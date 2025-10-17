Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Εφές

Το απόλυτο σε αυτή τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενεί απόψε (17/10, 20:30) στο ΟΑΚΑ την Εφές, για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Πράσινοι, μετά τη νίκη τους επί της Βιλερμπάν, την περασμένη Τετάρτη (15/10), θέλουν να κάνουν το 2/2 μέσα σε λίγες μέρες και να ανέβουν στο 4-1, στη βαθμολογία.

Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για την κόντρα με την Εφές

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με την πρώην του ομάδα, τονίζοντας την δυσκολία του ματς, την ετοιμότητα των «πρασίνων» και την ανάγκη για βελτίωση μέσα από τους αγώνες, καθώς δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για πολλές προπονήσεις.

«Η ομάδα είναι έτοιμη, ελπίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν φυσικά νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν την στρατηγική του αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος τεχνικός.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Εφές, Ιγκόρ Κοκόσκοφ, αποθέωσε τόσο τους παίκτες του Παναθηναϊκού, όσο και τον Αταμάν λέγοντας πως οι πράσινοι είναι ομάδα Final Four. «Θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο αντιμετωπίσαμε στα playoffs πέρυσι. Διατήρησαν τον πυρήνα της ομάδας τους. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα Final Four με πολύ ταλαντούχους παίκτες και έναν πολύ καλό προπονητή. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι», σχολίασε.

Το πρόγραμμα της ημέρας στη Euroleague

Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)

Εφές-Παναθηναϊκός (20:30, Novasports Prime)

Μονακό-Βαλένθια (20:30, Novasports Start)

Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια (21:00, Novasports 6)

Μπασκόνια-Παρτίζαν (21:45, Novasports 2)

Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:45, Novasports 4)