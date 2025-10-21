Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει πολλά να τον συνδέουν με τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν, όμως την περίοδο που δούλεψε στο Άνφιλντ, είχε υπό τις οδηγίες του παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν στο Τριφύλλι. Η λίστα είναι πολύ μικρή και ο μοναδικός Έλληνας είναι ο Σωτήρης Κυργιάκος.

Ο Κυργιάκος είναι προϊόν της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, όμως στη Λίβερπουλ πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ. Τον Αύγουστο του 2009, λίγες μέρες πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, οι «ρεντς» έψαχναν απεγνωσμένα για έναν κεντρικό αμυντικό και αγόρασαν τον θηριώδη στόπερ της Ένωσης με 3 εκατομμύρια ευρώ.

On this day in 2009, Liverpool signed Sotirios Kyrgiakos from AEK Athens 🇬🇷🔴 The Greek centre-back scored 3️⃣ goals in 49 appearances for #LFC Kyrgiakos won the Player of the Month award for The Reds in January 2010 🏅 pic.twitter.com/ipmVEnlqlA — The Redmen TV (@TheRedmenTV) August 21, 2025

Υπό τον Μπενίτεθ, ο Κυργιάκος κατέγραψε 21 συμμετοχές με τα κόκκινα, σκόραρε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Έμεινε για δύο χρόνια στην αγγλική πόλη και τον Αύγουστο του 2011 μετακόμισε στη γερμανική Βόλφσμπουργκ.

Του Κυργιάκου είχε προηγηθεί ο Ιγκόρ Μπίσκαν και η διαδρομή του ήταν απ’ ευθείας από το Λίβερπουλ στην Αθήνα. Ο Κροάτης αμυντικός μέσος βίωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του υπό τον Μπενίτεθ, στεφόμενος πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 στον αξέχαστο τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη εναντίον της Μίλαν. Ο Μπίσκαν έπαιξε σε 35 ματς με τον Ισπανό, σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε δύο ασίστ και το καλοκαίρι του 2005, εντάχτηκε στον Παναθηναϊκό.

Liverpool FC

Manager Rafael Benitez Welcomes Djibril Cisse To Anfield In 2004 pic.twitter.com/O8kWNTztsW — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) March 6, 2019

Πέρασαν τέσσερα χρόνια για τον επόμενο κρίκο στη σύνδεση του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι του 2009, στην εποχή της πολυμετοχικότητας και των μεγάλων επενδύσεων, στην Παιανία αφίχθηκαν ο Τζιμπρίλ Σισέ και ο Σεμπαστιάν Λέτο. Το Τριφύλλι αγόρασε τον Τζιμπρίλ Σισέ από τη Μαρσέιγ, όμως ο Γάλλος στόπερ σταρ είχε συνεργαστεί με επιτυχία με τον Μπενίτεθ στο Άνφιλντ. Ο Σισέ ήταν μέλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2005 μαζί με τον Μπίσκαν, ενώ υπό τον Ισπανό χρίστηκε σκόρερ 24 φορές σε 79 ματς.

Ακολούθησε ο Σεμπαστιάν Λέτο με αγορά απ’ ευθείας από τη Λίβερπουλ. Ο «Σέμπα» είχε περάσει την προηγούμενη σεζόν στην Ελλάδα ως δανεικός στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό και η μεταγραφή του είχε επικοινωνιακό αντίκτυπο. Πάντως με τον Μπενίτεθ ο Λέτο δεν καθιερώθηκε στο Άνφιλντ και αγωνίστηκε μόλις σε τέσσερα ματς.

Charles Itandje (left) and Sebastián Leto (right) sign for Liverpool in August 2007, alongside manager Rafa Benítez. pic.twitter.com/onN1oLLkw4 — ForgottenFootballers (@ForgotAboutThem) April 16, 2017

Πάντως, στις 4 Αυγούστου του 2010, ο νταμπλούχος Παναθηναϊκός έπαιξε φιλικό με την Ίντερ στο Τορόντο του Καναδά και είχε νικήσει 3-2, με τον Σισέ να πετυχαίνει δύο γκολ και τον Λέτο το τρίτο. Στον πάγκο των «νερατζούρι» καθόταν ο Ράφα Μπενίτεθ…

Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, οι Λουίς Γκαρσία και ο Νταμιέν Πλεσίς έφτασαν στην Παιανία. Πρώτος ήταν ο Ισπανός επιθετικός που είχε συνεργαστεί με τον Μπενίτεθ στην Τενερίφη τη σεζόν 2000-2001 και συναντήθηκαν ξανά στο Μέρσεσαϊντ. Ο Λουίς Γκαρσία ήταν μέλος της Λίβερπουλ που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2005 και υπό τον Μπενίτεθ αγωνίστηκε σε 162 παιχνίδια, σκόραρε 46 γκολ και μοίρασε 21 ασίστ. Ήταν ο παίκτης που είχε τη μεγαλύτερη διάδραση και πιο αποδοτική συνεργασία με τον Μπενίτεθ. Ο Γκαρσία από τη Λίβερπουλ πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά στη Σανταντέρ και από εκεί στον Παναθηναϊκό.

🔴 Luis Garcia, Rafa Benitez, Vladimir Smicer 18 yıl sonra tekrar bir arada. 🥲 #UCLfinal pic.twitter.com/8UwyTQ58Rw — Liverpool FC Türkiye (@LFC_Turkiye) June 10, 2023

Μέρες μετά τον Ισπανό επιθετικό, γνωστοποιήθηκε ο δανεισμός του Νταμιέν Πλεσίς από τη Λίβερπουλ. Ο Γάλλος μέσος αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής των «κόκκινων» αλλά ο Μπενίτεθ δεν πείστηκε για το ταλέντο του και τον χρησιμοποίησε μόνο σε 8 αγώνες. Οπότε, ο Πλεσίς αναζήτησε διέξοδο με τον δανεισμό του στον Παναθηναϊκό.