Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστήριο ο «Φραπές» – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο
- Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
- Εννέα πρόσωπα στέλνει στο εδώλιο η πρώτη απόφαση για τις υποκλοπές
- Την ενοχή του πρώην «Σπαρτιάτη» Φλώρου ζητά ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Η Τότεναμ διέκοψε τη συνεργασία της με τον Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος αποχώρησε από το Λονδίνο 44 ημέρες αφότου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Με μόλις 30 βαθμούς και ούσα στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το ενδεχόμενο του υποβιβασμού είναι υπαρκτό.
Τα «Σπιρούνια» βρίσκονται μόνο έναν βαθμό από την ζώνη του υποβιβασμού, για αυτό και ψάχνουν επομένως έναν προπονητή ο οποίος θα «σώσει» την κατηγορία και το καλοκαίρι θα έχει χρόνο να ανασυγκροτήσει την ομάδα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι είναι ο Νο1 υποψήφιος για να αναλάβει αυτόν τον δύσκολο ρόλο, αντικαθιστώντας στον πάγκο των Spurs τον Τούντορ.
Τι γράφουν στην Αγγλία για τον Ντε Τσέρμπι και την Τότεναμ
🚨👀 Talks between Roberto De Zerbi and Tottenham continue, as revaled. https://t.co/v1wtILemHb
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως ο 46χρονος Ιταλός είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κι αποχώρησε από τη Μαρσέιγ και αποτελεί στόχο κι άλλων ομάδων στην Ευρώπη.
- Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
- Σίγουρος ο Αντσελότι: «Η Ιταλία θα είναι στο Μουντιάλ»
- Οι ημέρες και ώρες των play outs στη Super League
- Έγινε πατέρας ο Μπρούνο – Επέστρεψε νωρίτερα από τη Νιγηρία (pic)
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν και… εξαφανίζονται τα εισιτήρια για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Ποια είναι η ημερομηνία για τη σέντρα στη Super League της νέας σεζόν
- Το αναλυτικό πρόγραμμα των play offs 5-8 της Super League
- Ολυμπιακός: Με Μόρις και Χολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
