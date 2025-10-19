Τελείωσε του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό – Υπέγραψε και ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα
Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο που του είχε στείλει ο Παναθηναϊκός και θα ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες ημέρες.
- Στην φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
- Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
- Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε
Εποχή Ράφα Μπενίτεθ και επίσημα στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τεχνικό να στέλνει το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο και να αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για να ανακοινωθεί και επίσημα.
Ο Ισπανός τεχνικός ήταν η προσωπική επιλογή του Μπαλντίνι για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, κάτι που τελικά φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά. Ο Μπενίτεθ είχε ζητήσει μερικές μέρες διορία προκειμένου να απαντήσει στον Παναθηναϊκό και πλέον φαίνεται πως πήρε την οριστική του απόφαση για να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι».
Με την έλευσή του στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα το κάνει την Κυριακή στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.
Ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα στην εβδομάδα στην Ολλανδία με αντίπαλο την Φέγενορντ για τη League Phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να καθοδηγεί την ομάδα σε αυτή την αναμέτρηση, με τον Ισπανό τεχνικό να αναλαμβάνει μετά τους «πράσινους».
Οι τίτλοι του Ράφα Μπενίτεθ στην προπονητική του καριέρα
UEFA Champions League: 2005
UEFA Cup / UEFA Europa League: 2004, 2013
UEFA Super Cup: 2005
La Liga (Ισπανικό Πρωτάθλημα): 2002, 2004
Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup): 2006
Community Shield Αγγλίας: 2006
Κύπελλο Ιταλίας: 2014
Σούπερ Καπ Ιταλίας: 2010, 2014
Προπονητής της Χρονιάς στη La Liga: 2002
- Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Η ληστεία του αιώνα
- Κυπριακό: «Προσδοκίες» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Ερχιουρμάν – Ανοίγει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών
- Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα από τις δυνατότητές του
- Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
- Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις