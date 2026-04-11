Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Η Τότεναμ βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά την παραμονή της στην Premier League και ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι καλείται να δώσει άμεσα τις λύσεις και να σώσει την ομάδα.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να έχουν οι Λονδρέζοι, αναφέροντας ότι στόχος του είναι κρατά την μπάλα και να έχει ένα στυλ παρόμοιο με εκείνο που είχε ο σύλλογος με τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι:

«Θέλω να κρατάμε την μπάλα. Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου επειδή στην πρώτη του σεζόν, όταν εγώ ήμουν στη δεύτερη σεζόν μου στην Μπράιτον, ήταν εκεί και είχε αρκετούς από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.

Ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες όσον αφορά στην ποιότητα παιχνιδιού που παρήγαγε. Με τον Πέδρο Πόρο, με τον Ουντότζι, με τον Φαν ντερ Φε και τον Ρομέρο. Θα ήθελα να το ξαναδώ».