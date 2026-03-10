sports betsson
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Η Τότεναμ δέχθηκε τρία γκολ σε 15 λεπτά και ο Τούντορ άλλαξε τερματοφύλακα (vids)
Champions League 10 Μαρτίου 2026, 22:50

Η Τότεναμ δέχθηκε τρία γκολ σε 15 λεπτά και ο Τούντορ άλλαξε τερματοφύλακα (vids)

Απίθανα πράγματα στο παιχνίδι της Ατλέτικο με την Τότεναμ η οποία προχώρησε σε αλλαγή τερματοφύλακα έχοντας δεχτεί τρία γκολ σε 15 λεπτά.

Σύνταξη
Χάθηκε η μπάλα στο «Metropolitano», με την Ατλέτικο Μαδρίτης να στήνει πάρτι κόντρα στην Τότεναμ στο πρώτο ημίχρονο.

Μέχρι να συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι οι «ροχιμπλάνκος» είχαν ήδη σκοράρει τρεις φορές με τους Γιορέντε, Γκριεζμάν και Άλβαρες, παίρνοντας πολύ σημαντικό προβάδισμα.

Ουσιαστικά ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε και αυτό ανάγκασε τον Ιγκόρ Τούντορ να προχωρήσει σε αλλαγή τερματοφύλακα μόλις στο 16′. Ο Κίνσκι πέρασε εκτός και ο Βικάριο μπήκε στη θέση του Τσέχου τερματοφύλακα που έδειχνε σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση και έφυγε για τα αποδυτήρια.

Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι δέχθηκε και ο Βικάριο ένα γκολ καθώς ο Λενορμάν έγραψε το 4-0 στο 22′. Κάπου εκεί η Ατλέτικο έριξε κάπως ρυθμό και ο Πόρο μείωσε σε 4-1 για την Τότεναμ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κίνσκι, που στις 13 του μηνός κλείνει τα 23 του χρόνια, έκανε ντεμπούτο απόψε στο Champions League ενώ με την αντικατάστασή του έγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αυτό γιατί έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που βγαίνει αλλαγή πριν το 20λεπτο χωρίς να είναι τραυματίας.

H στιγμή της αλλαγής:

Το 1-0:

Το 2-0:

Το 3-0:

Το 4-0:

Economy
Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 10.03.26

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Champions League 10.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 10.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν
Champions League 10.03.26

Γαλατάσαραϊ, ο... φονέας των μεγάλων (1-0)

Μετά τη Γιουβέντους και η Λίβερπουλ υποκλίθηκε στην ψυχωμένη Γαλατάσαραϊ, η οποία με γκολ του Λεμινά νίκησε 1-0 στο Αλί Σάμι Γεν και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
Champions League 10.03.26

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους αποδειχθεί, η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε»
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, ο Πρεστιάνι θα τελειώσει από τη Μπενφίκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση που ισχυρίζεται ο Βινίσιους οτι δέχθηκε από τον παίκτη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τότε ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ
Από τύχη 10.03.26

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers  Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80
Λεφτά υπάρχουν 10.03.26

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Τι κι αν είναι 78 ετών και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα; Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ονειρεύεται να επιστρέψει στους τρεις ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και έχουν άρωμα 80s.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

Σύνταξη
