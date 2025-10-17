sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
17.10.2025 | 12:15
Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι
Σωστές μεταγραφές σε… βαπορίσια τιμή με τη σκιά Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός κάνει αυτά που θα έπρεπε, αλλά σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν που θα έπρεπε και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του...

Ο τρόπος που εντελώς ξαφνικά άνοιξαν ένα σωρό ζητήματα στον Παναθηναϊκό, φανερώνει και τη μεγαλύτερη αδυναμία στο πως διοίκει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ενέργειες που υπό άλλες προϋποθέσεις και σε άλλο τάιμινγκ θα ήταν οι σωστές και ενδεδειγμένες, καταλήγουν να κοστίζουν πολύ περισσότερο και να έρχονται σε ένα περίεργο ή λανθασμένο χρονικό σημείο.

Ας εστιάσουμε στις μεταγραφές των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη. Όταν μία διοίκηση αποφασίζει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ, τότε η απόκτηση δύο Ελλήνων σε παραγωγική ηλικία, που αφήνουν θετικές εντυπώσεις στο πρωτάθλημα, είναι ορθή επιλογή.

Το πρόβλημα έγκειται στη διαχείριση… Ο πρόεδρος της Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, δηλωμένος φίλαθλος του Παναθηναϊκού, κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας για δύο δεκαετίες, επεδίωξε να έχει μία καλή σχέση με τη διοίκηση Αλαφούζου. Επιθυμώντας να επωφεληθεί και για την ομάδα του, για να λύσει το γηπεδικό της με τη χρήση του ΟΑΚΑ ή του «Απόστολος Νικολαΐδης». Το καλοκαίρι του 2025, λοιπόν, ο Πρίτσας πρότεινε τον Τεττέη στους ανθρώπους του Τριφυλλιού με μικρό αντίτιμο. Εντούτοις, προφανώς ο Τεττέη δεν αξιολογήθηκε με τα σωστά κριτήρια (αυτό αποδεικνύει η τωρινή υπέρβαση) και οι ίδιοι άνθρωποι δαπάνησαν σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ για έναν άλλο στράικερ, τον Μίλος Πάντοβιτς.

Με συνέπεια, ένας παίκτης που θα μπορούσε να φορέσει τα πράσινα πριν μερικούς μήνες με 500.000 ευρώ, θα τα βάλει τελικά από την 1η Ιανουαρίου με πενταπλάσιο κόστος. Κοινώς, βαπορίσια τιμή… Το λες και πανωλεθρία της διαπραγμάτευσης…

Πάντως, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, ήταν μία επίδειξη δύναμης από τον Παναθηναϊκό με μία οικονομική προσφορά που διέλυσε τον ανταγωνισμό. Γιατί για τον Τεττέη και τον Παντελίδη ρώτησαν όλοι οι μεγάλοι, οι δε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κατέθεσαν προτάσεις, αλλά χαμηλότερες από του Τριφυλλιού! Ούτε και τα λογιστικά αφορούν τον οπαδό. Αυτός θέλει να βλέπει καλούς παίκτες και δεν τον νοιάζουν τα υπόλοιπα.

Εκεί που έπεισε, ξανάγινε υπηρεσιακός

Στο μεταξύ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα βρέθηκε στον… αέρα. Πρώτος απ’ όλους ο Χρήστος Κόντης, για τον οποίο οι ιθύνοντες του συλλόγου επικοινωνούσαν ότι έπεισε με τη δουλειά του και κέρδισε τη μονιμοποίηση του. Στην πράξη, ο Αλαφούζος ουδέποτε σκέφτηκε τον Κόντη με άλλο καθεστώς εκτός από του υπηρεσιακού τεχνικού.

Γιατί όποιος πιστεύει ότι η διαπραγμάτευση του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ άρχισε πριν δύο μέρες, πλανάται πλάνη οικτρή. Ο Αλαφούζος αντιμετώπισε τον Κόντη ως μία μεταβατική λύση και έψαχνε τον ιδανικό προπονητή, όπως τον έχει στο μυαλό του.

Επειδή δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο ανδρών, δεν θα επεκτείνω τις εικασίες. Αλλά αν ο Κόντης είχε πάρει την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει για περισσότερο χρονικό διάστημα και έμαθε από τον Τύπο για την προσέγγιση με τον Μπενίτεθ, τότε υφίσταται άδικη μεταχείριση. Αλλά αυτό το γνωρίζει εκείνος, ο Αλαφούζος και τα κοντινά τους πρόσωπα.

Όσο για τον Μπενίτεθ, εξυπακούεται ότι υπάρχουν οι κλασικές ενστάσεις. Για την ηλικία του, πως δεν έχει πετυχημένη δουλειά εδώ και χρόνια, για τη διάθεση του να προπονήσει στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχει νόημα να συζητάμε για το αν είναι παρωχημένος, αν σκεφτούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι συνάδερφοι του. Ούτε να αμφισβητούμε την όρεξη του, αφού συνεργάζεται με την UEFA και ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη για να δει και να αναλύσει αγώνες, να διδάξει σε σεμινάρια και να επισκεφτεί ομοσπονδίες. Δεν είναι ένας παππούς που κάθισε σπίτι του…

Λάθος όπως και να το πιάσεις

Αντίστοιχα, ο Γιάννης Παπαδημητρίου διάβαζε και άκουγε την Πέμπτη ότι θα τον αντικαταστήσει ένα στέλεχος της αρεσκείας του Φράνκο Μπαλντίνι. Προφανώς, οι ρεπόρτερ δεν… σκεφτόμαστε ταυτόχρονα ένα θέμα. Παρέχεται πληροφόρηση από «πηγές» στο Τριφύλλι που απηχούν τις προθέσεις της ιδιοκτησίας.

Βέβαια, το ζήτημα σχετίζεται και με τον ίδιο τον Παπαδημητρίου. Πως αισθάνεται όταν αντιλαμβάνεται ότι ο εργοδότης του ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του, πως αντιδρά όταν δεν πήρε μέρος στις συζητήσεις για δύο σημαντικές μεταγραφές ή για τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ. Εκ του ρόλου του, έπρεπε να αναμειγνύεται άμεσα στις επαφές και όχι να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα σαν παρατηρητής… Στον αντίποδα, ποιο το νόημα να μην αποπέμπει ο Αλαφούζος έναν διευθυντή τον οποίο δεν εμπιστεύεται; Όπου και να το πιάσει κανείς, είναι ένα λάθος…

Όποιος διαβάζει το κείμενο, κατανοεί το μεγάλο πρόβλημα του Τριφυλλιού. Ο ιδιοκτήτης του club ξοδεύει χρόνο, χρήμα, προσπαθεί, στεναχωριέται, αλλά δεν έχει βρει τον σωστό τρόπο. Ίσως η παροιμία «δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» να είναι η απόλυτη περιγραφή για τα κακώς κείμενα στον Παναθηναϊκό.

Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Στην Ταϊβάν 17.10.25

Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σύνταξη
Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»
Ψυχική υγεία 17.10.25

Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»

Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Μπεκ Σε-χι κατάφερε να συμπυκνώσει τον παράδοξο, αλλά τόσο ανθρώπινο, αγώνα ανάμεσα στο «σκοτάδι» της κατάθλιψης και την επιθυμία για ζωή σε ένα βιβλίο

Σύνταξη
Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Η έντονη αντιπαράθεση Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, έλαβε χώρα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η «στεναχώρια» για τα στελέχη που έμειναν εκτός ΚΟΕΣ και ο διάλογος με Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου
Μάρτιος 2001 17.10.25

Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου

Λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της, τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν και ένα πρώτο δείγμα, καίει τον πρίγκιπα Άντριου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το Μπερναμπέου εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άρθουρ Μίλερ: H αμερικανική τραγωδία
Ο Αμερικανός Ίψεν 17.10.25

Άρθουρ Μίλερ: Δράματα ιδεών

Στην Ελλάδα το έργο του ευδοκίμησε, παίχτηκε και επηρέασε τρεις γενιές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Άνω Πατήσια: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)
Πανικός 17.10.25

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Πατήσια - Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός - Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς αλλά κατεσβέσθη προτού επεκταθεί στους ορόφους της πολυκατοικίας

Σύνταξη
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Σταύρος Δημοσθένους: Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε στην Κύπρο μετά από πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο - Η πορεία του στη Μεγαλόνησο, η Καρμιώτισσα και ο Απόλλωνας Λεμεσού.

Σύνταξη
Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ωραίες στιγμές 17.10.25

Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον - «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία – Ρωσία: Το συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν – Επίσκεψη Ζελένσκι σε επιχείρηση όπλων στις ΗΠΑ
Κινητικότητα 17.10.25

Συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν - Επίσκεψη Ζελένσκι στην επιχείρηση που κατασκευάζει Τόμαχοκ στις ΗΠΑ

Η Ουκρανία ξανά στο προσκήνιο μετά την επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
