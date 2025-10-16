Σε επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός

Πολύ κοντά στον επόμενο προπονητή του φαίνεται πως είναι ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση των «πρασίνων» για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Παρότι από τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (15/10) διέψευσαν τα σενάρια σχετικά με τον Μπενίτεθ, το όνομά του Ισπανού συζητήθηκε στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» και όπως όλα δείχνουν, είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ρούι Βιτόρια.

Όπως αναφέρουν και στο εξωτερικό, οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται να υπάρχει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.

Ποιος είναι ο Ράφα Μπενίτεθ

Χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο του 2024, ο Μπενίτεθ έχει ένα γεμάτο βιογραφικό, έχοντας κάτσει στους πάγκους των Βαλένθια, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης και Νιουκάστλ πριν την Κίνα και τη Νταλιάν. Ακολούθησαν Έβερτον και Θέλτα.

Έχει κατακτήσει ένα Champions League, ένα Διηπειρωτικό, δυο πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Κύπελλα Ισπανίας, ένα πρωτάθλημα Championship (με τη Νιουκάστλ), ένα κύπελλο UEFA, ένα Europa League, ένα ευρωπαϊκό και ένα αγγλικό Super Cup, έχοντας κοουτσάρει σε πάνω από 1.200 παιχνίδια στην καριέρα του.