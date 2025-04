«Ενδιαφέρον για τον Τσάβι Σίμονς από την Λίβερπουλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» (pic, vid)

Ο Τσάβι Σίμονς, ένα ανερχόμενο αστέρι του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει μνηστήρες από την Αγγλία, όπως αναφέρει η «SportBild».

Συγκεκριμένα, Η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Ολλανδό μέσο και το προσεχές καλοκαίρι δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια κίνηση από τους συλλόγους από την Αγγλία.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, αποτελεί ένα απ’ τα ανερχόμενα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και στα δυόμιση χρόνια που αγωνίζεται στην Λειψία, έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής.

🚨 Xavi Simons could leave RB Leipzig this summer and the German club will want about £70m if they are to sell the 21-year-old.

(Source: Sky Sports Germany)

Liverpool and Manchester United are among the clubs interested.

(Source: SPORTBILD) pic.twitter.com/taJ3tSZPAK

