Αλλαγή ημερομηνίας στο παιχνίδι Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός – Ποιος ο λόγος
Μία μέρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκό, λόγω του αγώνα της ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας του Βελιγραδίου.
Μια αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής πραγματοποίησε η Euroleague μετά από αίτημα του Ερυθρού Αστέρα.
Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι ζήτησαν να μετατεθεί η ημερομηνία της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, κάτι που έγινε δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή. Συνεπώς το παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου (21:00) και όχι στις 6 του μήνα όπως είχε προγραμματιστεί.
КК Црвена звезда Меридианбет обавештен је у четвртак од стране Евролиге да је термин утакмице 9.кола са Панатинаикосом на захтев нашег клуба померен.
Утакмица ће се играти 05.11.2025.године (среда), уместо раније планираног и заказаног термина – четвртак 06.11.2025. године.…
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 16, 2025
Ο Ερυθρός Αστέρα προέβη σε αυτή την κίνηση καθώς στις 6 Νοεμβρίου η ομάδα ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει τη Λιλ, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, γεγονός που θα έκανε δύσκολη την παρακολούθηση και των δύο παιχνιδιών στους οπαδούς του συλλόγου.
