσει πλήρως τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στο Νησί.

Η πορεία του 46χρονου Ιταλού τεχνικού τους τελευταίους μήνες μοιάζει με πραγματικό τρενάκι του τρόμου. Ο Ντε Ζέρμπι επέστρεψε στην αγγλική Premier League μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από τη Γαλλία (τον περασμένο Φεβρουάριο), έχοντας αποτύχει παταγωδώς στο εγχείρημά του να επαναφέρει τη Μαρσέιγ στην κορυφή του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Τώρα, αφήνει πίσω του τις φιλοδοξίες πρωταθλητισμού και καλείται να αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετική, και άκρως πιεστική, πρόκληση: να γλιτώσει την Τότεναμ από τον εφιάλτη του υποβιβασμού. Η ομάδα του Βορείου Λονδίνου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 17η θέση της βαθμολογίας. Μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και τη Γουέστ Χαμ. Φλερτάροντας επικίνδυνα με την Championship.

Το έργο του Ιταλού γίνεται ακόμα πιο δύσκολο λόγω του ψυχρού κλίματος στις κερκίδες, καθώς μερίδα των οπαδών των «Σπερς» εξέφρασε ήδη έντονες διαμαρτυρίες για την πρόσληψή του, με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις στήριξής του προς τον (καταδικασμένο για ενδοεικογενειακή βία) Μέισον Γκρίνγουντ κατά την κοινή τους θητεία στη Μασσαλία.

Παρόλα αυτά, η διοίκηση της Τότεναμ τον αντάμειψε με ένα ηγεμονικό πολυετές συμβόλαιο, το οποίο τον εκτοξεύει στη δεύτερη θέση της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών της Αγγλίας. Με τα 13,7 εκατομμύρια ευρώ που θα εισπράττει ετησίως στο Λονδίνο, ο Ντε Ζέρμπι προσπέρασε τον Μικέλ Αρτέτα της Άρσεναλ. Στην κορυφή, ωστόσο, παραμένει ακλόνητος (και με τεράστια διαφορά) ο Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον Καταλανό τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι να αμείβεται με 23 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Ουνάι Έμερι της Άστον Βίλα και ο εν ενεργεία πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ. Αναλυτικά η λίστα με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές της Premier League, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Sun»:

# Προπονητής Ομάδα Αποδοχές

1 Πεπ Γκουαρντιόλα Μάντσεστερ Σίτι 23,0 M€

2 Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι Τότεναμ 13,7 M€

3 Μικέλ Αρτέτα Άρσεναλ 11,5 M€

4 Ουνάι Έμερι Άστον Βίλα 9,2 M€

5 Άρνε Σλοτ Λίβερπουλ 7,6 M€

6 Έντι Χάου Νιούκαστλ 6,9 M€

7 Ντέιβιντ Μόγιες Έβερτον 5,7 M€

8 Νούνο Εσπίριτο Σάντο Γουέστ Χαμ 5,2 M€

9 Λίαμ Ροσένιορ Τσέλσι 4,6 M€

10 Μάρκο Σίλβα Φούλαμ 4,6 M€

Η επένδυση της Τότεναμ είναι τεράστια. Μένει πλέον να φανεί αν ο Ντε Ζέρμπι θα δικαιώσει το βαρύ συμβόλαιό του, σώζοντας την κατηγορία, ή αν τα εκατομμύρια των Λονδρέζων θα πάνε στράφι σε μια από τις πιο απογοητευτικές σεζόν της σύγχρονης ιστορίας τους.