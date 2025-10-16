Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα

Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην Αθήνα από τα ξημερώματα της Πέμπτης και έχει συζητήσεις απ’ ευθείας με τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου να συνεργαστούν στον Παναθηναϊκό. Ο Αλαφούζος έχει καταθέσει μία πλουσιοπάροχη προσφορά στον Μπενίτεθ, με ετήσιες αποδοχές για τον ίδιο και το επιτελείο του που συνολικά υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ισπανός προπονητής δεν έχει δουλέψει σε ομάδα από τις 12 Μαρτίου του 2024, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τη Θέλτα. Ωστόσο, κόντρα στη διαδεδομένη εντύπωση ότι μετά την αποχώρηση του από το Βίγκο είναι άνεργος, κάτι τέτοιο δεν ισχύει…

Στην πραγματικότητα, ο Μπενίτεθ έμεινε χωρίς δουλειά για λίγες μέρες, αφού άμεσα δέχτηκε πρόταση από την UEFA και στην οποία απάντησε θετικά.

Ο Μπενίτεθ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ως Τεχνικός Παρατηρητής και είναι μέλος ενός γκρουπ που απαρτίζεται από διάσημους και επιτυχημένους Ευρωπαίους προπονητές. Οι οποίοι παρακολουθούν παιχνίδια, αξιολογούν τις διοργανώσεις, παραδίδουν σεμινάρια προπονητικής και προχωρούν σε υποδείξεις για τη βελτίωση του προϊόντος.

Από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι σήμερα, ο Μπενίτεθ ταξιδεύει στα ευρωπαϊκά γήπεδα και βλέπει αγώνες, ενώ διδάσκει στις σχολές προπονητικής στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο Μπενίτεθ παραχώρησε συνέντευξη τον Μάρτιο του 2025 στο ESPN, περιέγραψε ότι ο ρόλος του περιλαμβάνει ανάλυση αγώνων, επισκέψεις σε ομοσπονδίες και να λειτουργεί ως μέντορας για νέους τεχνικούς. «Είναι μία γέφυρα μέχρι την επόμενη ευκαιρία μου για μία σημαντική δουλειά και το προτιμώ από τη σύνταξη» είχε τονίσει ο 65χρονος Ίβηρας.

Κατά τα φαινόμενα, αυτή η ώρα ήρθε και θα τον βρει στην Αθήνα, για να προπονήσει τον Παναθηναϊκό…