Παράπονα για τη διαιτησία του Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα από τον Γκραντ (pic)
Βελτίωση από τους διαιτητές και σεβασμό στον Παναθηναϊκό, ζήτησε με ανάρτησή του στα social media ο γκαρντ των «πρασίνων», Τζέριαν Γκραντ.
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε κακή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ στη 2η αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε δίκαια από την Μπαρτσελόνα με 103-96, σε ένα ματς που όλα πήγαν στραβά στο τριφύλλι. Με εξαίρεση τον Χουάντσο, τον Σλούκα και τον Γκραντ, οι υπόλοιποι πράσινοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, με αποτέλεσμα οι «μπλαουγκράνα» να «αλώσουν» την έδρα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Ωστόσο, από τη 2η αγωνιστική της Euroleague, οι πράσινοι εξέφρασαν τα παράπονα τους για τη διαιτησία την ώρα που είχαν 30 εκτελεσμένες βολές έναντι 26 της ομάδας του Πεναρόγια. Μετά το ματς μάλιστα, ο Τζέριαν Γκραντ, που αποβλήθηκε με 5 φάουλ προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση σχετικά με τους ρέφερι της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός παίκτης του Παναθηναϊκού ζήτησε με μήνυμα του από τους διαιτητές να βελτιωθούν, αλλά και να δείξουν σεβασμό σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει επτά φορές την Euroleague στο παρελθόν. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί καλύτερος στη συνέχεια της σεζόν.
Δείτε την ανάρτηση του Τζέριαν Γκραντ για τη διαιτησία:
We can and we will play better. But can they be better too, come on. Can we get some respect as 7x Champs please. It’s starting to feel personal smh. https://t.co/qQQGUDfPNG
— Jerian Grant (@JerianGrant) October 4, 2025
Στο μήνυμά του ο Τζέριαν Γκραντ ανέφερε: «Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά μπορούν κι αυτοί να είναι καλύτεροι; Ελάτε τώρα; Μπορούμε να δείξουμε λίγο σεβασμό στους 7 φορές Πρωταθλητές, παρακαλώ; Αρχίζει να μοιάζει προσωπικό, ε;»
