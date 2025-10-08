sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Ρογκαβόπουλος ενόψει Μπασκόνια: «Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και έξυπνοι, μπορούμε να πάρουμε τη νίκη»
Μπάσκετ 08 Οκτωβρίου 2025 | 20:20

Ρογκαβόπουλος ενόψει Μπασκόνια: «Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και έξυπνοι, μπορούμε να πάρουμε τη νίκη»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο της Ισπανίας ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην πρώην ομάδα του, Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (9/10) την Μπασκόνια στη Βίτορια, και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στο γήπεδο που αγωνιζόταν τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Ο Έλληνας φόργουορντ παραχώρησε συνέντευξη στο «noticiasdealava» ενόψει της αναμέτρησης των «πρασίνων» και αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στη νέα ομάδα του αλλά και την απόφαση να κάνει αυτό το βήμα στην καριέρα του. Παράλληλα αναφέρθηκε στον μέχρι στιγμής περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του και τη συνεργασία του με τον Εργκίν Αταμάν, δηλώνοντας ότι θα δίνει το 100% όποτε του δίνεται η ευκαιρία.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη του για την Μπασκόνια, ενώ ανυπομονεί να αγωνιστεί ξανά στη «Buesa Arena».

Αναλυτικά οι δηλώσεις που παραχώρησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος

– Πώς είναι η προσαρμογή σου στον Παναθηναϊκό;

«Μέχρι τώρα όλα πηγαίνουν καλά. Επέστρεψα στην πατρίδα μου και αγωνίζομαι για έναν σύλλογο που έχει στόχο να κερδίσει τίτλους. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η ομάδα πολύ ταλαντούχα και βαθιά. Είναι επίσης σημαντική ευκαιρία να δουλέψω με τον Εργκίν Αταμάν, έναν προπονητή με μεγάλη εμπειρία και νικητή. Προσπαθώ να προσαρμοστώ και να βελτιώνομαι σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση».

– Πώς βίωσες το καλοκαίρι και την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

«Λατρεύω την Μπασκόνια. Μου έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστώ στην Ευρωλίγκα και έχω απίστευτες αναμνήσεις από τη Βιτόρια. Ήταν δύσκολη η απόφαση, αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή και η πρόταση πολύ σοβαρή για να την αρνηθώ».

– Πιστεύεις ότι οι οπαδοί της Μπασκόνια θα κατανοήσουν την επιλογή σου;

«Νομίζω πως ναι. Μερικές φορές στη ζωή πρέπει να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Αν ήταν στη θέση μου, θα έκαναν το ίδιο. Τους αγαπώ, με αγαπούν και είμαι ευγνώμων για όλες τις αναμνήσεις».

– Τι σου προσέφεραν οι δύο σεζόν στη Μπασκόνια;

«Έμαθα την αξία του «Baskonia Character», να παίζω με καρδιά και προσπάθεια σε κάθε κατοχή. Η υπομονή, η δουλειά και η συνέπεια με βοήθησαν να εξελιχθώ από χαμηλή θέση στο ροτέισον σε χρήσιμο παίκτη με σημαντικό ρόλο».

– Ανυπομονείς για την επιστροφή σου στη Buesa Arena;

«Φυσικά. Θέλω να ξαναδώ τους οπαδούς, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες μου. Θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά, αλλά εύχομαι στην Μπασκόνια τα καλύτερα και καλή συνέχεια στον νέο προπονητή και το τεχνικό επιτελείο».

– Τι είδους παιχνίδι περιμένεις και τι θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός για να νικήσει;

«Θα πρέπει να τρέξουμε πολύ και να ακολουθήσουμε τον ρυθμό της Μπασκόνια. Είναι ομάδα που σκοράρει καλά και τρέχει το γήπεδο. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και έξυπνοι, μπορούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και να επιστρέψουμε στην Αθήνα με νίκη».

– Ανησυχείς για τα περιορισμένα λεπτά σε μια ομάδα με πολλούς αστέρες;

«Όχι. Ήξερα από πριν πού έρχομαι. Όποτε έχω την ευκαιρία, θα προσπαθήσω όπως πάντα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και η ομάδα έχει υψηλό επίπεδο, οπότε ο ανταγωνισμός είναι φυσιολογικός».

– Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Εργκίν Αταμάν;

«Ο προπονητής περιμένει από εσένα να δίνεις το 100% κάθε λεπτό. Το σύστημά του είναι απλό, απαιτεί συνέπεια και προσπάθεια. Μου αρέσει γιατί με παρακινεί να δίνω τα πάντα κάθε μέρα».

– Πώς ήταν η σχέση σου με τον Πάμπλο Λάσο στην προηγούμενη σεζόν;

«Φανταστική. Μου έμαθε πολλά και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα. Τον εκτιμώ πολύ και του χρωστάω πολλά, ήταν και καταπληκτικός άνθρωπος».

– Θα μπορούσε η περσινή σεζόν να είναι καλύτερη;

«Ναι. Χάσαμε αρκετά σφιχτά παιχνίδια, μερικά στο buzzer. Οι μικρές λεπτομέρειες έκριναν πολλά και συνολικά θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα».

– Ένιωσες την αγάπη των οπαδών της Μπασκόνια;

«Ναι, ήταν αγάπη και αμοιβαίος σεβασμός. Είχαν εκτιμήσει ότι έδινα πάντα το 100% και αντιπροσώπευα το «Baskonia Character». Είμαι ευγνώμων για τη στήριξή τους, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές».

Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
«Χρειάζεται συμβιβασμός» 08.10.25

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της
Κόσμος 08.10.25

Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της

Ο Δημόσιος Εισηγητής συνέστησε να μην παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Συμβούλιο η προσφυγή της Λεπέν, που ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η απόφαση να της αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

