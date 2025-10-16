Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα
Ο Ράφα Μπενίτεθ εργάζεται για λογαριασμό της UEFA και περιμένει μία σοβαρή πρόταση για να επιστρέψει στην προπονητική.
- Νέες απειλές Νετανιάχου - «Όποιος σηκώσει το χέρι πάνω μας θα πληρώσει βαρύ τίμημα»
- Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
- Η Κομισιόν παρουσίασε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Τι προβλέπεται
- Συναγερμός στην αμερικανική κυβέρνηση για κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στην Κίνα
Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην Αθήνα από τα ξημερώματα της Πέμπτης και έχει συζητήσεις απ’ ευθείας με τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου να συνεργαστούν στον Παναθηναϊκό. Ο Αλαφούζος έχει καταθέσει μία πλουσιοπάροχη προσφορά στον Μπενίτεθ, με ετήσιες αποδοχές για τον ίδιο και το επιτελείο του που συνολικά υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ισπανός προπονητής δεν έχει δουλέψει σε ομάδα από τις 12 Μαρτίου του 2024, όταν διέκοψε τη συνεργασία του με τη Θέλτα. Ωστόσο, κόντρα στη διαδεδομένη εντύπωση ότι μετά την αποχώρηση του από το Βίγκο είναι άνεργος, κάτι τέτοιο δεν ισχύει…
Στην πραγματικότητα, ο Μπενίτεθ έμεινε χωρίς δουλειά για λίγες μέρες, αφού άμεσα δέχτηκε πρόταση από την UEFA και στην οποία απάντησε θετικά.
Ο Μπενίτεθ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ως Τεχνικός Παρατηρητής και είναι μέλος ενός γκρουπ που απαρτίζεται από διάσημους και επιτυχημένους Ευρωπαίους προπονητές. Οι οποίοι παρακολουθούν παιχνίδια, αξιολογούν τις διοργανώσεις, παραδίδουν σεμινάρια προπονητικής και προχωρούν σε υποδείξεις για τη βελτίωση του προϊόντος.
Από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι σήμερα, ο Μπενίτεθ ταξιδεύει στα ευρωπαϊκά γήπεδα και βλέπει αγώνες, ενώ διδάσκει στις σχολές προπονητικής στη Νιόν της Ελβετίας.
Ο Μπενίτεθ παραχώρησε συνέντευξη τον Μάρτιο του 2025 στο ESPN, περιέγραψε ότι ο ρόλος του περιλαμβάνει ανάλυση αγώνων, επισκέψεις σε ομοσπονδίες και να λειτουργεί ως μέντορας για νέους τεχνικούς. «Είναι μία γέφυρα μέχρι την επόμενη ευκαιρία μου για μία σημαντική δουλειά και το προτιμώ από τη σύνταξη» είχε τονίσει ο 65χρονος Ίβηρας.
Κατά τα φαινόμενα, αυτή η ώρα ήρθε και θα τον βρει στην Αθήνα, για να προπονήσει τον Παναθηναϊκό…
- Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
- H Microsoft προσθέτει νέες λειτουργίες ΑΙ στα Windows – Απλά πείτε «Hey Copilot»
- Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
- Ελεύθεροι ο Βιλντόζα και η σύζυγός του μετά την επίθεσή τους σε πλήρωμα ασθενοφόρου
- Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
- Βουλή: Με Ερντογάν, Τραμπ, Γάζα και ευρωπαϊκή άμυνα η δευτερολογία του Κυρ. Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις