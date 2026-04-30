Mια νέα σειρά για την Νταϊάνα βασισμένη σε άγνωστες ηχογραφήσεις
Fizz 30 Απριλίου 2026, 23:20

Οι ηχογραφήσεις τοποθετούνται χρονικά στο 1991 και ανήκουν στον γιατρό Τζέιμς Κόλθορστ, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος της Νταϊάνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Mια νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με προσωρινό τίτλο «Diana: The Unheard Truth», εξερευνά άγνωστες μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις της Νταϊάνα, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου 2027, ημέρα που σηματοδοτεί την 30ή επέτειο από τον θάνατό της.

Οι ηχογραφήσεις τοποθετούνται χρονικά στο 1991 και ανήκουν στον γιατρό Τζέιμς Κόλθορστ, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος της πριγκίπισσας. Οι κασέτες αφαιρέθηκαν κρυφά από το Παλάτι του Κένσινγκτον και παραδόθηκαν στον συγγραφέα Άντριου Μόρτον, του οποίου η βιογραφία «Diana Her True Story» που προέκυψε, πυροδότησε αντιδράσεις και μια σειρά από αντιπαραθέσεις μεταξύ του συγγραφέα και των βασιλικών.

Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 16 Ιουνίου 1992 από τον εκδοτικό οίκο Michael O’Mara Books, περιέγραφε λεπτομερώς τον δυστυχισμένο γάμο της Νταϊάνα και τον αγώνα που έδωσε με την κατάθλιψη.

Όταν εκδόθηκε, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ «σάστισε» γιατι ξεσπέκασε μυστικά και έριξε τις μάσκες των μελών της βασιλικής οικογένειας, ενώ εν συνεχεία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της πριγκίπισσας και του Μόρτον.

Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η Νταϊάνα ήταν η κύρια πηγή πίσω από το περιεχόμενο του βιβλίου.

Ο κίνδυνος

Παρόλο που έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από το θάνατο της Νταϊάνα, οι ηχογραφήσεις δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι και σήμερα, παρά μόνο ένα μικρό μέρος τους.

Το Love Monday TV εξασφάλισε πλήρη πρόσβαση στο αρχείο σε συνεργασία με τον Μόρτον και τον Κόλθορστ , οι οποίοι εμφανίζονται επίσης στη σειρά μαζί με τον εκδότη Μάικλ Ο’ Μάρα.

Και οι τρεις αποκαλύπτουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το βιβλίο του Μόρτον, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων με τους οποίους ήρθε αντιμέτωπη η Νταϊάνα και της έντονης κριτικής που υπέστησαν ατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν συζητήσεις της Νταϊάνα για τη ζωή της μέσα στη βασιλική οικογένεια, τις προβλέψεις της για το μέλλον του Κάρολου και της Καμίλα, καθώς και τις δικές της φιλοδοξίες για μια ζωή μακριά από το στέμμα.

Άλλοι συντελεστές περιλαμβάνουν τη συμμαθήτριά της Ντελίσα Νίνταμ, στην πρώτη της εμφάνιση μπροστά στην κάμερα, τον κομμωτή Σαμ Μακνάιτ, την αστρολόγο Πένι Θόρτον, τον χορευτή Γουέιν Σλιπ, τον πρώην σωματοφύλακα Κεν Γουάρφ, τον γραμματέα Ντίκι Άρμπιτερ, τον φωτογράφο Κεντ Γκάβιν και τον δημοσιογράφο της Daily Mail, Ρίτσαρντ Κέι.

Συμφωνά με το Variety, η Σόφι Τoντ είναι υπεύθυνη περιεχομένου της σειράς, με την Έμιλι Χερστ στην παραγωγή και τον Τζάστιν Φραμ στη διεύθυνση φωτογραφίας.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Rainmaker Films – με επικεφαλής τους Κλέι Πεκόριν, Ράσελ Γκάισερ και Ζακ Ταντζέλοφ – και την Plymouth Films, με επικεφαλής τον Κέβιν Βάισμπεργκ.

*Με πληροφορίες από: Variety

