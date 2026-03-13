«Η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι πρόδωσε τον Κάλβιν Κλάιν» – Η αλήθεια για τη σχέση που άλλαξε τη μόδα

Η νέα βιογραφική σειρά του Ράιαν Μέρφι Love Story φέρνει ξανά στο προσκήνιο δύο από τα πιο εμβληματικά είδωλα της δεκαετίας του ’90, τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι.

Πέρα από το τραγικό ειδύλλιο του ζευγαριού, η σειρά εστιάζει στην επαγγελματική άνοδο της Μπεσέτ ως στέλεχος του οίκου Calvin Klein, αναδεικνύοντας τον σχεδιαστή ως τον πνευματικό πατέρα του στιλ της. Μια σχέση που γεννήθηκε μέσα από απόλυτη δημιουργική ταύτιση και φροντίδα. Αυτό δεν ήταν ποτέ αλήθεια.

Το παρασκήνιο μιας εποχής όπου η μόδα της Νέας Υόρκης οριζόταν από τον αυστηρό μινιμαλισμό και τις προσωπικές φιλοδοξίες είναι διαφορετικό από αυτό που υποστηρίζει η μυθοπλαστική και συχνά ανακριβής μηχανή του Ράιν Μέρφι, showrunner του show.

H Μπεσέτ και ο Κλάιν δεν ήταν ο δημιουργός και η μούσα του αλλά μια σχέση προδοσίας με αποκορύφωμα την επιλογή της να «εγκαταλείψει» τον μέντορά της στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής της, επιλέγοντας έναν άσημο τότε βοηθό του για να σχεδιάσει το νυφικό που άφησε εποχή.

Η Μπέσετ ξεκίνησε την καριέρα της στον οίκο Calvin Klein όχι ως μοντέλο, αλλά ως στέλεχος δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ, καταφέρνοντας γρήγορα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη.

Ήταν εκείνη που πρότεινε την Κέιτ Μος για τις καμπάνιες του οίκου και εκείνη που καθόρισε την αισθητική των «κοριτσιών Calvin Klein», συνδυάζοντας την κομψότητα με μια ανεπιτήδευτη απλότητα που δεν απαιτούσε περιουσίες για να υποστηριχθεί.

Παρόλο που η σειρά παρουσιάζει τη Μπεσέτ ως την απόλυτη έμπνευση του σχεδιαστή, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Η θέση της μούσας στον οίκο ανήκε αδιαμφισβήτητα στη σύζυγο του σχεδιαστή, Κέλι Κλάιν. Η Κέλι, η οποία παντρεύτηκε τον Κάλβιν το 1986, ήταν η ενσάρκωση της ιδανικής γυναίκας για το brand, συνδυάζοντας την αριστοκρατική καταγωγή με το ταλέντο της στη φωτογραφία.

Η Κάρολιν Μπεσέτ, ωστόσο, κατάφερε να γίνει το πρόσωπο της εταιρείας προς τα έξω, κερδίζοντας τη συμπάθεια του Κλάιν και εξασφαλίζοντας μια θέση στον στενό κοινωνικό του κύκλο.

Η πιο πολυσυζητημένη ρήξη στη σχέση τους παραμένει η απόφαση της Κάρολιν να μην επιλέξει νυφικό από τον οίκο που την καθιέρωσε στους κύκλους της upstate Νέας Υόρκης.

Για την πιο σημαντική στιγμή στο πολυφωτογραφημένο ρομάντζο της με τον πρίγκιπα του Κάμελοτ, τον Τζον Τζον, το 1996 η Κάρολιν Μπεσέτ στράφηκε στον Ναρσίσο Ροντρίγκεζ, έναν τότε άγνωστο βοηθό του Κλάιν, για να της σχεδιάσει το νυφικό.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως «αδυσώπητη προδοσία», καθώς η Κάρολιν Μπεσέτ όφειλε μεγάλο μέρος της αναγνωρισιμότητάς της τόσο στον οίκο όσο και στον σχεδιαστή Κάλβιν Κλάιν.

Το απλό, μεταξωτό φόρεμα που φόρεσε στον γάμο της με τον Κένεντι Τζούνιορ έγινε αμέσως σύμβολο και εκτόξευσε την καριέρα του Ροντρίγκεζ, αφήνοντας τον Κλάιν στη σκιά της δικής του δημιουργίας.

Μετά τον γάμο της, η Μπεσέτ σταμάτησε σχεδόν ολοκληρωτικά να φορά Calvin Klein δημιουργίες.

Η Μπεσέτ φορούσε πλέον κομμάτια από την Prada ή τον Yohji Yamamoto, αφήνοντας το αντίπαλο δέος του Κάλβιν Κλάιν, τον Ραλφ Λόρεν, να διεκδικήσει και τελικά να κερδίσει το θρόνο του βασιλιά της αμερικανικής μόδας των 90s.

Η απομάκρυνσή της από τον οίκο συνέπεσε με την προσωπική και επαγγελματική κάμψη του σχεδιαστή.

Ο Κλάιν χώρισε από την Κέλι το 1996 και τελικά πούλησε την εταιρεία του το 2002 τη στιγμή που ο ανταγωνιστής, η μπράντα Ralph Lauren, συνεχίζει καθιερώθηκε ως εθνικό σύμβολο της Αμερικής.

Σήμερα ο Κλάιν μοιάζει μια φιγούρα κλειδωμένη σε ένα παρελθόν και ένας δημιυουργός που η κληρονομιά του επανεκτιμάται (ευτυχώς) σήμερα.