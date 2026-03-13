magazin
«Η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι πρόδωσε τον Κάλβιν Κλάιν» – Η αλήθεια για τη σχέση που άλλαξε τη μόδα
13 Μαρτίου 2026

«Η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι πρόδωσε τον Κάλβιν Κλάιν» – Η αλήθεια για τη σχέση που άλλαξε τη μόδα

Η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι και ο Κάλβιν Κλάιν ήταν συνεργάτες και φίλοι -μέχρι που εκείνη τον πρόδωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η νέα βιογραφική σειρά του Ράιαν Μέρφι Love Story φέρνει ξανά στο προσκήνιο δύο από τα πιο εμβληματικά είδωλα της δεκαετίας του ’90, τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι.

Πέρα από το τραγικό ειδύλλιο του ζευγαριού, η σειρά εστιάζει στην επαγγελματική άνοδο της Μπεσέτ ως στέλεχος του οίκου Calvin Klein, αναδεικνύοντας τον σχεδιαστή ως τον πνευματικό πατέρα του στιλ της. Μια σχέση που γεννήθηκε μέσα από απόλυτη δημιουργική ταύτιση και φροντίδα. Αυτό δεν ήταν ποτέ αλήθεια.

Το παρασκήνιο μιας εποχής όπου η μόδα της Νέας Υόρκης οριζόταν από τον αυστηρό μινιμαλισμό και τις προσωπικές φιλοδοξίες είναι διαφορετικό από αυτό που υποστηρίζει η μυθοπλαστική και συχνά ανακριβής μηχανή του Ράιν Μέρφι, showrunner του show.

H Μπεσέτ και ο Κλάιν δεν ήταν ο δημιουργός και η μούσα του αλλά μια σχέση προδοσίας με αποκορύφωμα την επιλογή της να «εγκαταλείψει» τον μέντορά της στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής της, επιλέγοντας έναν άσημο τότε βοηθό του για να σχεδιάσει το νυφικό που άφησε εποχή.

Η Μπέσετ ξεκίνησε την καριέρα της στον οίκο Calvin Klein όχι ως μοντέλο, αλλά ως στέλεχος δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ, καταφέρνοντας γρήγορα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη.

View this post on Instagram

A post shared by Carolyn Bessette Kennedy (@carolyn_iconic)

Ήταν εκείνη που πρότεινε την Κέιτ Μος για τις καμπάνιες του οίκου και εκείνη που καθόρισε την αισθητική των «κοριτσιών Calvin Klein», συνδυάζοντας την κομψότητα με μια ανεπιτήδευτη απλότητα που δεν απαιτούσε περιουσίες για να υποστηριχθεί.

Παρόλο που η σειρά παρουσιάζει τη Μπεσέτ ως την απόλυτη έμπνευση του σχεδιαστή, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Η θέση της μούσας στον οίκο ανήκε αδιαμφισβήτητα στη σύζυγο του σχεδιαστή, Κέλι Κλάιν. Η Κέλι, η οποία παντρεύτηκε τον Κάλβιν το 1986, ήταν η ενσάρκωση της ιδανικής γυναίκας για το brand, συνδυάζοντας την αριστοκρατική καταγωγή με το ταλέντο της στη φωτογραφία.

Η Κάρολιν Μπεσέτ, ωστόσο, κατάφερε να γίνει το πρόσωπο της εταιρείας προς τα έξω, κερδίζοντας τη συμπάθεια του Κλάιν και εξασφαλίζοντας μια θέση στον στενό κοινωνικό του κύκλο.

Η πιο πολυσυζητημένη ρήξη στη σχέση τους παραμένει η απόφαση της Κάρολιν να μην επιλέξει νυφικό από τον οίκο που την καθιέρωσε στους κύκλους της upstate Νέας Υόρκης.

View this post on Instagram

A post shared by Carolyn Bessette Kennedy (@carolyn_iconic)

Για την πιο σημαντική στιγμή στο πολυφωτογραφημένο ρομάντζο της με τον πρίγκιπα του Κάμελοτ, τον Τζον Τζον, το 1996 η Κάρολιν Μπεσέτ στράφηκε στον Ναρσίσο Ροντρίγκεζ, έναν τότε άγνωστο βοηθό του Κλάιν, για να της σχεδιάσει το νυφικό.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως «αδυσώπητη προδοσία», καθώς η Κάρολιν Μπεσέτ όφειλε μεγάλο μέρος της αναγνωρισιμότητάς της τόσο στον οίκο όσο και στον σχεδιαστή Κάλβιν Κλάιν.

Το απλό, μεταξωτό φόρεμα που φόρεσε στον γάμο της με τον Κένεντι Τζούνιορ έγινε αμέσως σύμβολο και εκτόξευσε την καριέρα του Ροντρίγκεζ, αφήνοντας τον Κλάιν στη σκιά της δικής του δημιουργίας.

Μετά τον γάμο της, η Μπεσέτ σταμάτησε σχεδόν ολοκληρωτικά να φορά Calvin Klein δημιουργίες.

Η Μπεσέτ φορούσε πλέον κομμάτια από την Prada ή τον Yohji Yamamoto, αφήνοντας το αντίπαλο δέος του Κάλβιν Κλάιν, τον Ραλφ Λόρεν, να διεκδικήσει και τελικά να κερδίσει το θρόνο του βασιλιά της αμερικανικής μόδας των 90s.

Η απομάκρυνσή της από τον οίκο συνέπεσε με την προσωπική και επαγγελματική κάμψη του σχεδιαστή.

Ο Κλάιν χώρισε από την Κέλι το 1996 και τελικά πούλησε την εταιρεία του το 2002 τη στιγμή που ο ανταγωνιστής, η μπράντα Ralph Lauren, συνεχίζει καθιερώθηκε ως εθνικό σύμβολο της Αμερικής.

Σήμερα ο Κλάιν μοιάζει μια φιγούρα κλειδωμένη σε ένα παρελθόν και ένας δημιυουργός που η κληρονομιά του επανεκτιμάται (ευτυχώς) σήμερα.

Vita.gr
Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου

Με τρεις λέξεις ρίχνεται στη μάχη ο πρώην πρωθυπουργός, βρίσκουν ακροατήριο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα, θετικό πρόσημο στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 13.03.26

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν
Μπάσκετ 13.03.26

«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν

Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.

Σύνταξη
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Κόσμος 13.03.26 Upd: 08:31

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ - Δύο νεκροί στο Ομάν

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Must Read
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
