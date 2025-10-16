Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε με τον Λεσόρ, αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης με τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και η απουσία του είναι αισθητή στον Παναθηναϊκό, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Πριν έρθει στο «τριφύλλι», ο Γάλλος σέντερ πραγματοποιούσε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Παρτιζάν, την οποία δεν μπορεί να ξεχάσει. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας, υπήρξαν επαφές να επιστρέψει το καλοκαίρι.

Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς ανέφερε πως επικοινώνησε με τον 30χρονο για πιθανή επιστροφή, ωστόσο προτίμησε να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ευγνωμοσύνη που έχει στον Γάλλο για όσα έκανε με τη φανέλα της Παρτιζάν.

Η δήλωση του Μιχαΐλοβιτς για τον Λεσόρ

«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο. Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά του είμαι πραγματικά ευγνώμων. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και αυτός βοήθησε εμάς.

Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα. Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».