Η Τότεναμ δέχθηκε τρία γκολ σε 15 λεπτά και ο Τούντορ άλλαξε τερματοφύλακα (vids)

Χάθηκε η μπάλα στο «Metropolitano», με την Ατλέτικο Μαδρίτης να στήνει πάρτι κόντρα στην Τότεναμ στο πρώτο ημίχρονο.

Μέχρι να συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι οι «ροχιμπλάνκος» είχαν ήδη σκοράρει τρεις φορές με τους Γιορέντε, Γκριεζμάν και Άλβαρες, παίρνοντας πολύ σημαντικό προβάδισμα.

Ουσιαστικά ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε και αυτό ανάγκασε τον Ιγκόρ Τούντορ να προχωρήσει σε αλλαγή τερματοφύλακα μόλις στο 16′. Ο Κίνσκι πέρασε εκτός και ο Βικάριο μπήκε στη θέση του Τσέχου τερματοφύλακα που έδειχνε σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση και έφυγε για τα αποδυτήρια.

Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι δέχθηκε και ο Βικάριο ένα γκολ καθώς ο Λενορμάν έγραψε το 4-0 στο 22′. Κάπου εκεί η Ατλέτικο έριξε κάπως ρυθμό και ο Πόρο μείωσε σε 4-1 για την Τότεναμ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κίνσκι, που στις 13 του μηνός κλείνει τα 23 του χρόνια, έκανε ντεμπούτο απόψε στο Champions League ενώ με την αντικατάστασή του έγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αυτό γιατί έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που βγαίνει αλλαγή πριν το 20λεπτο χωρίς να είναι τραυματίας.

H στιγμή της αλλαγής:

Το 1-0:

Το 2-0:

Το 3-0:

Το 4-0: