Παιχνίδι της μοίρας – Η τραγική συνάντηση της Νταϊάνα και της Κάρολιν Μπεσέτ πριν τα θανατηφόρα ατυχήματα

Και οι δύο ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που παρευρέθηκαν στην κηδεία του Τζιάνι Βερσάτσε, και αμφότερες θα έχαναν αργότερα τη ζωή τους σε νεαρή ηλικία σε τραγικά ατυχήματα. Το καλοκαίρι του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η Κάρολιν Μπεσέτ ήταν τρία από τα πιο διάσημα πρόσωπα στον κόσμο. Όταν η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι, ενώ την καταδίωκαν παπαράτσι τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, το γεγονός αυτό είχε βαθιά επίδραση στο ζευγάρι.

Το 8ο επεισόδιο της μίνι σειράς του FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» — στο οποίο η Σάρα Πίτζον και ο Πολ Άντονι Κέλι υποδύονται το εκλιπόν ζευγάρι — εξερευνά τις αντιδράσεις τους στον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα, ενσωματώνοντας κάποια πραγματικά γεγονότα στη δραματοποίηση.

Το επεισόδιο ξεκινά με την Κάρολιν να λαμβάνει τα νέα μέσω ενός πανικόβλητου τηλεφωνήματος από την αδελφή της, Λόρεν, η οποία ήταν το τρίτο θύμα στην αεροπορική συντριβή που σκότωσε τον Τζον και την Κάρολιν λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα.

Η μία δίπλα στην άλλη

Το «Love Story» δείχνει την Κάρολιν να ανοίγει την τηλεόραση για να παρακολουθήσει την κάλυψη, αλλά η Νταϊάνα δεν έχει ακόμη κηρυχθεί νεκρή. «Μόλις την είδα», λέει στον Τζον. «Στην κηδεία του Τζιάνι, καθόμουν ακριβώς πίσω της».

Είναι αλήθεια ότι η Κάρολιν, η οποία εργαζόταν ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων μόδας για τον Calvin Klein, και η Νταϊάνα ήταν και οι δύο μεταξύ των 2.000 παρευρισκομένων στην πολύκροτη κηδεία του Τζιάνι Βερσάτσε στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου στην Ιταλία, στις 22 Ιουλίου 1997.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν κάθονταν η μία δίπλα στην άλλη ή αν ανταλλάξανε έστω και μια ματιά. Η Κάρολιν δεν μίλησε ποτέ δημόσια για κάποια προσωπική σχέση με την εκλιπούσα πριγκίπισσα.

Τη σκότωσαν

Η εκδοχή της Κάρολιν που παρουσιάζεται στη σειρά αντιδρά έντονα στην είδηση του θανάτου της Νταϊάνα, πιθανώς με βάση την ομολογία της πραγματικής Κάρολιν στους πιο στενούς της ανθρώπους ότι «τρομοκρατούνταν» από τους παπαράτσι.

«Η Κάρολιν ήταν τρομοκρατημένη από τον θάνατο της Νταϊάνα», δήλωσε το 2017 στο People η Ρόουζ Μαρί Τερένζιο, η οποία ήταν βοηθός του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και συν-συγγραφέας του βιβλίου «JFK Jr: An Intimate Oral Biography» μαζί με τη Λιζ Μακ Νιλ του People. «Φοβόταν ότι “τώρα θα επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο σε εμάς, επειδή δεν έχουν πια εκείνη”».

Στην σειρά, η Κάρολιν της Πίτζον μένει άναυδη από φρίκη όταν μαθαίνει τα νέα. «Την σκότωσαν», λέει. «Έκανε τα πάντα σωστά, πόζαρε σε κάθε φωτογραφία, τους έδωσε ό,τι ήθελαν και παρόλα αυτά τη σκότωσαν».

«Είναι φρικτό», προσθέτει. «Ήταν η πριγκίπισσά τους, και την αντιμετώπισαν σαν θήραμα».

Κάποιος ξυπνάει τα παιδιά του

Ωστόσο, σύντομα γίνεται σαφές ότι ο θάνατος έχει επηρεάσει την Κάρολιν και τον Τζον με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ενώ η Κάρολιν κάθεται σε κατάσταση σοκ, παρακολουθώντας την κάλυψη και αναρωτιέται τι θα ακολουθήσει στη δική της ιστορία με τον αρπακτικό Τύπο, ο Τζον πηγαίνει για τρέξιμο, επιπλήττοντας την Κάρολιν που έχει ακόμα ανοιχτή την ειδησεογραφία όταν επιστρέφει.

«Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικά μακάβριο στο να παρακολουθείς αυτές τις μαλακίες, όταν αυτή τη στιγμή, στην άλλη άκρη του κόσμου, κάποιος ξυπνάει τα παιδιά του πριν μάθουν από την τηλεόραση ότι ο γονιός τους είναι νεκρός», λέει, αποκαλύπτοντας ότι οι τραυματικές αναμνήσεις από τη δολοφονία του πατέρα του τον έχουν κάνει να εμμένει στο μέλλον του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι και στο πώς αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει το δικό του.

Αν και η Κάρολιν και η Νταϊάνα δεν φαίνεται να είχαν κάποια πραγματική σχέση, η πριγκίπισσα είχε συναντήσει τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ μία φορά, πριν και οι δύο χάσουν τη ζωή τους τραγικά και πρόωρα.

Αντικείμενο ενδιαφέροντος

Οι δύο είχαν μια ιδιωτική συνάντηση σε ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1995, ώστε ο Τζον να ζητήσει από τη Νταϊάνα να ποζάρει για το εξώφυλλο του πολιτικού του περιοδικού, George. Ο προσωπικός γραμματέας της Νταϊάνα, Πάτρικ Τζέφσον, είπε στην προφορική βιογραφία ότι η Νταϊάνα «ενδιαφερόταν» για τον Τζον, αλλά ήθελε να είναι διακριτική, καθώς ήταν χωρισμένη από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, και αυτός ήταν ο «πιο περιζήτητος εργένης του κόσμου» εκείνη την εποχή.

Μετά τη συνάντηση, ο Τζέφσον θυμήθηκε ότι σκέφτηκε ότι, αν και δεν φαινόταν να υπάρχει κάτι ρομαντικό μεταξύ των δύο, υπήρχε μια αμοιβαία κατανόηση.

«Νομίζω ότι ίσως να αναφέρθηκε στη διάσημη φωτογραφία του όταν ήταν μικρός. Και ένιωθε συμπάθεια γι’ αυτόν που μεγάλωνε με αυτό το όνομα και ήταν αντικείμενο του ενδιαφέροντος του κοινού», είπε. «Αυτά ήταν πράγματα με τα οποία μπορούσε να ταυτιστεί. Σίγουρα διέκρινα μια αίσθηση συμπάθειας, ανησυχίας, γι’ αυτόν».

Ανατριχιαστική προφητεία

Τον Φεβρουάριο του 1997, θυμήθηκε η Τερένζιο, λίγους μόνο μήνες πριν από το θάνατό της, η Νταϊάνα έγραψε στον JFK Jr. ένα γράμμα που θα αποδεικνυόταν μια σημαντική χειρονομία και μια ανατριχιαστική προφητεία.

«Τον ευχαρίστησε για το γράμμα του και για τα λίγα αντίτυπα του George που του είχε στείλει», θυμήθηκε η Τερένζιο. «Είπε ότι “δυστυχώς” πρέπει να απορρίψει την προσφορά του και ότι θα επανέλθει όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο τέλος, έγραψε: «Ελπίζω» —και υπογράμμισε τη λέξη “ελπίζω”— «τα ΜΜΕ να αφήσουν ήσυχους τόσο εσένα όσο και την Κάρολιν. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά είτε το πιστεύεις είτε όχι, οι χειρότεροι παπαράτσι βρίσκονται εδώ στην Ευρώπη!».

*Με στοιχεία από people.com