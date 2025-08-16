Τολιόπουλος: «Στα τρίποντα δεν χάνω ποτέ από τον Ρογκαβόπουλο!» (vid)
Ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε στις ερωτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στη… μονομαχία που θα έχει με τον Ρογκαβόπουλο στα τρίποντα.
Ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε με χιούμορ στις ερωτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού, μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Club 1908.
Ο διεθνής γκαρντ των πράσινων δεν δίστασε να αυτοανακηρυχθεί νικητής σε μια ενδεχόμενη μονομαχία μεταξύ του ίδιου και του Ρογκαβόπουλου, δείχνοντας πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη έχει στην ικανότητά του πίσω από την γραμμή των 6.75μ.
Συγκεκριμένα, στη σχετική ερώτηση για το ποιος θα νικούσε ανάμεσα στους δύο, ο Τολιόπουλος απάντησε με σιγουριά: «Εγώ σίγουρα. Από τον Ρόγκα δεν χάνω ποτέ».
Ακόμα είπε για την κίνηση που θα… έκλεβε από κάποιον συμπαίκτη του, επιλέγοντας τον Κέντρικ Ναν και το ένας εναντίον ενός.
Δείτε το βίντεο που μιλάει ο Τολιόπουλος:
You asked & Vassilis Toliopoulos answered! 💬
From your most burning questions to his most honest answers, here’s a sneak peek of what went down in our exclusive Q&A.
Don’t miss out and watch now all his answers on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn
P.S. Did we just witness an… pic.twitter.com/oBexvm1iNM
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 16, 2025
