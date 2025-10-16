sports betsson
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
16.10.2025 | 08:47
Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Ποσειδώνος
Παναθηναϊκός: Γιατί δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Μπασκόνια ο Ρογκαβόπουλος
Euroleague 16 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Παναθηναϊκός: Γιατί δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Μπασκόνια ο Ρογκαβόπουλος

Ποιος είναι ο λόγος που ενώ ήταν έτοιμος να μπει, τελικά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος γύρισε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Εργκίν Αταμάν.

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-85 της Μπασκόνια, για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο.

Ο διεθνής φόργουορντ των Πράσινων ενώ ήταν έτοιμος να περάσει στο ματς περίπου 2,5 λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, τελικά επέστρεψε στον πάγκο και δεν του ξαναδόθηκε η ευκαιρία από τον Εργκίν Αταμάν.

Ποιος είναι ο λόγος που δεν έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος

Ο λόγος; Τη στιγμή που ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στη γραμματεία είδαν πως ο Ρογκαβόπουλος δεν φορούσε το σορτσάκι της επίσημης εμφάνισης της ομάδας, αλλά αυτό της προπόνησης.

Του έγινε η σχετική παρατήρηση, επέστρεψε στη θέση του φανερά απογοητευμένος και για το υπόλοιπο του ματς παρέμεινε στην άκρη του πάγκου, χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Business
Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
Euroleague 15.10.25

Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρωλίγκα, με τον ομογενή γκαρντ να αποθεώνει παράλληλα και το αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»
Σπορ 15.10.25

Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι την Πέμπτη και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για το επικείμενο ματς, όσο και την κατάσταση των τραυματιών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague (vid)
Μπάσκετ 14.10.25

Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague (vid)

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο κι έτσι ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 82-78 για την 4η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη 2η ήττα του στην διοργάνωση. και πρώτη εντός έδρας.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ - Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει άμεσα τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά στην Παλιά Βουλή. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

