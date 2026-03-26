«Η καρδιά του ράγιζε, και η δική της επίσης» – Οι τελευταίες ημέρες των JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ

Καθώς η τηλεοπτική σειρά «Love Story» αναδεικνύει ξανά το διάσημο ζευγάρι σε φαινόμενο, το τελευταίο τεύχος του People αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για την κατάσταση του γάμου του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ τον Ιούλιο του 1999.

«Η καρδιά του ράγιζε, και νομίζω ότι το ίδιο ίσχυε και για εκείνη». Έτσι θυμάται η Σάσα Τσερμάγιεφ το τελευταίο καλοκαίρι των στενών της φίλων, του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ, των οποίων οι δυσκολίες -οι αμείλικτοι παπαράτσι, ο επικείμενος θάνατος του ξαδέλφου του Τζον, Άντονι Ραντζιβίλ, από καρκίνο, οι ρωγμές στο γάμο τους, η αδιάκοπη δημόσια κριτική- είχαν μόνο ενταθεί.

Απογοήτευση

Όταν ο Τζον έσπασε τον αστράγαλό του εκείνη την Ημέρα Μνήμης για τις ΗΠΑ σε ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς, «ήταν τόσο αποξενωμένοι», λέει η Τσερμάγιεφ. «Αυτό είναι που θυμάμαι περισσότερο από εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ο Τζον έλεγε: “Είναι τόσο κλειστή”. Εννοούσε συναισθηματικά. Είχαν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Βρίσκονταν σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι».

Καθώς το καλοκαίρι προχωρούσε, το ίδιο συνέβαινε και με την ερωτική απογοήτευση του ζευγαριού, που αποτελεί πλέον το θέμα της επιτυχημένης σειράς του FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette», με πρωταγωνιστές τους Πολ Άντονι Κέλι και Σάρα Πίτζεον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Κοσμοπολίτικος ρομαντισμός

Σχεδόν 27 χρόνια μετά τον θάνατό τους στις 16 Ιουλίου 1999, η αέρινη απεικόνιση του κοσμοπολίτικου ρομαντισμού τους έχει μετατρέψει τον Τζον και την Κάρολιν σε ένα νέο φαινόμενο.

Έχει προσελκύσει μια λεγεώνα θαυμαστών της Γενιάς Ζ και έχει γεννήσει τα πάντα, από διαγωνισμούς ομοιότητας με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ (« Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ομοιότητα με τον JFK Jr.», λέει η πρώην εκτελεστική βοηθός και στενή φίλη του, Ρόζμαρι Τερένζιο, γελώντας) μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων της χαρακτηριστικής στέκας από ταρταρούγα της Κάρολιν στο C.O. Bigelow, το αγαπημένο της φαρμακείο στο West Village της Νέας Υόρκης.

«Είναι σουρεαλιστικό μετά από 30 χρόνια», λέει ένας στενός φίλος, «να βλέπουμε τη γενιά των παιδιών μας όχι μόνο να τους ανακαλύπτει, αλλά και να γοητεύεται τόσο πολύ από αυτούς».

Θυμός

Μαζί με τον ενθουσιασμό ήρθε και η αντίδραση: ο ανιψιός του Τζον, ο πολιτικός Τζακ Σλόσμπεργκ, 33 ετών, συνεχίζει να καταγγέλλει τον δημιουργό της σειράς, Ράιαν Μέρφι, λέγοντας πρόσφατα στο CBS Sunday Morning: «Κερδίζει μια περιουσία από μια γκροτέσκα προβολή της ζωής κάποιου άλλου».

Και η πρώην σύντροφος του Τζον, η ηθοποιός Ντάριλ Χάνα, 65 ετών, έγραψε ένα καυστικό άρθρο γνώμης στη New York Times στις 6 Μαρτίου σχετικά με τη σειρά που «εκμεταλλεύεται την τραγωδία», λέγοντας: «Τα πραγματικά ονόματα δεν είναι εργαλεία φαντασίας. Ανήκουν σε πραγματικές ζωές».

Ένα εξαιρετικά ζεστό καλοκαίρι

Η επανεξέταση αυτών των ζωών έφερε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του γάμου του Τζον και της Κάρολιν. «Ήταν απλώς μια τέλεια καταιγίδα για ένα νεαρό ζευγάρι που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του: πώς θα ζούσαν, αντιμετωπίζοντας μια επιχείρηση που αντιμετώπιζε δυσκολίες [το πολιτικό περιοδικό του Τζον, το George] και απλώς τεράστια πίεση κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά ζεστού καλοκαιριού», λέει ένας στενός φίλος. «Ήταν σαν χύτρα ταχύτητας».

Ένας άλλος φίλος προσθέτει: «Αν δεν είχε συντρίψει το αεροπλάνο, θα ζούσαν μερικές εβδομάδες έντασης ακόμα χωρίς σημασία… ήταν το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής τους».

Κομψή

Ωστόσο, υπήρχαν και τρυφερές στιγμές, όπως το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την 1η Μαΐου 1999, όπου ο Τζον οργάνωσε ένα τραπέζι για το George, συνοδευόμενος από την Κάρολιν, κομψή με το φόρεμα Yohji Yamamoto (μαύρο, φυσικά).

«Ο Τζον ήταν τόσο περήφανος», θυμάται ο διευθυντής μέσων ενημέρωσης Τζο Άρμστρονγκ, φίλος της μητέρας του, Τζάκλιν Κένεντι Ωνάση.

«Ήταν σαν η κορύφωση». Όταν τελείωσε το δείπνο, ο Τζον έφερε τη σύζυγό του. «Είπε: “Η Κάρολιν δεν γνώρισε ποτέ τη μαμά. Θα έτρωγες μαζί μας μεσημεριανό ή βραδινό μια από αυτές τις ημέρες;”» λέει ο Άρμστρονγκ. «Θα το κάναμε αργότερα εκείνο το καλοκαίρι, αλλά δεν υπήρξε αρκετός χρόνος».

Είχε βουρκώσει

Οι επόμενες εβδομάδες ήταν μια δίνη. Καθώς ο Άντονι μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, η Κάρολιν περνούσε συχνά να τον δει, φέρνοντάς του φαγητό από το αγαπημένο του εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, το Il Cantinori.

Αφού ο Τζον έσπασε τον αστράγαλό του, είπε στην Τσερμάγιεφ: «Εξαιτίας αυτού, θα μείνω απλώς με τον Άντονι. Δεν θα μπορώ να σηκωθώ και να κάνω ποδήλατο 20 μίλια την ημέρα. Ο Άντονι δεν μπορεί, έτσι κι αλλιώς, να πάει πουθενά. Θα του αφιερώσω τον χρόνο που χρειάζεται πριν πεθάνει». Η Τσερμάγιεφ προσθέτει: «Είχε βουρκώσει όταν το είπε αυτό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rootie Yerevan (@rootie.yerevan)

Μια άλλη ζωή

Εν τω μεταξύ, η Κάρολιν δυσκολευόταν. «Ήταν πανικοβλημένη από όλη αυτή την κατάσταση -όλη αυτή τη φήμη και την προσοχή, με όλες αυτές τις κάμερες μπροστά της» λέει η Τσερμάγιεφ. «Μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν για εκείνη να χάσει την παλιά της ζωή -μια ζωή όπου ήταν ελεύθερη; Και ήταν τόσο υπέροχη κοπέλα. Είχε τόση αποφασιστικότητα».

Μέχρι τότε, ο Τζον είχε πει σε μερικούς φίλους ότι ο ίδιος και η Κάρολιν δεν είχαν πλέον στενή σχέση. Αυτός ήθελε να κάνει παιδιά. Εκείνη φοβόταν να μεγαλώσει μια οικογένεια υπό το βλέμμα των παπαράτσι.

Εκείνο το καλοκαίρι άρχισαν να παρακολουθούν συμβουλευτική γάμου και έψαχναν για μια δεύτερη κατοικία στο Σνέντενς Λάντινγκ, κατά μήκος του ποταμού Χάντσον, ώστε ο Τζον να μπορεί να συνεχίσει να κάνει καγιάκ.

Προστασία

Για πρώτη φορά αναζήτησε εξωτερική ασφάλεια, μια καθοριστική αλλαγή για κάποιον που απέφευγε την συνοδεία μετά την απώλεια της προστασίας της Μυστικής Υπηρεσίας στα 16 του.

Επικοινώνησε με τον Μάικλ Τσερκάσκι, τον πρώην προϊστάμενό του από το γραφείο του Εισαγγελέα του Μανχάταν που έγινε οικονομικός διευθυντής της εταιρείας ασφαλείας Kroll, και του είπε: «Ετοιμάζομαι να δημιουργήσω οικογένεια με τη σύζυγό μου και θέλω να σκεφτώ πώς θα τους προστατεύσω».

Την ίδια στιγμή ήρθε και η οικογενειακή επιχείρηση: άρχισε να σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, λέγοντας σε έναν από τους πιο στενούς του φίλους, τον Εντ Χιλ, εκείνο τον Μάιο: «Η πολιτική είναι αυτό που ξέρω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A.G (@apresglobal)

Πώς να επικοινωνούν

Το ζευγάρι πέρασε το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τον στενό του κύκλο: την Τσερμάγιεφ και τους φίλους του από το Πανεπιστήμιο Brown, Ρόμπι Λίτελ και Σαντίνα Γκούντμαν.

«Ο Τζον συνήθιζε να λέει: “Θέλω να είμαι με την πραγματική οικογένειά μου, όχι με την κανονική οικογένειά μου”», λέει η Τσερμάγιεφ. «Εμείς ήμασταν η οικογένειά του με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά η παρουσία μας εκεί ήταν επίσης ένας τρόπος για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό που εκείνος και η Κάρολιν έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Δεν είχαν καταλάβει πώς να επικοινωνούν μεταξύ τους».

Ο γύψος

Ο Τζον σχεδίαζε να πετάξει για τον γάμο του ξαδέλφου του Ρόρι Κένεντι στις 17 Ιουλίου στο Χάινις Πορτ της Μασαχουσέτης, αλλά αρχικά η Κάρολιν είπε όχι. Σύμφωνα με τον βιογράφο και φίλο του Τζον, Στίβεν Μ. Γκίλον, συγγραφέα του America’s Reluctant Prince, «Ο Τζον είπε σε έναν φίλο: “Αν εκείνη έχει τελειώσει το θέμα, το έχω τελειώσει κι εγώ”. Συμπλήρωσε ότι έπρεπε να κάνουν αλλαγές. Διαφορετικά, ο γάμος θα ναυαγούσε».

Στις 15 Ιουλίου, αφού του αφαίρεσαν το γύψο από τον αστράγαλο, ο Τζον συναντήθηκε με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εκδοτικής Hachette (στην οποία ανήκε το George), Τζακ Κλίγκερ. Η χρηματοδότηση του περιοδικού δεν ήταν πλέον εγγυημένη και έπρεπε να βρει επενδυτές.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 90smoment (@90smoment)

Δεν τα παρατούσε

Αφού η Κάρολιν άλλαξε γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της στο γάμο, εκείνη και ο Τζον συμφώνησαν να αφήσουν την αδελφή της, Λόρεν, 34 ετών, στο Martha’s Vineyard πριν αυτοί πετάξουν για το Χάινις.

«Πάλευε να αλλάξει τη ζωή του», λέει ο Γκίλον. «Μιλούσε με ανθρώπους για τρόπους να μετατρέψει το George σε διαδικτυακό περιοδικό. Υπήρχε ελπίδα με τη σύζυγό του. Το γεγονός ότι πήγε στον γάμο ήταν ένα σημάδι ότι προσπαθούσε. Ο Τζον δεν τα παρατούσε ποτέ».

Αν και οι μαρτυρίες διαφέρουν, πέρασε τουλάχιστον μία νύχτα μακριά από τη συζυγική εστία εκείνη την εβδομάδα, στις 15 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Stanhope, κοντά στο παλιό διαμέρισμα της μητέρας του στην Upper East Side.

Επίσης, γευμάτισε με μια πρώην φίλη του, τη Τζούλι Μπέικερ, με την οποία είχε διατηρήσει φιλικές σχέσεις. Ο Γκίλον σημειώνει: «Της είπε ότι φοβόταν να μείνει μόνος».

«Θέλω να πιστεύω ότι θα είχαν επιβιώσει ως ζευγάρι και ότι η αγάπη θα είχε επικρατήσει. Είχαν τη δύναμη να δοκιμάσουν ξανά»

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Την επόμενη μέρα, ο Τζον είπε στον εκπαιδευτή πτήσεων του, Μπομπ Μερένα, ότι δεν χρειαζόταν τη βοήθειά του για να πιλοτάρει την πτήση προς το Κέιπ Κοντ: «Θέλω να το κάνω μόνος μου».

Στις 6 μ.μ. αυτός και η Λόρεν οδήγησαν προς το αεροδρόμιο του Έσεξ Κάουντι στο Φέρφιλντ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου τους περίμενε η Κάρολιν. Στις 8:39 μ.μ. το αεροπλάνο απογειώθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα, η Τερένζιο, η οποία περνούσε τη νύχτα στο διαμέρισμα του Τζον και της Κάρολιν επειδή το κλιματιστικό της είχε χαλάσει, άκουσε το τηλέφωνο να χτυπά. Ήταν η σύζυγος του Άντονι, η Κάρολ Ραντζιβίλ.

Η Τερένζιο θυμάται: «Είπε: “Δόξα τω Θεώ, είσαι εκεί.” Εγώ είπα: “Κάρολ, η Ρόουζ είμαι.” Εκείνη ρώτησε: “Πού είναι;” Τηλεφώνησα στο αεροδρόμιο. Ήταν πια μία το πρωί. Ο Μπομπ Μερένα είπε ότι το αεροπλάνο απογειώθηκε στις 8:39. Τότε πανικοβλήθηκα».

The end

Το επόμενο απόγευμα, μικρά θραύσματα του αεροπλάνου και μερικά προσωπικά αντικείμενα -μεταξύ των οποίων η τσάντα ρούχων της Λόρεν και ένα μπουκάλι συνταγογραφημένων χαπιών με το όνομα της Κάρολιν- άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή.

Στις 21 Ιουλίου, τα σώματά τους ανασύρθηκαν από τον βυθό του ωκεανού. Την επόμενη μέρα, παραδόθηκαν για να ταφούν στη θάλασσα, σε μια τελετή στην οποία παρέστησαν οι οικογένειες Μπεσέτ και Κένεντι.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, οι φίλοι τους δεν μπορούν παρά να σκέφτονται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν είχαν χάσει τον Τζον στα 38 και την Κάρολιν στα 33.

H Τσερμάγιεφ αναλογίζεται: «Θέλω να πιστεύω ότι θα είχαν επιβιώσει ως ζευγάρι και ότι η αγάπη θα είχε επικρατήσει. Είχαν τη δύναμη να δοκιμάσουν ξανά».

*Με στοιχεία από people.com