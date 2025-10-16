sports betsson
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα
Ποδόσφαιρο 16 Οκτωβρίου 2025 | 15:38

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα

Ο Ράφα Μπενίτεθ εργάζεται για λογαριασμό της UEFA και περιμένει μία σοβαρή πρόταση για να επιστρέψει στην προπονητική.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην Αθήνα από τα ξημερώματα της Πέμπτης και έχει συζητήσεις απ’ ευθείας με τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου να συνεργαστούν στον Παναθηναϊκό. Ο Αλαφούζος έχει καταθέσει μία πλουσιοπάροχη προσφορά στον Μπενίτεθ, με ετήσιες αποδοχές για τον ίδιο και το επιτελείο του που συνολικά υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ισπανός προπονητής δεν έχει δουλέψει σε ομάδα από τις 12 Μαρτίου του 2024, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τη Θέλτα. Ωστόσο, κόντρα στη διαδεδομένη εντύπωση ότι μετά την αποχώρηση του από το Βίγκο είναι άνεργος, κάτι τέτοιο δεν ισχύει…

Στην πραγματικότητα, ο Μπενίτεθ έμεινε χωρίς δουλειά για λίγες μέρες, αφού άμεσα δέχτηκε πρόταση από την UEFA και στην οποία απάντησε θετικά.

Ο Μπενίτεθ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ως Τεχνικός Παρατηρητής και είναι μέλος ενός γκρουπ που απαρτίζεται από διάσημους και επιτυχημένους Ευρωπαίους προπονητές. Οι οποίοι παρακολουθούν παιχνίδια, αξιολογούν τις διοργανώσεις, παραδίδουν σεμινάρια προπονητικής και προχωρούν σε υποδείξεις για τη βελτίωση του προϊόντος.

Από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι σήμερα, ο Μπενίτεθ ταξιδεύει στα ευρωπαϊκά γήπεδα και βλέπει αγώνες, ενώ διδάσκει στις σχολές προπονητικής στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο Μπενίτεθ παραχώρησε συνέντευξη τον Μάρτιο του 2025 στο ESPN, περιέγραψε ότι ο ρόλος του περιλαμβάνει ανάλυση αγώνων, επισκέψεις σε ομοσπονδίες και να λειτουργεί ως μέντορας για νέους τεχνικούς. «Είναι μία γέφυρα μέχρι την επόμενη ευκαιρία μου για μία σημαντική δουλειά και το προτιμώ από τη σύνταξη» είχε τονίσει ο 65χρονος Ίβηρας.

Κατά τα φαινόμενα, αυτή η ώρα ήρθε και θα τον βρει στην Αθήνα, για να προπονήσει τον Παναθηναϊκό…

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Για τους Τόμαχοκ; 16.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας αναμένεται να μιλήσουν στο τηλέφωνο εντός της ημέρας εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Euroleague 16.10.25

Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.

Σύνταξη
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη
Κρυπτογράφηση 16.10.25

Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη

Από ναυάγιο σε ναυάγιο οδεύει το ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών», στο διαδίκτυο. Οι επικριτές του το αποκαλούν chat control.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 16.10.25

Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας

Η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης ο Τσιάρας - «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»
Ελλάδα 16.10.25

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»

Ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία στο Μενίδι υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους , όπως φάνηκε από την ετυμηγορία τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
