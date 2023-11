Τσάβι Σίμονς: O επόμενος μεγάλος σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (vids)

Ο Τσάβι Σίμονς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν και τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι μέσα στα τόσα λάθη, έκαναν και κάτι σωστό. Έδωσαν την ευκαιρία στο παιδί-θαύμα του ολλανδικού ποδοσφαίρου να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και όπως όλα δείχνουν να «εκτοξευτεί». Και το έκαναν παραχωρώντας τον δανεικό.

Ο 20χρονος εξτρέμ δεν είχε χώρο και χρόνο στην Παρί των αστέρων και ο δανεισμός πρώτα στην PSV και φέτος στη Λειψία ήταν ότι καλύτερο για την καριέρα του. Ειδικά, στην Bundesliga και στη Λειψία κάνει… όργια και έχει «εκτοξεύσει» τους αριθμούς του.

Το σημαντικότερο είναι ότι νιώθει άνετα τόσο με το παιχνίδι της Λειψίας όσο και στον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός Ολλανδός σταρ το βράδυ της Τρίτης σημείωσε το πρώτο γκολ για την ομάδα της Λειψίας στην αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, όπου η ομάδα του νίκησε με 2-1 και προκρίθηκε στους «16», φτάνοντας συνολικά τα 5 σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει στο ενεργητικό του και 7 ασίστ στις 17 συμμετοχές που έχει πραγματοποιήσει με τη γερμανική ομάδα. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει ανέβει στα 70.000.000 ευρώ και η φετινή σεζόν θα είναι ορόσημο.

Xavi Simons, future star 🌟🇳🇱

Scores again tonight for RB Leipzig.

3 G/A contributions in his first 4 UCL games ever.

12 G/A contributions this season on loan to RB Leipzig. pic.twitter.com/oncGdvpAmM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2023