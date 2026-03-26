«Η καρδιά του ράγιζε, και η δική της επίσης» – Οι τελευταίες ημέρες των JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ
Culture Live 26 Μαρτίου 2026, 12:20

«Η καρδιά του ράγιζε, και η δική της επίσης» – Οι τελευταίες ημέρες των JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ

Μια ματιά στις τελευταίες ημέρες του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα. Γιατί και οι δύο «αιμορραγούσαν» ψυχολογικά;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Spotlight

Καθώς η τηλεοπτική σειρά «Love Story» αναδεικνύει ξανά το διάσημο ζευγάρι σε φαινόμενο, το τελευταίο τεύχος του People αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για την κατάσταση του γάμου του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ τον Ιούλιο του 1999.

«Η καρδιά του ράγιζε, και νομίζω ότι το ίδιο ίσχυε και για εκείνη». Έτσι θυμάται η Σάσα Τσερμάγιεφ το τελευταίο καλοκαίρι των στενών της φίλων, του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ, των οποίων οι δυσκολίες -οι αμείλικτοι παπαράτσι, ο επικείμενος θάνατος του ξαδέλφου του Τζον, Άντονι Ραντζιβίλ, από καρκίνο, οι ρωγμές στο γάμο τους, η αδιάκοπη δημόσια κριτική- είχαν μόνο ενταθεί.

Απογοήτευση

Όταν ο Τζον έσπασε τον αστράγαλό του εκείνη την Ημέρα Μνήμης για τις ΗΠΑ σε ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς, «ήταν τόσο αποξενωμένοι», λέει η Τσερμάγιεφ. «Αυτό είναι που θυμάμαι περισσότερο από εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ο Τζον έλεγε: “Είναι τόσο κλειστή”. Εννοούσε συναισθηματικά. Είχαν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Βρίσκονταν σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι».

Καθώς το καλοκαίρι προχωρούσε, το ίδιο συνέβαινε και με την ερωτική απογοήτευση του ζευγαριού, που αποτελεί πλέον το θέμα της επιτυχημένης σειράς του FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette», με πρωταγωνιστές τους Πολ Άντονι Κέλι και Σάρα Πίτζεον.

Κοσμοπολίτικος ρομαντισμός

Σχεδόν 27 χρόνια μετά τον θάνατό τους στις 16 Ιουλίου 1999, η αέρινη απεικόνιση του κοσμοπολίτικου ρομαντισμού τους έχει μετατρέψει τον Τζον και την Κάρολιν σε ένα νέο φαινόμενο.

Έχει προσελκύσει μια λεγεώνα θαυμαστών της Γενιάς Ζ και έχει γεννήσει τα πάντα, από διαγωνισμούς ομοιότητας με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ (« Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ομοιότητα με τον JFK Jr.», λέει η πρώην εκτελεστική βοηθός και στενή φίλη του, Ρόζμαρι Τερένζιο, γελώντας) μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων της χαρακτηριστικής στέκας από ταρταρούγα της Κάρολιν στο C.O. Bigelow, το αγαπημένο της φαρμακείο στο West Village της Νέας Υόρκης.

«Είναι σουρεαλιστικό μετά από 30 χρόνια», λέει ένας στενός φίλος, «να βλέπουμε τη γενιά των παιδιών μας όχι μόνο να τους ανακαλύπτει, αλλά και να γοητεύεται τόσο πολύ από αυτούς».

Θυμός

Μαζί με τον ενθουσιασμό ήρθε και η αντίδραση: ο ανιψιός του Τζον, ο πολιτικός Τζακ Σλόσμπεργκ, 33 ετών, συνεχίζει να καταγγέλλει τον δημιουργό της σειράς, Ράιαν Μέρφι, λέγοντας πρόσφατα στο CBS Sunday Morning: «Κερδίζει μια περιουσία από μια γκροτέσκα προβολή της ζωής κάποιου άλλου».

Και η πρώην σύντροφος του Τζον, η ηθοποιός Ντάριλ Χάνα, 65 ετών, έγραψε ένα καυστικό άρθρο γνώμης στη New York Times στις 6 Μαρτίου σχετικά με τη σειρά που «εκμεταλλεύεται την τραγωδία», λέγοντας: «Τα πραγματικά ονόματα δεν είναι εργαλεία φαντασίας. Ανήκουν σε πραγματικές ζωές».

Ένα εξαιρετικά ζεστό καλοκαίρι

Η επανεξέταση αυτών των ζωών έφερε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του γάμου του Τζον και της Κάρολιν. «Ήταν απλώς μια τέλεια καταιγίδα για ένα νεαρό ζευγάρι που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του: πώς θα ζούσαν, αντιμετωπίζοντας μια επιχείρηση που αντιμετώπιζε δυσκολίες [το πολιτικό περιοδικό του Τζον, το George] και απλώς τεράστια πίεση κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά ζεστού καλοκαιριού», λέει ένας στενός φίλος. «Ήταν σαν χύτρα ταχύτητας».

Ένας άλλος φίλος προσθέτει: «Αν δεν είχε συντρίψει το αεροπλάνο, θα ζούσαν μερικές εβδομάδες έντασης ακόμα χωρίς σημασία… ήταν το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής τους».

Κομψή

Ωστόσο, υπήρχαν και τρυφερές στιγμές, όπως το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την 1η Μαΐου 1999, όπου ο Τζον οργάνωσε ένα τραπέζι για το George, συνοδευόμενος από την Κάρολιν, κομψή με το φόρεμα Yohji Yamamoto (μαύρο, φυσικά).

«Ο Τζον ήταν τόσο περήφανος», θυμάται ο διευθυντής μέσων ενημέρωσης Τζο Άρμστρονγκ, φίλος της μητέρας του, Τζάκλιν Κένεντι Ωνάση.

«Ήταν σαν η κορύφωση». Όταν τελείωσε το δείπνο, ο Τζον έφερε τη σύζυγό του. «Είπε: “Η Κάρολιν δεν γνώρισε ποτέ τη μαμά. Θα έτρωγες μαζί μας μεσημεριανό ή βραδινό μια από αυτές τις ημέρες;”» λέει ο Άρμστρονγκ. «Θα το κάναμε αργότερα εκείνο το καλοκαίρι, αλλά δεν υπήρξε αρκετός χρόνος».

Είχε βουρκώσει

Οι επόμενες εβδομάδες ήταν μια δίνη. Καθώς ο Άντονι μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, η Κάρολιν περνούσε συχνά να τον δει, φέρνοντάς του φαγητό από το αγαπημένο του εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, το Il Cantinori.

Αφού ο Τζον έσπασε τον αστράγαλό του, είπε στην Τσερμάγιεφ: «Εξαιτίας αυτού, θα μείνω απλώς με τον Άντονι. Δεν θα μπορώ να σηκωθώ και να κάνω ποδήλατο 20 μίλια την ημέρα. Ο Άντονι δεν μπορεί, έτσι κι αλλιώς, να πάει πουθενά. Θα του αφιερώσω τον χρόνο που χρειάζεται πριν πεθάνει». Η Τσερμάγιεφ προσθέτει: «Είχε βουρκώσει όταν το είπε αυτό».

Μια άλλη ζωή

Εν τω μεταξύ, η Κάρολιν δυσκολευόταν. «Ήταν πανικοβλημένη από όλη αυτή την κατάσταση -όλη αυτή τη φήμη και την προσοχή, με όλες αυτές τις κάμερες μπροστά της» λέει η Τσερμάγιεφ. «Μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν για εκείνη να χάσει την παλιά της ζωή -μια ζωή όπου ήταν ελεύθερη; Και ήταν τόσο υπέροχη κοπέλα. Είχε τόση αποφασιστικότητα».

Μέχρι τότε, ο Τζον είχε πει σε μερικούς φίλους ότι ο ίδιος και η Κάρολιν δεν είχαν πλέον στενή σχέση. Αυτός ήθελε να κάνει παιδιά. Εκείνη φοβόταν να μεγαλώσει μια οικογένεια υπό το βλέμμα των παπαράτσι.

Εκείνο το καλοκαίρι άρχισαν να παρακολουθούν συμβουλευτική γάμου και έψαχναν για μια δεύτερη κατοικία στο Σνέντενς Λάντινγκ, κατά μήκος του ποταμού Χάντσον, ώστε ο Τζον να μπορεί να συνεχίσει να κάνει καγιάκ.

Προστασία

Για πρώτη φορά αναζήτησε εξωτερική ασφάλεια, μια καθοριστική αλλαγή για κάποιον που απέφευγε την συνοδεία μετά την απώλεια της προστασίας της Μυστικής Υπηρεσίας στα 16 του.

Επικοινώνησε με τον Μάικλ Τσερκάσκι, τον πρώην προϊστάμενό του από το γραφείο του Εισαγγελέα του Μανχάταν που έγινε οικονομικός διευθυντής της εταιρείας ασφαλείας Kroll, και του είπε: «Ετοιμάζομαι να δημιουργήσω οικογένεια με τη σύζυγό μου και θέλω να σκεφτώ πώς θα τους προστατεύσω».

Την ίδια στιγμή ήρθε και η οικογενειακή επιχείρηση: άρχισε να σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, λέγοντας σε έναν από τους πιο στενούς του φίλους, τον Εντ Χιλ, εκείνο τον Μάιο: «Η πολιτική είναι αυτό που ξέρω».

Αν και οι μαρτυρίες διαφέρουν, πέρασε τουλάχιστον μία νύχτα μακριά από τη συζυγική εστία εκείνη την εβδομάδα, στις 15 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Stanhope, κοντά στο παλιό διαμέρισμα της μητέρας του στην Upper East Side

Πώς να επικοινωνούν

Το ζευγάρι πέρασε το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τον στενό του κύκλο: την Τσερμάγιεφ και τους φίλους του από το Πανεπιστήμιο Brown, Ρόμπι Λίτελ και Σαντίνα Γκούντμαν.

«Ο Τζον συνήθιζε να λέει: “Θέλω να είμαι με την πραγματική οικογένειά μου, όχι με την κανονική οικογένειά μου”», λέει η Τσερμάγιεφ. «Εμείς ήμασταν η οικογένειά του με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά η παρουσία μας εκεί ήταν επίσης ένας τρόπος για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό που εκείνος και η Κάρολιν έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Δεν είχαν καταλάβει πώς να επικοινωνούν μεταξύ τους».

Ο γύψος

Ο Τζον σχεδίαζε να πετάξει για τον γάμο του ξαδέλφου του Ρόρι Κένεντι στις 17 Ιουλίου στο Χάινις Πορτ της Μασαχουσέτης, αλλά αρχικά η Κάρολιν είπε όχι. Σύμφωνα με τον βιογράφο και φίλο του Τζον, Στίβεν Μ. Γκίλον, συγγραφέα του America’s Reluctant Prince, «Ο Τζον είπε σε έναν φίλο: “Αν εκείνη έχει τελειώσει το θέμα, το έχω τελειώσει κι εγώ”. Συμπλήρωσε ότι έπρεπε να κάνουν αλλαγές. Διαφορετικά, ο γάμος θα ναυαγούσε».

Στις 15 Ιουλίου, αφού του αφαίρεσαν το γύψο από τον αστράγαλο, ο Τζον συναντήθηκε με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εκδοτικής Hachette (στην οποία ανήκε το George), Τζακ Κλίγκερ. Η χρηματοδότηση του περιοδικού δεν ήταν πλέον εγγυημένη και έπρεπε να βρει επενδυτές.

Δεν τα παρατούσε

Αφού η Κάρολιν άλλαξε γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της στο γάμο, εκείνη και ο Τζον συμφώνησαν να αφήσουν την αδελφή της, Λόρεν, 34 ετών, στο Martha’s Vineyard πριν αυτοί πετάξουν για το Χάινις.

«Πάλευε να αλλάξει τη ζωή του», λέει ο Γκίλον. «Μιλούσε με ανθρώπους για τρόπους να μετατρέψει το George σε διαδικτυακό περιοδικό. Υπήρχε ελπίδα με τη σύζυγό του. Το γεγονός ότι πήγε στον γάμο ήταν ένα σημάδι ότι προσπαθούσε. Ο Τζον δεν τα παρατούσε ποτέ».

Αν και οι μαρτυρίες διαφέρουν, πέρασε τουλάχιστον μία νύχτα μακριά από τη συζυγική εστία εκείνη την εβδομάδα, στις 15 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Stanhope, κοντά στο παλιό διαμέρισμα της μητέρας του στην Upper East Side.

Επίσης, γευμάτισε με μια πρώην φίλη του, τη Τζούλι Μπέικερ, με την οποία είχε διατηρήσει φιλικές σχέσεις. Ο Γκίλον σημειώνει: «Της είπε ότι φοβόταν να μείνει μόνος».

«Θέλω να πιστεύω ότι θα είχαν επιβιώσει ως ζευγάρι και ότι η αγάπη θα είχε επικρατήσει. Είχαν τη δύναμη να δοκιμάσουν ξανά»

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Την επόμενη μέρα, ο Τζον είπε στον εκπαιδευτή πτήσεων του, Μπομπ Μερένα, ότι δεν χρειαζόταν τη βοήθειά του για να πιλοτάρει την πτήση προς το Κέιπ Κοντ: «Θέλω να το κάνω μόνος μου».

Στις 6 μ.μ. αυτός και η Λόρεν οδήγησαν προς το αεροδρόμιο του Έσεξ Κάουντι στο Φέρφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου τους περίμενε η Κάρολιν. Στις 8:39 μ.μ. το αεροπλάνο απογειώθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα, η Τερένζιο, η οποία περνούσε τη νύχτα στο διαμέρισμα του Τζον και της Κάρολιν επειδή το κλιματιστικό της είχε χαλάσει, άκουσε το τηλέφωνο να χτυπά. Ήταν η σύζυγος του Άντονι, η Κάρολ Ραντζιβίλ.

Η Τερένζιο θυμάται: «Είπε: “Δόξα τω Θεώ, είσαι εκεί.” Εγώ είπα: “Κάρολ, η Ρόουζ είμαι.” Εκείνη ρώτησε: “Πού είναι;” Τηλεφώνησα στο αεροδρόμιο. Ήταν πια μία το πρωί. Ο Μπομπ Μερένα είπε ότι το αεροπλάνο απογειώθηκε στις 8:39. Τότε πανικοβλήθηκα».

The end

Το επόμενο απόγευμα, μικρά θραύσματα του αεροπλάνου και μερικά προσωπικά αντικείμενα -μεταξύ των οποίων η τσάντα ρούχων της Λόρεν και ένα μπουκάλι συνταγογραφημένων χαπιών με το όνομα της Κάρολιν- άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή.

Στις 21 Ιουλίου, τα σώματά τους ανασύρθηκαν από τον βυθό του ωκεανού. Την επόμενη μέρα, παραδόθηκαν για να ταφούν στη θάλασσα, σε μια τελετή στην οποία παρέστησαν οι οικογένειες Μπεσέτ και Κένεντι.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, οι φίλοι τους δεν μπορούν παρά να σκέφτονται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν είχαν χάσει τον Τζον στα 38 και την Κάρολιν στα 33.

H Τσερμάγιεφ αναλογίζεται: «Θέλω να πιστεύω ότι θα είχαν επιβιώσει ως ζευγάρι και ότι η αγάπη θα είχε επικρατήσει. Είχαν τη δύναμη να δοκιμάσουν ξανά».

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Νέο βιβλίο 25.03.26

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Σύνταξη
Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

Σύνταξη
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

