Κοσμογονία αλλαγών συντελείται στον Παναθηναϊκό! Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης θα εγκατασταθούν μόνιμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» με μία μεταγραφή που άγγιξε τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην Αθήνα για συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο παρά τη διάψευση της ΠΑΕ και ο Φράνκο Μπαλντίνι εισηγείται προσθαφαιρέσεις στο διοικητικό οργανόγραμμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου δεν είχε ανάμειξη στις επαφές με την Κηφισιά για τους Τεττέη και Παντελίδη, αλλά τις χειρίστηκε προσωπικά ο Αλαφούζος. Επιπλέον, ο Παπαδημητρίου δεν εμπλέκεται ούτε στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Η ποδοσφαιρική απομόνωση του τεχνικού διευθυντή από τον εργοδότη του σε τόσο σημαντικά ζητήματα, σημαίνει πολλά. Οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι ο Παπαδημητρίου μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του και θα αντικατασταθεί από ξένο στέλεχος, ο οποίος θα είναι άμεσος συνεργάτης του Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο Ιταλός παράγοντας δεν θα μένει μόνιμα στη χώρα μας και θα ταξιδεύει, επειδή έχει πολλές επαγγελματικές ασχολίες. Ωστόσο, θα έχει τους δικούς του ανθρώπους στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού και ο αντικαταστάτης του Παπαδημητρίου θα είναι ένας από αυτούς.

Ανακατατάξεις στην ΠΑΕ και ο Μπουτσικάρης

Επίσης, ο Αλαφούζος μοιάζει αποφασισμένος για ανακατατάξεις σε άλλα πόστα της διοίκησης. Ήδη, έχει αποπεμφθεί ο προηγούμενος εμπορικός διευθυντής, ενώ δύσκολα θα συνεχίσει στον σύλλογο ο γενικός διευθυντής Βαγγέλης Σουφλέρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Αλαφούζου, τη νομική προεργασία στις μεταγραφές των Τεττέη και Παντελίδη, ανέλαβε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού εξωτερικός δικηγόρος και όχι το αρμόδιο τμήμα της ΠΑΕ. Με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ένα όνομα που ακούγεται για την ανάληψη πόστου στη διοίκηση είναι του Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕ και πρόεδρος της Super League έχει προσωπική σχέση με τον Αλαφούζο και συνομιλούν τακτικά, όμως δεν είναι βέβαιο ότι επιθυμεί να ασχοληθεί ξανά με το ελληνικό ποδόσφαιρο.