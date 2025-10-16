Παναθηναϊκός: Διάψευση για Μπενίτεθ, στήριξη σε Κόντη
Ο Παναθηναϊκός διάψευσε άμεσα τα σενάρια για τον Ράφα Μπενίτεθ και στήριξε δημοσίως τον Χρήστο Κόντη, την ώρα που φημολογείται ότι ο Ισπανός βρίσκεται στην Αθήνα.
Να συγκρατήσει τις φήμες για την πρόσληψη του Ράφα Μπενίθετ και κατά συνέπεια, τη διακοπή της συνεργασίας με τον Χρήστο Κόντη επιχείρησαν από τον Παναθηναϊκό. Με επίσημη «διαρροή» προς τα μέσα ενημέρωσης, διευκρίνισαν ότι τα δημοσιεύματα για τον Ισπανό δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Απεναντίας από το Τριφύλλι στήριξαν δημοσίως τον Χρήστο Κόντη, επιθυμώντας να νιώσει σίγουρος πριν από το κρίσιμο παιχνίδι του «Κλεάνθης Βικελίδης». Βέβαια, δεν είναι βέβαιο τι θα συμβεί στον υπηρεσιακό τεχνικό των «πράσινων» με όλη την παραφιλολογία.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός ειναι ο Χρήστος Κόντης».
Πάντως, οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο Μπενίτεθ βρίσκεται στην Αθήνα από το πρωί της Πέμπτης. Ο Ισπανός προπονητής ήρθε με ιδιωτική πτήση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να έχει απ’ ευθείας συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο.
Όπως έγραψε το «In» την Τετάρτη, άτομο από τον στενό περίγυρο του Αλαφούζου είχε επικοινωνήσει με τον Μπενίτεθ μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια, αλλά τότε ο καταξιωμένος προπονητής δήλωσε διστακτικός να δουλέψει στην Ελλάδα.
