«Η Kάρολιν-Μπέσετ Κένεντι και η Νταϊάνα έζησαν παράλληλες ζωές» – Λάμψη, έρωτας, τραγωδία
Η Κάρολιν έζησε ως η αμερικανική εκδοχή της Νταϊάνα, βιώνοντας την ίδια απομόνωση και απόγνωση
Η Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι ποτέ δεν παραχώρησε επίσημη συνέντευξη. Υπάρχουν μόνο δύο ηχογραφήσεις της φωνής της, οι οποίες συνολικά δεν ξεπερνούν τα τριάντα δευτερόλεπτα.
Πέθανε το 1999, σε ηλικία μόλις 33 ετών, έχοντας ζήσει στο επίκεντρο της δημοσιότητας για λιγότερο από πέντε χρόνια. Κι όμως, η πριγκίπισσα του Κάμελοτ, το άλλο μισό του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, είναι σήμερα πιο διάσημη και επιδραστική από ό,τι κατά τη διάρκεια της σύντομης και τραγικής ζωής της. Στοιχειώνει.
Ως η φωτογενής σύντροφος και έπειτα σύζυγος του γιου του JFK, καθόρισε τις τάσεις της μόδας, είδε την εικόνα της να κοσμεί αμέτρητα πρωτοσέλιδα και συγκρίθηκε αναπόφευκτα με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα παραμένοντας για πάντα ένα αίνιγμα.
Οι επικριτές της την αποκαλούσαν απόμακρη και υπεροπτική, ενώ οι φίλοι της επέμεναν πως ήταν απλώς μια γυναίκα που δεν μπορούσε να συνηθίσει το βάρος της δημοσιότητας.
Το στέλεχος του οίκου Κάλβιν Κλάιν ενσάρκωσε την τάση που σήμερα ονομάζουμε «quiet luxury» ή «διακριτικό πλούτο».
Η αισθητική της βασιζόταν σε ουδέτερους τόνους, στην απουσία κραυγαλέων λογοτύπων και σε μια υποτιμημένη κομψότητα που απέπνεε μινιμαλιστική αίγλη.
Η δημοσιότητα δεν ήταν για εκείνη μια επιλογή δόξας, αλλά μια χιονοστιβάδα που τελικά παρέσυρε την προσωπική της γαλήνη
View this post on Instagram
Σήμερα, δεκαετίες μετά, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βίντεο και λογαριασμούς που αναλύουν το στυλ της, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τη μαγεία της εμφάνισής της. Αυτή η διαχρονική γοητεία μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη μέσα από τη σειρά του Ράιαν Μέρφι με απρόσμενη επιτυχία.
Η Κάρολιν Μπεσέτ γεννήθηκε το 1966 στο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ. Η ομορφιά της ήταν πάντα πρόδηλη, καθώς ήδη από το λύκειο είχε ψηφιστεί ως το «απόλυτο όμορφο άτομο».
Μετά τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, ξεκίνησε την καριέρα της ως πωλήτρια στον Κάλβιν Κλάιν, για να εξελιχθεί γρήγορα σε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του οίκου και προσωπική φίλη του ίδιου του σχεδιαστή.
Οι μαρτυρίες φίλων της περιγράφουν μια γυναίκα έξυπνη, αστεία και με ιδιαίτερη προσωπικότητα, που δεν στερήθηκε ποτέ την ανδρική προσοχή.
Η συνάντησή της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ στις αρχές του 1994 καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου.
Κάποιοι λένε πως συναντήθηκαν τυχαία κάνοντας τζόκινγκ στο Σέντραλ Παρκ, άλλοι πως τους γνώρισε η σύζυγος του Κάλβιν Κλάιν, ενώ μια άλλη εκδοχή τους θέλει να γνωρίζονται στον εκθεσιακό χώρο του οίκου, την εποχή που ο Τζον συζούσε ακόμα με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα. Όπως και αν συνέβη, η σχέση τους άνθισε γρήγορα και τον Ιούλιο του 1995 αρραβωνιάστηκαν.
Από τη στιγμή που το ειδύλλιο έγινε γνωστό, η Κάρολιν βρέθηκε στο στόχαστρο των παπαράτσι. Ο Τζον, ο οποίος είχε μεγαλώσει μπροστά στις κάμερες ως ο «Πρίγκιπας της Αμερικής», ήξερε πώς να διαχειρίζεται την πίεση.
Η Κάρολιν όμως, παρά την εμπειρία της στις δημόσιες σχέσεις, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί. Όσο περισσότερο προσπαθούσε να αποφύγει τους φωτογράφους, τόσο εκείνοι πείσμωναν για να εξασφαλίσουν ένα στιγμιότυπο της καθημερινότητάς της.
Η πίεση της δημοσιότητας άφησε ανεξίτηλα σημάδια στη σχέση του ζευγαριού.
Τον Φεβρουάριο του 1996, μια κάμερα κατέγραψε έναν έντονο καυγά τους σε πάρκο της Νέας Υόρκης, όπου ο Τζον φάνηκε να αφαιρεί το δαχτυλίδι των αρραβώνων από το χέρι της Κάρολιν.
Παρά τις εντάσεις, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους σε μια μυστική τελετή σε μια μικρή εκκλησία στην Τζόρτζια, με την Κάρολιν να φορά ένα εμβληματικό μεταξωτό νυφικό του Ναρκίσο Ροντρίγκεζ.
Η σιωπή της ήταν η μεγαλύτερη δύναμή της, δημιουργώντας ένα μυστήριο που καμία άλλη σύγχρονη φιγούρα της ποπ κουλτούρας δεν μπόρεσε να αναπαράγει
Η προσπάθειά τους να ζήσουν μια ήρεμη ζωή απέτυχε παταγωδώς. Με την επιστροφή τους από τον μήνα του μέλιτος στην Τουρκία, ο Τζον ζήτησε δημόσια από τους φωτογράφους να σεβαστούν τη σύζυγό του, όμως η παράκλησή του δεν εισακούστηκε ποτέ.
Οι συγκρίσεις με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν αναπόφευκτες. Και οι δύο γυναίκες παντρεύτηκαν άνδρες που είχαν γεννηθεί μέσα στο φως των προβολέων και καμία τους δεν μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος της πίεσης που θα δεχόταν.
Αυτό είναι και το θέμα της σειράς ντοκιμαντέρ του CNN American Prince που έφερε στο φως τις ανατριχιαστικές ομοιότητες ανάμεσα στη ζωή των δύο επιβεβαιώνοντας πώς οι δύο πιο φωτογραφημένες γυναίκες της δεκαετίας του ’90 μοιράζονταν τον ίδιο καθημερινό εφιάλτη.
Η σύγκριση των δύο «βασιλικών» οικογενειών, των Ουίνδσορ και των Κένεντι, αναδεικνύει το βαρύ τίμημα της διασημότητας και την αδιάκοπη πολιορκία από τα Μέσα Ενημέρωσης που σημάδεψε ανεξίτηλα την πορεία τους.
Σύμφωνα με τον Γκάρι Γκίνσμπεργκ, στενό φίλο και συνεργάτη του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, η Κάρολιν παρακολουθούσε με δέος τη δημόσια σύγκρουση της Νταϊάνα με τους παπαράτσι, αναγνωρίζοντας στον εαυτό της την αμερικανική εκδοχή αυτής της πάλης.
«Είμαι βέβαιος ότι η Κάρολιν ένιωθε πως ζούσε κάτι αντίστοιχο, γεγονός που ενίσχυε το αίσθημα της απομόνωσης και της απογοήτευσής της» αναφέρει ο Γκίνσμπεργκ στο ντοκιμαντέρ. Η καθημερινότητα και για τις δύο γυναίκες είχε μετατραπεί σε ένα ανελέητο κυνήγι, όπου η ιδιωτικότητα αποτελούσε μια χαμένη πολυτέλεια.
Η βασιλική βιογράφος Τίνα Μπράουν επιβεβαιώνει αυτή την παράλληλη πορεία, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα της ζωής μέσα σε μια τέτοια επικοινωνιακή καταιγίδα συνοδευόταν από τεράστια πίεση και «πολλή ασχήμια».
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη που προκύπτει από το ντοκιμαντέρ αφορά την εκτίμηση που έτρεφε η πριγκίπισσα Νταϊάνα για τον τρόπο που ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ διαχειριζόταν τη δημοσιότητα. Σε ένα ιδιωτικό γεύμα με την Τίνα Μπράουν, η Νταϊάνα είχε εξομολογηθεί την ελπίδα της «ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να αποδειχθεί εξίσου έξυπνος με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ στο πώς θα χειριστεί τον Τύπο».
Η Νταϊάνα είχε πλήρη επίγνωση ότι δεν υπήρχε διαφυγή από τις ευθύνες που επέβαλλε ο τίτλος και η παγκόσμια εμβέλειά της.
Κατανοούσε ότι τόσο η ίδια όσο και οι Κένεντι ήταν οι πιο διάσημοι άνθρωποι στον κόσμο, και αυτή η κοινή μοίρα δημιουργούσε έναν αόρατο αλλά ισχυρό δεσμό κατανόησης.
Δυστυχώς, και οι δύο γυναίκες αναγκάστηκαν να πλοηγηθούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αποτελώντας μέχρι σήμερα τα απόλυτα σύμβολα μιας εποχής που λάτρεψε τα είδωλά της όσο και τα κατέστρεψε.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις