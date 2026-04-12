magazin
Κυριακή 12 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η Kάρολιν-Μπέσετ Κένεντι και η Νταϊάνα έζησαν παράλληλες ζωές» – Λάμψη, έρωτας, τραγωδία
The Good Life 12 Απριλίου 2026, 23:40

«Η Kάρολιν-Μπέσετ Κένεντι και η Νταϊάνα έζησαν παράλληλες ζωές» – Λάμψη, έρωτας, τραγωδία

Η Κάρολιν έζησε ως η αμερικανική εκδοχή της Νταϊάνα, βιώνοντας την ίδια απομόνωση και απόγνωση

Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Spotlight

Η Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι ποτέ δεν παραχώρησε επίσημη συνέντευξη. Υπάρχουν μόνο δύο ηχογραφήσεις της φωνής της, οι οποίες συνολικά δεν ξεπερνούν τα τριάντα δευτερόλεπτα.

Πέθανε το 1999, σε ηλικία μόλις 33 ετών, έχοντας ζήσει στο επίκεντρο της δημοσιότητας για λιγότερο από πέντε χρόνια. Κι όμως, η πριγκίπισσα του Κάμελοτ, το άλλο μισό του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, είναι σήμερα πιο διάσημη και επιδραστική από ό,τι κατά τη διάρκεια της σύντομης και τραγικής ζωής της. Στοιχειώνει.

Ως η φωτογενής σύντροφος και έπειτα σύζυγος του γιου του JFK, καθόρισε τις τάσεις της μόδας, είδε την εικόνα της να κοσμεί αμέτρητα πρωτοσέλιδα και συγκρίθηκε αναπόφευκτα με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα παραμένοντας για πάντα ένα αίνιγμα.

Οι επικριτές της την αποκαλούσαν απόμακρη και υπεροπτική, ενώ οι φίλοι της επέμεναν πως ήταν απλώς μια γυναίκα που δεν μπορούσε να συνηθίσει το βάρος της δημοσιότητας.

Το στέλεχος του οίκου Κάλβιν Κλάιν ενσάρκωσε την τάση που σήμερα ονομάζουμε «quiet luxury» ή «διακριτικό πλούτο».

Η αισθητική της βασιζόταν σε ουδέτερους τόνους, στην απουσία κραυγαλέων λογοτύπων και σε μια υποτιμημένη κομψότητα που απέπνεε μινιμαλιστική αίγλη.

Η δημοσιότητα δεν ήταν για εκείνη μια επιλογή δόξας, αλλά μια χιονοστιβάδα που τελικά παρέσυρε την προσωπική της γαλήνη

Σήμερα, δεκαετίες μετά, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από βίντεο και λογαριασμούς που αναλύουν το στυλ της, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τη μαγεία της εμφάνισής της. Αυτή η διαχρονική γοητεία μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη μέσα από τη σειρά του Ράιαν Μέρφι με απρόσμενη επιτυχία.

Η Κάρολιν Μπεσέτ γεννήθηκε το 1966 στο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ. Η ομορφιά της ήταν πάντα πρόδηλη, καθώς ήδη από το λύκειο είχε ψηφιστεί ως το «απόλυτο όμορφο άτομο».

Μετά τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, ξεκίνησε την καριέρα της ως πωλήτρια στον Κάλβιν Κλάιν, για να εξελιχθεί γρήγορα σε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του οίκου και προσωπική φίλη του ίδιου του σχεδιαστή.

Οι μαρτυρίες φίλων της περιγράφουν μια γυναίκα έξυπνη, αστεία και με ιδιαίτερη προσωπικότητα, που δεν στερήθηκε ποτέ την ανδρική προσοχή.

Η συνάντησή της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ στις αρχές του 1994 καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου.

Κάποιοι λένε πως συναντήθηκαν τυχαία κάνοντας τζόκινγκ στο Σέντραλ Παρκ, άλλοι πως τους γνώρισε η σύζυγος του Κάλβιν Κλάιν, ενώ μια άλλη εκδοχή τους θέλει να γνωρίζονται στον εκθεσιακό χώρο του οίκου, την εποχή που ο Τζον συζούσε ακόμα με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα. Όπως και αν συνέβη, η σχέση τους άνθισε γρήγορα και τον Ιούλιο του 1995 αρραβωνιάστηκαν.

Από τη στιγμή που το ειδύλλιο έγινε γνωστό, η Κάρολιν βρέθηκε στο στόχαστρο των παπαράτσι. Ο Τζον, ο οποίος είχε μεγαλώσει μπροστά στις κάμερες ως ο «Πρίγκιπας της Αμερικής», ήξερε πώς να διαχειρίζεται την πίεση.

Η Κάρολιν όμως, παρά την εμπειρία της στις δημόσιες σχέσεις, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί. Όσο περισσότερο προσπαθούσε να αποφύγει τους φωτογράφους, τόσο εκείνοι πείσμωναν για να εξασφαλίσουν ένα στιγμιότυπο της καθημερινότητάς της.

Η πίεση της δημοσιότητας άφησε ανεξίτηλα σημάδια στη σχέση του ζευγαριού.

Τον Φεβρουάριο του 1996, μια κάμερα κατέγραψε έναν έντονο καυγά τους σε πάρκο της Νέας Υόρκης, όπου ο Τζον φάνηκε να αφαιρεί το δαχτυλίδι των αρραβώνων από το χέρι της Κάρολιν.

Παρά τις εντάσεις, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους σε μια μυστική τελετή σε μια μικρή εκκλησία στην Τζόρτζια, με την Κάρολιν να φορά ένα εμβληματικό μεταξωτό νυφικό του Ναρκίσο Ροντρίγκεζ.

Η σιωπή της ήταν η μεγαλύτερη δύναμή της, δημιουργώντας ένα μυστήριο που καμία άλλη σύγχρονη φιγούρα της ποπ κουλτούρας δεν μπόρεσε να αναπαράγει

Η προσπάθειά τους να ζήσουν μια ήρεμη ζωή απέτυχε παταγωδώς. Με την επιστροφή τους από τον μήνα του μέλιτος στην Τουρκία, ο Τζον ζήτησε δημόσια από τους φωτογράφους να σεβαστούν τη σύζυγό του, όμως η παράκλησή του δεν εισακούστηκε ποτέ.

Οι συγκρίσεις με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν αναπόφευκτες. Και οι δύο γυναίκες παντρεύτηκαν άνδρες που είχαν γεννηθεί μέσα στο φως των προβολέων και καμία τους δεν μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος της πίεσης που θα δεχόταν.

Αυτό είναι και το θέμα της σειράς ντοκιμαντέρ του CNN American Prince που έφερε  στο φως τις ανατριχιαστικές ομοιότητες ανάμεσα στη ζωή των δύο επιβεβαιώνοντας πώς οι δύο πιο φωτογραφημένες γυναίκες της δεκαετίας του ’90 μοιράζονταν τον ίδιο καθημερινό εφιάλτη.

Η σύγκριση των δύο «βασιλικών» οικογενειών, των Ουίνδσορ και των Κένεντι, αναδεικνύει το βαρύ τίμημα της διασημότητας και την αδιάκοπη πολιορκία από τα Μέσα Ενημέρωσης που σημάδεψε ανεξίτηλα την πορεία τους.

Σύμφωνα με τον Γκάρι Γκίνσμπεργκ, στενό φίλο και συνεργάτη του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, η Κάρολιν παρακολουθούσε με δέος τη δημόσια σύγκρουση της Νταϊάνα με τους παπαράτσι, αναγνωρίζοντας στον εαυτό της την αμερικανική εκδοχή αυτής της πάλης.

«Είμαι βέβαιος ότι η Κάρολιν ένιωθε πως ζούσε κάτι αντίστοιχο, γεγονός που ενίσχυε το αίσθημα της απομόνωσης και της απογοήτευσής της» αναφέρει ο Γκίνσμπεργκ στο ντοκιμαντέρ. Η καθημερινότητα και για τις δύο γυναίκες είχε μετατραπεί σε ένα ανελέητο κυνήγι, όπου η ιδιωτικότητα αποτελούσε μια χαμένη πολυτέλεια.

Η βασιλική βιογράφος Τίνα Μπράουν επιβεβαιώνει αυτή την παράλληλη πορεία, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα της ζωής μέσα σε μια τέτοια επικοινωνιακή καταιγίδα συνοδευόταν από τεράστια πίεση και «πολλή ασχήμια».

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη που προκύπτει από το ντοκιμαντέρ αφορά την εκτίμηση που έτρεφε η πριγκίπισσα Νταϊάνα για τον τρόπο που ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ διαχειριζόταν τη δημοσιότητα. Σε ένα ιδιωτικό γεύμα με την Τίνα Μπράουν, η Νταϊάνα είχε εξομολογηθεί την ελπίδα της «ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να αποδειχθεί εξίσου έξυπνος με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ στο πώς θα χειριστεί τον Τύπο».

Η Νταϊάνα είχε πλήρη επίγνωση ότι δεν υπήρχε διαφυγή από τις ευθύνες που επέβαλλε ο τίτλος και η παγκόσμια εμβέλειά της.

Κατανοούσε ότι τόσο η ίδια όσο και οι Κένεντι ήταν οι πιο διάσημοι άνθρωποι στον κόσμο, και αυτή η κοινή μοίρα δημιουργούσε έναν αόρατο αλλά ισχυρό δεσμό κατανόησης.

Δυστυχώς, και οι δύο γυναίκες αναγκάστηκαν να πλοηγηθούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αποτελώντας μέχρι σήμερα τα απόλυτα σύμβολα μιας εποχής που λάτρεψε τα είδωλά της όσο και τα κατέστρεψε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Κόσμος
Ιράν: Συμφωνία μόνο αν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν τον ολοκληρωτισμό

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Πάσχα 11.04.26

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Φεμινιστικό icon 10.04.26

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
1959 09.04.26

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Αρχή ήμισυ παντός 07.04.26

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε την καριέρα του με ένα έπαθλο 2.000 δολαρίων σε φοιτητικό διαγωνισμό

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Κατάρα 07.04.26

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Σύνταξη
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Σύνταξη
Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Σύνταξη
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 23:37

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Σύνταξη
Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

Σύνταξη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Σύνταξη
Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Σύνταξη
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Στεγαστική κρίση 12.04.26

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies