Τελείωσε του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό – Υπέγραψε και ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα

Εποχή Ράφα Μπενίτεθ και επίσημα στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τεχνικό να στέλνει το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο και να αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για να ανακοινωθεί και επίσημα.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν η προσωπική επιλογή του Μπαλντίνι για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, κάτι που τελικά φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά. Ο Μπενίτεθ είχε ζητήσει μερικές μέρες διορία προκειμένου να απαντήσει στον Παναθηναϊκό και πλέον φαίνεται πως πήρε την οριστική του απόφαση για να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι».

Με την έλευσή του στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα το κάνει την Κυριακή στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα στην εβδομάδα στην Ολλανδία με αντίπαλο την Φέγενορντ για τη League Phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να καθοδηγεί την ομάδα σε αυτή την αναμέτρηση, με τον Ισπανό τεχνικό να αναλαμβάνει μετά τους «πράσινους».

Οι τίτλοι του Ράφα Μπενίτεθ στην προπονητική του καριέρα

UEFA Champions League: 2005

UEFA Cup / UEFA Europa League: 2004, 2013

UEFA Super Cup: 2005

La Liga (Ισπανικό Πρωτάθλημα): 2002, 2004

Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup): 2006

Community Shield Αγγλίας: 2006

Κύπελλο Ιταλίας: 2014

Σούπερ Καπ Ιταλίας: 2010, 2014

Προπονητής της Χρονιάς στη La Liga: 2002