sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παράπονα για τη διαιτησία του Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα από τον Γκραντ (pic)
Euroleague 04 Οκτωβρίου 2025 | 13:59

Παράπονα για τη διαιτησία του Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα από τον Γκραντ (pic)

Βελτίωση από τους διαιτητές και σεβασμό στον Παναθηναϊκό, ζήτησε με ανάρτησή του στα social media ο γκαρντ των «πρασίνων», Τζέριαν Γκραντ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Meal prepping: Η συνταγή επιτυχίας για υγιεινή διατροφή και λιγότερο άγχος στην κουζίνα

Meal prepping: Η συνταγή επιτυχίας για υγιεινή διατροφή και λιγότερο άγχος στην κουζίνα

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε κακή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ στη 2η αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε δίκαια από την Μπαρτσελόνα με 103-96, σε ένα ματς που όλα πήγαν στραβά στο τριφύλλι. Με εξαίρεση τον Χουάντσο, τον Σλούκα και τον Γκραντ, οι υπόλοιποι πράσινοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, με αποτέλεσμα οι «μπλαουγκράνα» να «αλώσουν» την έδρα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Ωστόσο, από τη 2η αγωνιστική της Euroleague, οι πράσινοι εξέφρασαν τα παράπονα τους για τη διαιτησία την ώρα που είχαν 30 εκτελεσμένες βολές έναντι 26 της ομάδας του Πεναρόγια. Μετά το ματς μάλιστα, ο Τζέριαν Γκραντ, που αποβλήθηκε με 5 φάουλ προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση σχετικά με τους ρέφερι της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός παίκτης του Παναθηναϊκού ζήτησε με μήνυμα του από τους διαιτητές να βελτιωθούν, αλλά και να δείξουν σεβασμό σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει επτά φορές την Euroleague στο παρελθόν. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί καλύτερος στη συνέχεια της σεζόν.

Δείτε την ανάρτηση του Τζέριαν Γκραντ για τη διαιτησία:

Στο μήνυμά του ο Τζέριαν Γκραντ ανέφερε: «Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά μπορούν κι αυτοί να είναι καλύτεροι; Ελάτε τώρα; Μπορούμε να δείξουμε λίγο σεβασμό στους 7 φορές Πρωταθλητές, παρακαλώ; Αρχίζει να μοιάζει προσωπικό, ε;»

Headlines:
Business
Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Meal prepping: Η συνταγή επιτυχίας για υγιεινή διατροφή και λιγότερο άγχος στην κουζίνα

Meal prepping: Η συνταγή επιτυχίας για υγιεινή διατροφή και λιγότερο άγχος στην κουζίνα

Green
Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
Premier League 04.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Premier League 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)
Euroleague 04.10.25

O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Euroleague 03.10.25

Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)

Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
Premier League 04.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιερά Οδός: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών – Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Στην Ιερά Οδό 04.10.25

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Oδηγός παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι μοτοσικλετιστή στην Ιερά Οδό - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Τότεναμ
Premier League 04.10.25

LIVE: Λιντς – Τότεναμ

LIVE: Λιντς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Λιντς – Τότεναμ για την 7η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο