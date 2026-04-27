Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Η σεζόν για την Τότεναμ οδεύει από το κακό στο χειρότερο, καθώς πέρα από τη μάχη για να παραμείνει στην Premier League, είδε τον Τσάβι Σίμονς να τραυματίζεται σοβαρά και να χρειάζεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα, η μαγνητική έδειξε ότι ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Spurs, αλλά φυσικά και το Μουντιάλ 2026 που δεδομένα θα βρίσκονταν στην αποστολή της εθνικής Ολλανδίας.

Ο Ολλανδός έστειλε και ένα συγκινητικό μήνυμα για τον τραυματισμό.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σίμονς:

«Λένε πως η ζωή μπορεί να είναι σκληρή και σήμερα το νιώθω. Η σεζόν μου έφτασε απότομα στο τέλος της και προσπαθώ ακόμα να το διαχειριστώ. Ειλικρινά, είμαι συντετριμμένος. Τίποτα από όλο αυτό δεν βγάζει νόημα.

Το μόνο που ήθελα ήταν να παλεύω για την ομάδα μου και τώρα η δυνατότητα να το κάνω μου έχει αφαιρεθεί, μαζί και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το να εκπροσωπήσω τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι χάθηκε.

Θα χρειαστεί χρόνος για να το αποδεχτώ και να βρω την ηρεμία μου, αλλά θα συνεχίσω να είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης που μπορώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι μαζί θα βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη.

Θα βαδίσω αυτόν τον δρόμο με οδηγό την πίστη, με δύναμη και με ανθεκτικότητα, μετρώντας αντίστροφα τις ημέρες μέχρι να επιστρέψω ξανά στο γήπεδο.

Να κάνετε υπομονή μαζί μου».