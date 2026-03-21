Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Παιχνίδι της μοίρας – Η τραγική συνάντηση της Νταϊάνα και της Κάρολιν Μπεσέτ πριν τα θανατηφόρα ατυχήματα
Fizz 21 Μαρτίου 2026, 15:50

Παιχνίδι της μοίρας – Η τραγική συνάντηση της Νταϊάνα και της Κάρολιν Μπεσέτ πριν τα θανατηφόρα ατυχήματα

Συναντήθηκαν πραγματικά η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι και η πριγκίπισσα Νταϊάνα λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατο της Νταϊάνα;

Έφη Αλεβίζου
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Και οι δύο ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που παρευρέθηκαν στην κηδεία του Τζιάνι Βερσάτσε, και αμφότερες θα έχαναν αργότερα τη ζωή τους σε νεαρή ηλικία σε τραγικά ατυχήματα. Το καλοκαίρι του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η Κάρολιν Μπεσέτ ήταν τρία από τα πιο διάσημα πρόσωπα στον κόσμο. Όταν η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι, ενώ την καταδίωκαν παπαράτσι τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, το γεγονός αυτό είχε βαθιά επίδραση στο ζευγάρι.

Το 8ο επεισόδιο της μίνι σειράς του FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» — στο οποίο η Σάρα Πίτζον και ο Πολ Άντονι Κέλι υποδύονται το εκλιπόν ζευγάρι — εξερευνά τις αντιδράσεις τους στον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα, ενσωματώνοντας κάποια πραγματικά γεγονότα στη δραματοποίηση.

Το επεισόδιο ξεκινά με την Κάρολιν να λαμβάνει τα νέα μέσω ενός πανικόβλητου τηλεφωνήματος από την αδελφή της, Λόρεν, η οποία ήταν το τρίτο θύμα στην αεροπορική συντριβή που σκότωσε τον Τζον και την Κάρολιν λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα.

Η μία δίπλα στην άλλη

Το «Love Story» δείχνει την Κάρολιν να ανοίγει την τηλεόραση για να παρακολουθήσει την κάλυψη, αλλά η Νταϊάνα δεν έχει ακόμη κηρυχθεί νεκρή. «Μόλις την είδα», λέει στον Τζον. «Στην κηδεία του Τζιάνι, καθόμουν ακριβώς πίσω της».

Είναι αλήθεια ότι η Κάρολιν, η οποία εργαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων μόδας για τον Calvin Klein, και η Νταϊάνα ήταν και οι δύο μεταξύ των 2.000 παρευρισκομένων στην πολύκροτη κηδεία του Τζιάνι Βερσάτσε στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου στην Ιταλία, στις 22 Ιουλίου 1997.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν κάθονταν η μία δίπλα στην άλλη ή αν ανταλλάξανε έστω και μια ματιά. Η Κάρολιν δεν μίλησε ποτέ δημόσια για κάποια προσωπική σχέση με την εκλιπούσα πριγκίπισσα.

Τη σκότωσαν

Η εκδοχή της Κάρολιν που παρουσιάζεται στη σειρά αντιδρά έντονα στην είδηση του θανάτου της Νταϊάνα, πιθανώς με βάση την ομολογία της πραγματικής Κάρολιν στους πιο στενούς της ανθρώπους ότι «τρομοκρατούνταν» από τους παπαράτσι.

«Η Κάρολιν ήταν τρομοκρατημένη από τον θάνατο της Νταϊάνα», δήλωσε το 2017 στο People η Ρόουζ Μαρί Τερένζιο, η οποία ήταν βοηθός του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και συν-συγγραφέας του βιβλίου «JFK Jr: An Intimate Oral Biography» μαζί με τη Λιζ Μακ Νιλ του People. «Φοβόταν ότι “τώρα θα επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο σε εμάς, επειδή δεν έχουν πια εκείνη”».

Στην σειρά, η Κάρολιν της Πίτζον μένει άναυδη από φρίκη όταν μαθαίνει τα νέα. «Την σκότωσαν», λέει. «Έκανε τα πάντα σωστά, πόζαρε σε κάθε φωτογραφία, τους έδωσε ό,τι ήθελαν και παρόλα αυτά τη σκότωσαν».

«Είναι φρικτό», προσθέτει. «Ήταν η πριγκίπισσά τους, και την αντιμετώπισαν σαν θήραμα».

Κάποιος ξυπνάει τα παιδιά του

Ωστόσο, σύντομα γίνεται σαφές ότι ο θάνατος έχει επηρεάσει την Κάρολιν και τον Τζον με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ενώ η Κάρολιν κάθεται σε κατάσταση σοκ, παρακολουθώντας την κάλυψη και αναρωτιέται τι θα ακολουθήσει στη δική της ιστορία με τον αρπακτικό Τύπο, ο Τζον πηγαίνει για τρέξιμο, επιπλήττοντας την Κάρολιν που έχει ακόμα ανοιχτή την ειδησεογραφία όταν επιστρέφει.

«Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικά μακάβριο στο να παρακολουθείς αυτές τις μαλακίες, όταν αυτή τη στιγμή, στην άλλη άκρη του κόσμου, κάποιος ξυπνάει τα παιδιά του πριν μάθουν από την τηλεόραση ότι ο γονιός τους είναι νεκρός», λέει, αποκαλύπτοντας ότι οι τραυματικές αναμνήσεις από τη δολοφονία του πατέρα του τον έχουν κάνει να εμμένει στο μέλλον του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι και στο πώς αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει το δικό του.

Αν και η Κάρολιν και η Νταϊάνα δεν φαίνεται να είχαν κάποια πραγματική σχέση, η πριγκίπισσα είχε συναντήσει τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ μία φορά, πριν και οι δύο χάσουν τη ζωή τους τραγικά και πρόωρα.

Αντικείμενο ενδιαφέροντος

Οι δύο είχαν μια ιδιωτική συνάντηση σε ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1995, ώστε ο Τζον να ζητήσει από τη Νταϊάνα να ποζάρει για το εξώφυλλο του πολιτικού του περιοδικού, George. Ο προσωπικός γραμματέας της Νταϊάνα, Πάτρικ Τζέφσον, είπε στην προφορική βιογραφία ότι η Νταϊάνα «ενδιαφερόταν» για τον Τζον, αλλά ήθελε να είναι διακριτική, καθώς ήταν χωρισμένη από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, και αυτός ήταν ο «πιο περιζήτητος εργένης του κόσμου» εκείνη την εποχή.

Μετά τη συνάντηση, ο Τζέφσον θυμήθηκε ότι σκέφτηκε ότι, αν και δεν φαινόταν να υπάρχει κάτι ρομαντικό μεταξύ των δύο, υπήρχε μια αμοιβαία κατανόηση.

«Νομίζω ότι ίσως να αναφέρθηκε στη διάσημη φωτογραφία του όταν ήταν μικρός. Και ένιωθε συμπάθεια γι’ αυτόν που μεγάλωνε με αυτό το όνομα και ήταν αντικείμενο του ενδιαφέροντος του κοινού», είπε. «Αυτά ήταν πράγματα με τα οποία μπορούσε να ταυτιστεί. Σίγουρα διέκρινα μια αίσθηση συμπάθειας, ανησυχίας, γι’ αυτόν».

Ανατριχιαστική προφητεία

Τον Φεβρουάριο του 1997, θυμήθηκε η Τερένζιο, λίγους μόνο μήνες πριν από το θάνατό της, η Νταϊάνα έγραψε στον JFK Jr. ένα γράμμα που θα αποδεικνυόταν μια σημαντική χειρονομία και μια ανατριχιαστική προφητεία.

«Τον ευχαρίστησε για το γράμμα του και για τα λίγα αντίτυπα του George που του είχε στείλει», θυμήθηκε η Τερένζιο. «Είπε ότι “δυστυχώς” πρέπει να απορρίψει την προσφορά του και ότι θα επανέλθει όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο τέλος, έγραψε: «Ελπίζω» —και υπογράμμισε τη λέξη “ελπίζω”— «τα ΜΜΕ να αφήσουν ήσυχους τόσο εσένα όσο και την Κάρολιν. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά είτε το πιστεύεις είτε όχι, οι χειρότεροι παπαράτσι βρίσκονται εδώ στην Ευρώπη!».

*Με στοιχεία από people.com

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

