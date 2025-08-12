Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου (pics)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του ενόψει της νέας σεζόν, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποτελεί την προτελευταία του προσθήκη.

Ο Έλληνας φόργουορντ, που αγωνιζόταν στην Μπασκόνια την περασμένη σεζόν, αποκτήθηκε με buy-out από τους «πράσινους» και υπέγραψε συμβόλαιο για την επόμενη τετραετία.

Μάλιστα, ο 24χρονος έχει ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις, με τον Παναθηναϊκό να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες του με την ομάδα.