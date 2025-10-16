Μια αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής πραγματοποίησε η Euroleague μετά από αίτημα του Ερυθρού Αστέρα.

Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι ζήτησαν να μετατεθεί η ημερομηνία της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, κάτι που έγινε δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή. Συνεπώς το παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου (21:00) και όχι στις 6 του μήνα όπως είχε προγραμματιστεί.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештен је у четвртак од стране Евролиге да је термин утакмице 9.кола са Панатинаикосом на захтев нашег клуба померен. Утакмица ће се играти 05.11.2025.године (среда), уместо раније планираног и заказаног термина – четвртак 06.11.2025. године.… — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 16, 2025

Ο Ερυθρός Αστέρα προέβη σε αυτή την κίνηση καθώς στις 6 Νοεμβρίου η ομάδα ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει τη Λιλ, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, γεγονός που θα έκανε δύσκολη την παρακολούθηση και των δύο παιχνιδιών στους οπαδούς του συλλόγου.