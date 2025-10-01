Ρογκαβόπουλος: «Μεγάλη στιγμή για μένα, ο Παναθηναϊκός με έχει αγκαλιάσει από την αρχή»
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και τη στήριξη που εισέπραξε από τον κόσμο του ΟΑΚΑ.
Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ μίλησε για την εμπειρία του, εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ικανοποίησή του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ρογκαβόπουλος:
«Μεγάλη στιγμή για μένα, ένιωσα ζεστασιά και το χειροκρότημα του κόσμου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουμε κάνει πολύ λίγες προπονήσεις αλλά πήραμε τη νίκη. Προσπαθώ για το καλύτερο, περιμένω την ευκαιρία μου να βοηθήσω την ομάδα. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα και πήραμε τη νίκη».
«Η ομάδα με έχει αγκαλιάσει από την αρχή, πιστεύουν σε μένα και το σουτ μου και δε χρειάζομαι κάτι άλλο. Με εμπιστεύονται όλοι. Είναι πολύ νωρίς, μόλις το πρώτο παιχνίδι, είμαστε μια καινούρια ομάδα και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πάει στο Final Four, όπου και να γινόταν αυτό. Θα γίνει φέτος στο ΟΑΚΑ, θα γίνει χαμός».
Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Ελλάδα ανέφερε:
«Είμαι πολύ υπερήφανος για τα παιδιά και ευτυχισμένος για αυτούς. Εύχομαι να έρθουν πολλά ακόμα για τη χώρα μας και εύχομαι να είμαι και εγώ μέσα σε αυτά».
