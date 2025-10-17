Η απίθανη σύμπτωση με τον Μπενίτεθ και τους προπονητές στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως είναι μια ανάσα από την οριστική συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ράφα Μπενίτεθ, που θα διαδεχτεί τον Χρήστο Κόντη.

Οι πράσινοι τα έχουν βρει σε όλα με τον έμπειρο τεχνικό και όλα δείχνουν πως μέσα στις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και ώρες θα ανακοινωθεί η συμφωνία του με το τριφύλλι σε μια αδιανόητη συγκυρία. Συγκεκριμένα, ο Μπενίτεθ είναι γεννημένος στις 16 Απριλίου 1960 και θα γραφτεί μια μοναδική ιστορία σχετικά με τους τρεις τελευταίους προπονητές του Παναθηναϊκού, αφού μετά τους Ρουί Βιτόρια και Ντιέγκο Αλόνσο είναι ο τρίτος που έχει στις 16 Απριλίου γενέθλια.

Η απίθανη σύμπτωση με Μπενίτεθ, Βιτόρια και Αλόνσο

Πραγματικά μοναδική σύμπτωση, με τον Αλόνσο να είναι γεννημένος στις 16 Απριλίου 1975 και να αναλαμβάνει τα ηνία του Παναθηναϊκού τον Ιούλιο του 2024 αλλά να απολύεται μόλις 3,5 μήνες μετά.

Μετά τον Αλόνσο, ήρθε η σειρά του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είναι γεννημένος στις 16 Απριλίου 1970. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό στις 31 Οκτωβρίου 2024 και άντεξε κάτι λιγότερο από έναν χρόνο στον πάγκο, αφού αποχώρησε στις 15 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το γεγονός ότι και με τους τρεις συμπίπτει η 16η Απριλίου ακόμη και το deal με τον καθένα κλείνει Οκτώβριο μήνα. Εξαίρεση αποτελεί ο Χρήστος Κόντης που ανέλαβε ως υπηρεσιακός και έχει μείνει στον πάγκο μέχρι στιγμής και γεννήθηκε 27 μέρες μετά από αυτούς (13/5/1975).