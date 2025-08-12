Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου (pics)
Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα social media την πρώτη προπόνηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου με τη φανέλα της ομάδας.
- Ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι ζήτησε να ανακληθεί μελέτη που έκρινε τα εμβόλια ασφαλή
- Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
- Σε κατάσταση συναγερμού λόγω του παρατεταμένου κύματος καύσωνα η Γαλλία - Μέχρι πότε θα διαρκέσει
- Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του ενόψει της νέας σεζόν, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποτελεί την προτελευταία του προσθήκη.
Ο Έλληνας φόργουορντ, που αγωνιζόταν στην Μπασκόνια την περασμένη σεζόν, αποκτήθηκε με buy-out από τους «πράσινους» και υπέγραψε συμβόλαιο για την επόμενη τετραετία.
Μάλιστα, ο 24χρονος έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις, με τον Παναθηναϊκό να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες του με την ομάδα.
First days in green and a new chapter begins for Nikos Rogkavopoulos! 💚📸
Check out exclusive shots from his first training session as a member of Panathinaikos BC AKTOR!
Watch full album on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l 📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic… pic.twitter.com/ZQEjStizmz
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 12, 2025
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις