Ο Χρήστος Κόντης είναι ο αφανής και συνάμα τραγικός (με τη θεατρική έννοια του όρου) πρωταγωνιστής στις συζητήσεις του Ράφα Μπενίτεθ με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Σε ένα τάιμινγκ που είχε εδραιωθεί η αίσθηση ότι ο παλαίμαχος αμυντικός είχε κερδίσει χρόνο και στήριξη με τη δουλειά του και δεν αντιμετωπιζόταν πλέον ως υπηρεσιακός τεχνικός.

Στην πραγματικότητα, αποδείχτηκε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θεωρούσε εξαρχής ότι ο Κόντης αποτελεί μία καλή μεταβατική λύση, αλλά όχι τον κατάλληλο άνθρωπο για να αναμορφώσει τον Παναθηναϊκό. Για αυτό ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ χειρίστηκε προσωπικά την υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ και προσπαθεί να αποσπάσει το «ναι» του Ισπανού.

Εξυπακούεται ότι το πιο αρνητικό είναι ότι ο Κόντης έμαθε για τον Μπενίτεθ από τα μέσα ενημέρωσης. Τη στιγμή που θα έπρεπε να συγκεντρώνεται για την προετοιμασία της ομάδας του για το κυριακάτιμο ματς με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Κόντης διάβαζε μέχρι πότε θα προπονεί και πότε αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ασφαλώς, πρόκειται για μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται το λιγότερο άκομψη…

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κόντης βιώνει αυτή τη συμπεριφορά στον Παναθηναϊκό. Μάλλον ο 50χρονος τεχνικός αισθάνεται ένα «deja-vu» από τα Χριστούγεννα του 2023, όταν τότε εργαζόταν πάλι στο «Γεώργιος Καλαφάτης» ως άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ανήμερα της επιστροφής των παικτών στις προπονήσεις μετά τη χριστουγεννιάτικη άδεια, το προπονητικό τιμ υπό τον Σέρβο διάβαζε στον Τύπο τις αποκαλύψεις Τούρκων δημοσιογράφων ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλί, συμφώνησε με τον Φατίχ Τερίμ! Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι ένα στέλεχος της ΠΑΕ να ενημερώσει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους συνεργάτες του ότι οι πληροφορίες από την Τουρκία ήταν ακριβείς…

Οπότε, η ιστορία επαναλαμβάνεται για τον Κόντη, από διαφορετικό πόστο και με έναν εξίσου διάσημο ξένο προπονητή, ο οποίος αναμένεται να τον αντικαταστήσει.