Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-85 της Μπασκόνια, για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο.

Ο διεθνής φόργουορντ των Πράσινων ενώ ήταν έτοιμος να περάσει στο ματς περίπου 2,5 λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, τελικά επέστρεψε στον πάγκο και δεν του ξαναδόθηκε η ευκαιρία από τον Εργκίν Αταμάν.

Ποιος είναι ο λόγος που δεν έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος

Ο λόγος; Τη στιγμή που ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στη γραμματεία είδαν πως ο Ρογκαβόπουλος δεν φορούσε το σορτσάκι της επίσημης εμφάνισης της ομάδας, αλλά αυτό της προπόνησης.

Του έγινε η σχετική παρατήρηση, επέστρεψε στη θέση του φανερά απογοητευμένος και για το υπόλοιπο του ματς παρέμεινε στην άκρη του πάγκου, χωρίς να χρησιμοποιηθεί.