Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Ακόμη και πριν από την πολυτάραχη ερωτική της ιστορία με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ, η Κάρολιν Μπεσέτ είχε έναν συγκεκριμένο τύπο: όμορφους άνδρες με δύναμη και επιρροή.

Στη ζωή της πριν τον πρίγκιπα του Κάμελοτ, υπήρξαν ο Αλεσάντρο Μπένετον, κληρονόμος της περιουσίας των γνωστών ενδυμάτων, ο Γουίλ Ρίγκαν, ο επιχειρηματίας της νυχτερινής ζωής πίσω από τα hotspots του Μανχάταν Rex και Lotus, και ένα από τα μεγάλα της ειδύλλια, το μοντέλο του Κάλβιν Κλάιν, Μάικλ Μπέργκιν.

Ο Κένεντι μπορεί να ήταν ο Πιο Σέξι Άνδρας του Κόσμου για το περιοδικό People το 1988, αλλά ο Μπέργκιν, σύμφωνα με φίλο της Μπεσέτ, ήταν ένας ισχυρός ανταγωνιστής. «Ήταν ένας άνδρας που σου έκοβε την ανάσα. Ήταν μια πραγματική ομορφιά», δήλωσε η πηγή στο Page Six.

Η ομορφιά του Μπέργκιν ήταν τέτοια που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τζον ζήλευε παράφορα.

«Πιστεύω ότι χρησιμοποίησε τον Μάικλ για να κάνει τον Τζον να ζηλέψει; Πιστεύω ότι ο Μάικλ έκανε τον Τζον να ζηλέψει. Η Κάρολιν ήταν πολύ έξυπνη για να μην το συνειδητοποιεί… Αγαπούσε τον Μάικλ», αναφέρει πηγή κοντά και στους δύο.

Πολλοί πιστεύουν ότι τα συναισθήματα της Μπεσέτ για τον Μπέργκιν δεν έσβησαν ποτέ εντελώς, ούτε μετά τον γάμο της. «Είχαν ακόμα πολλή χημεία», προσθέτει η πηγή, συμπληρώνοντας ότι η Κάρολιν «επέστρεφε ξανά και ξανά» σε εκείνον.

Ο άλλος άνδρας

Ο ίδιος ο Μπέργκιν υποστήριξε στο βιβλίο του «Ο άλλος άνδρας: Μια ιστορία αγάπης» το 2004, ότι εκείνος και η Μπεσέτ συνέχισαν τη σχέση τους αφού εκείνη είχε συνδεθεί με τον Κένεντι. Μιλώντας στην εκπομπή Good Morning America, παραδέχτηκε ότι η σχέση «ήταν λάθος — από τη δική μου πλευρά — και από τη δική της».

Αν και η Μπεσέτ συχνά έδειχνε απόμακρη, οι πηγές την περιγράφουν ως πιο υπολογιστική στην πραγματικότητα. «Είχε πλήρη επίγνωση της γοητείας της», αναφέρει πηγή στο Page Six.

«Ήταν όμορφη. Τα είχε όλα, όταν σου μιλούσε, όλοι οι άλλοι εξαφανίζονταν. Ήσουν μόνο εσύ και εκείνη. Σε έκανε να νιώθεις ότι ήσουν ο πιο ενδιαφέρων και ελκυστικός άνθρωπος που είχε γνωρίσει ποτέ» είπε.

Το πλάνο

Η Κάρολιν φαίνεται πως είχε σχεδιάσει την άνοδό της πολύ πριν γνωρίσει τον Κένεντι. Σύμφωνα με τον φίλο του Τζον, Στιβ Γκίλον, στη βιογραφία «Ο απρόθυμος πρίγκιπας της Αμερικής», η Μπεσέτ είχε δηλώσει το 1988: «Θα μετακομίσω στη Νέα Υόρκη και θα τον κατακτήσω».

Μέχρι να συμβεί αυτό, η Μπέσετ είχε σχέσεις με ισχυρούς άνδρες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο αστέρας του χόκεϊ Τζον Κάλεν. Αργότερα, ο Αλεσάντρο Μπένετον έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι έμεινε «μαγεμένος» από εκείνη. «Με μάγεψε, αμέσως» έγραψε.

Ωστόσο, η σχέση της με τον Μπέργκιν παρέμενε η μεγαλύτερη απειλή για τον Κένεντι. «Η Κάρολιν και εγώ είχαμε μια πολύ έντονη αγάπη ο ένας για τον άλλον. Ήμασταν αχώριστοι για μερικά χρόνια», είχε δηλώσει ο Μπέργκιν στον συγγραφέα Έντουαρντ Κλάιν.

Η άμβλωση

H Μορίν Κάλαχαν, συγγραφέας του βιβλίου «Ask Not», αναφέρει συγκλονιστικές λεπτομέρειες από το δυσεύρετο πλέον βιβλίο του Μπέργκιν.

Σύμφωνα με αυτές, τον Οκτώβριο του 1993, η Μπεσέτ είπε στον Μπέργκιν ότι «ήταν έγκυος, ότι το μωρό ήταν δικό του και ότι παρά την προθυμία του να το μεγαλώσουν μαζί, εκείνη θα προχωρούσε σε άμβλωση».

Ο Μπέργκιν την ικέτευσε να περάσουν το Σαββατοκύριακο μαζί στο Κονέκτικατ, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Έναν μήνα αργότερα, ο Μπέργκιν ανακάλυψε ότι είχε επανενωθεί με τον Κένεντι, βλέποντάς τους στο πρωτοσέλιδο της New York Post.

Παρόλα αυτά, ο Μπέργκιν ισχυρίζεται ότι τη συνόδευσε ο ίδιος στην άμβλωση.

Η τελευταία φορά

Ακόμη και στις αρχές του 1996, η Μπεσέτ φέρεται να του τηλεφώνησε για να του πει ότι ήταν ξανά έγκυος, πιθανώς από τον Κένεντι, αλλά έχασε το μωρό.

«Ο Μπέργκιν γράφει ότι πέρασαν εκείνη τη νύχτα μαζί και ήλπιζε ακόμα ότι θα την κέρδιζε πίσω», γράφει η Κάλαχαν. Στο τέλος, η Κάρολιν ήταν διχασμένη ανάμεσα στην ελευθερία που ένιωθε με τον Μπέργκιν και τη γοητεία του Κένεντι, αν και «δεν ήθελε πραγματικά όλα τα παρελκόμενα του να είσαι μια Κένεντι».

Παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 1996, αλλά η σκιά του «άλλου άνδρα» παρέμεινε μέχρι το τέλος. «Πιστεύω ότι ο Μάικλ ήταν αρκετά ιδιαίτερος ώστε πολλοί να τον βλέπουν ως ανταγωνιστή του Τζον. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, δεν ήταν ο Τζον», καταλήγει η πηγή.